  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Kam sehr unter die Räder» Collien Fernandes meldet sich mit emotionalen Worten zurück

Carlotta Henggeler

24.3.2026

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt. (Archivbild)
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt. (Archivbild)
Carsten Koall/dpa

Collien Fernandes erhält nach den Vorwürfen gegen ihren Ex Christian Ulmen viel Unterstützung. In einer neuen Nachricht berichtet sie von einer grossen Erschöpfung und betont: Der Kampf für besseren Opferschutz geht weiter.

Carlotta Henggeler

24.03.2026, 09:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Collien Fernandes meldet sich nach öffentlichen Vorwürfen gegen Ex-Partner Christian Ulmen mit emotionalen Worten zurück und bedankt sich für die grosse Solidarität.
  • Sie schildert, wie stark sie der Einsatz gegen digitale Gewalt psychisch und körperlich belastet hat – bis hin zu Erschöpfung und dem Gedanken ans Aufgeben.
  • Eine grosse Demonstration in Berlin gibt Fernandes neuen Halt.
  • Ulmen bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe juristisch: Es gilt die Unschuldsvermutung.
Mehr anzeigen

Seit Moderatorin Collien Fernandes schwere Vorwürfe gegen Ex-Partner Christian Ulmen öffentlich gemacht hat, erhält sie viel Zuspruch.

Auf Instagram bedankt sich die Moderatorin für die Solidarität – und gibt einen Einblick, wie belastend ihr Einsatz gegen digitale Gewalt war.

Nach der Solidaritätskundgebung am Sonntag in Berlin meldet sich Fernandes mit einer persönlichen Nachricht. Darin spricht sie offen über die psychischen Folgen ihres langjährigen Engagements.

Besonders deutlich wird sie beim Blick auf das vergangene Jahr: Es habe Zeiten gegeben, in denen sie «sehr unter die Räder» gekommen sei. Die Erschöpfung sei so stark gewesen, dass sie ihren Alltag zeitweise kaum habe bewältigen können.

Die Moderatorin berichtet, sie habe phasenweise «nicht mehr aufstehen können und wollen». Die Auseinandersetzungen rund um den Opferschutz hätten sie körperlich und psychisch an ihre Grenzen gebracht. Zeitweise habe sie sogar darüber nachgedacht, den «Kampf» für bessere Gesetze aufzugeben.

«Freue mich für jeden, der dafür auf die Strasse geht»

Die grosse Beteiligung an der Demonstration in Berlin gibt ihr nun neuen Halt: Die Solidarität und Anteilnahme bezeichnet Fernandes als überwältigend – und als entscheidende Unterstützung, um sich weiterhin für stärkeren Opferschutz einzusetzen.

Am 22. März versammelten sich laut Polizei rund 6700 Menschen vor dem Brandenburger Tor, die Veranstalter sprechen von bis zu 13'000 Teilnehmenden.

Organisiert wurde der Protest vom neu gegründeten Bündnis «Feminist Fight Club!». Ursprünglich waren nur 500 Personen angemeldet. Auch eine Botschaft von Fernandes wurde verlesen: «Ich freue mich über jeden, der für dieses wichtige Thema auf die Strasse geht.»

«Mir wurde mein Körper geklaut». Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

«Mir wurde mein Körper geklaut»Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

Zuvor hatte Fernandes im «Spiegel» schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen erhoben. Es geht unter anderem um Identitätsdiebstahl, Körperverletzung, Bedrohung und psychische Gewalt. Laut Fernandes seien über Jahre hinweg manipulierte pornografische Inhalte von ihr über Fake-Profile verbreitet worden – sie macht dafür ihren Ex-Ehemann verantwortlich.

Ulmen-Anwalt prüft rechtliche Schritte

Ende 2025 erstattete Fernandes in Spanien Anzeige. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach der Veröffentlichung meldete sich Ulmens Anwalt zu Wort. Medienanwalt Prof. Dr. Christian Schertz erklärte, die Berichterstattung sei «aus mehreren Gründen rechtswidrig». Man prüfe rechtliche Schritte gegen den «Spiegel». 

Es handle sich teilweise um unzulässige Verdachtsberichterstattung und die Verbreitung unwahrer Tatsachen. Gleichzeitig forderte er, die Persönlichkeitsrechte seines Mandanten zu wahren und keine einseitigen Vorwürfe zu übernehmen. Eine Anfrage von RTL blieb zunächst unbeantwortet. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Meistgelesen

Odermatt stellt seine Riesenslalom-Zukunft in Frage
Trump wirft Hegseth unter den Bus +++ Aussenministerium verhängt weltweite Reisewarnung
Odermatt scheidet aus und muss um die Kugel zittern ++ Braathen führt bei Halbzeit
Drei Schweizer sterben bei Heliskiing-Trip in Kanada
Töfffahrer drängelt auf Autobahn – das kommt ihn teuer zu stehen

Mehr zum Thema

«Bei Gewalt endet alles». Jetzt reagieren Christian Ulmens Freunde auf die Vorwürfe von Collien Fernandes

«Bei Gewalt endet alles»Jetzt reagieren Christian Ulmens Freunde auf die Vorwürfe von Collien Fernandes

«Mir wurde mein Körper geklaut». Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

«Mir wurde mein Körper geklaut»Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

Sexualisierte Gewalt. Schauspielerin Collien Fernandes kündigt für heute Sonntag Demo an

Sexualisierte GewaltSchauspielerin Collien Fernandes kündigt für heute Sonntag Demo an

Mehr aus dem Ressort

«Frontaliers Sabotage» im Kino. Christa Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Frontaliers Sabotage» im KinoChrista Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary». Ryan Gosling fliegt ins All, um die Welt zu retten – mit Hilfe eines steinigen Aliens

Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary»Ryan Gosling fliegt ins All, um die Welt zu retten – mit Hilfe eines steinigen Aliens

«Wer wird Millionär?». Mehr Pech kann ein Kandidat mit seinen Jokern nicht haben

«Wer wird Millionär?»Mehr Pech kann ein Kandidat mit seinen Jokern nicht haben