Dem Comedian John Doyle ist gerade nicht zum Lachen zumute, obwohl er seinen Humor trotzdem nicht verloren hat: Der Bühnen-Star hat sich bei einem Treppensturz schwer verletzt und liegt im Spital.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen John Doyle ist nach einem Auftritt in Düsseldorf auf einer Treppe gestürzt, wie er auf Instagram mitteilt.

Der Comedian hat sich dabei schwer verletzt, multiple Knochenbrüche zugezogen und liegt im Spital.

Anfang Woche musste er operiert werden, der Eingriff verflief gut. Mehr anzeigen

John Doyle (61) ist gerade «richtig am Arsch». Der beliebte Kölner Comedian hat eine Reihe Videos, die ihn mit einem gehörigen blauen Auge im Spital zeigen, auf Instagram geteilt. Dabei wurde ihm genau das zum Verhängnis: Instagram.

Aber einmal zurück zum Anfang. Wie der US-Amerikaner verrät, stolperte er auf der Treppe zur U-Bahnhaltestelle Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf. Passiert ist der Unfall am Mittwochabend, 5. Februar 2025, nach einem seiner Auftritte.

Doyle hat sich beim Sturz nicht nur ein blaues Auge zugezogen, sondern sich schwer verletzt: «Schädelbruch, Beckenbodenbruch, Blut strömte aus meinem linken Ohr, ich war bewusstlos», schreibt der Komiker.

So schaut John Doyle ohne blaues Auge aus. imago/Sven Simon

Doch seinen Humor hat er nicht verloren. In einem anderen Clip witzelt er: «Kennt ihr den Satz: Du solltest immer auf deine Frau hören? Oder mindestens öfter? Zweimal habe ich es nicht getan als sie sagte: ‹Nicht die Treppe runterlaufen und zur gleichen Zeit Social Media machen›. Beim dritten Mal war ich dran und ich fiel sowas von auf die Fresse…»

John Doyles OP verlief gut

Aufgehört mit Social Media hat er deswegen nicht. Zum Glück sind derzeit keine Treppen in der Nähe, die der Comedian gehen muss.

Mittlerweile hat er ein weiteres Gesundheitsupdate geteilt, das ihn nach der geplanten Operation in der Uniklinik in Düsseldorf-Bilk zeigt. Der Eingriff sei «geschafft» und er habe ihn «überlebt». «Und wieder Erfahrung mit Morphin gemacht», so Doyle.

Die Fans sind froh über die guten Neuigkeiten, waren sie doch beunruhigt über den schlimmen Unfall. «Klingt ja schon mal positiv, gut überstandene OP und Gratisdrogen, den Humor hast du nicht verloren, weiter so», kommentiert ein Fan.

Laut t-online werden Doyles nächste Shows bis aufs Weitere verschoben. Wann genau er die Auftritte nachholen wird, ist noch nicht bekannt.

Mehr Videos aus dem Ressort