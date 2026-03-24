Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt. (Archivbild) Carsten Koall/dpa

Collien Fernandes erhält nach den Vorwürfen gegen ihren Ex Christian Ulmen viel Unterstützung. In einer neuen Nachricht berichtet sie von einer grossen Erschöpfung und betont: Der Kampf für besseren Opferschutz geht weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Collien Fernandes meldet sich nach öffentlichen Vorwürfen gegen Ex-Partner Christian Ulmen mit emotionalen Worten zurück und bedankt sich für die grosse Solidarität.

Sie schildert, wie stark sie der Einsatz gegen digitale Gewalt psychisch und körperlich belastet hat – bis hin zu Erschöpfung und dem Gedanken ans Aufgeben.

Eine grosse Demonstration in Berlin gibt Fernandes neuen Halt.

Ulmen bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe juristisch: Es gilt die Unschuldsvermutung. Mehr anzeigen

Seit Moderatorin Collien Fernandes schwere Vorwürfe gegen Ex-Partner Christian Ulmen öffentlich gemacht hat, erhält sie viel Zuspruch.

Auf Instagram bedankt sich die Moderatorin für die Solidarität – und gibt einen Einblick, wie belastend ihr Einsatz gegen digitale Gewalt war.

Nach der Solidaritätskundgebung am Sonntag in Berlin meldet sich Fernandes mit einer persönlichen Nachricht. Darin spricht sie offen über die psychischen Folgen ihres langjährigen Engagements.

Besonders deutlich wird sie beim Blick auf das vergangene Jahr: Es habe Zeiten gegeben, in denen sie «sehr unter die Räder» gekommen sei. Die Erschöpfung sei so stark gewesen, dass sie ihren Alltag zeitweise kaum habe bewältigen können.

Die Moderatorin berichtet, sie habe phasenweise «nicht mehr aufstehen können und wollen». Die Auseinandersetzungen rund um den Opferschutz hätten sie körperlich und psychisch an ihre Grenzen gebracht. Zeitweise habe sie sogar darüber nachgedacht, den «Kampf» für bessere Gesetze aufzugeben.

«Freue mich für jeden, der dafür auf die Strasse geht»

Die grosse Beteiligung an der Demonstration in Berlin gibt ihr nun neuen Halt: Die Solidarität und Anteilnahme bezeichnet Fernandes als überwältigend – und als entscheidende Unterstützung, um sich weiterhin für stärkeren Opferschutz einzusetzen.

Am 22. März versammelten sich laut Polizei rund 6700 Menschen vor dem Brandenburger Tor, die Veranstalter sprechen von bis zu 13'000 Teilnehmenden.

Organisiert wurde der Protest vom neu gegründeten Bündnis «Feminist Fight Club!». Ursprünglich waren nur 500 Personen angemeldet. Auch eine Botschaft von Fernandes wurde verlesen: «Ich freue mich über jeden, der für dieses wichtige Thema auf die Strasse geht.»

Zuvor hatte Fernandes im «Spiegel» schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen erhoben. Es geht unter anderem um Identitätsdiebstahl, Körperverletzung, Bedrohung und psychische Gewalt. Laut Fernandes seien über Jahre hinweg manipulierte pornografische Inhalte von ihr über Fake-Profile verbreitet worden – sie macht dafür ihren Ex-Ehemann verantwortlich.

Ulmen-Anwalt prüft rechtliche Schritte

Ende 2025 erstattete Fernandes in Spanien Anzeige. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach der Veröffentlichung meldete sich Ulmens Anwalt zu Wort. Medienanwalt Prof. Dr. Christian Schertz erklärte, die Berichterstattung sei «aus mehreren Gründen rechtswidrig». Man prüfe rechtliche Schritte gegen den «Spiegel».

Es handle sich teilweise um unzulässige Verdachtsberichterstattung und die Verbreitung unwahrer Tatsachen. Gleichzeitig forderte er, die Persönlichkeitsrechte seines Mandanten zu wahren und keine einseitigen Vorwürfe zu übernehmen. Eine Anfrage von RTL blieb zunächst unbeantwortet. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.