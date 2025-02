Haben sich entschieden, ihren Podcast «Comedymänner» per Sommer 2025 zu beenden: Stefan Büsser, Michael Schweizer und Aron Herz. SRF

Überraschendes Ende eines Erfolgspodcasts: Die «Comedymänner» verabschieden sich nach über 200 Episoden und fünf Jahren im Juni 2025. Ihr Publikum wollen sie noch einmal treffen – bei einer Live-Show in Zürich.

Seit November 2019 sprechen Stefan Büsser, Michael Schweizer und Aron Herz wöchentlich über die Schweiz, die Welt und das Leben – erst als «Quotenmänner», später als «Comedymänner» und zuletzt als «Comedymänner – hosted by SRF».

Jetzt kommt das Aus: Nach mehr als fünf Jahren endet der Podcast nun: «Nach über fünf Jahren mit über 200 Folgen und 25 ausverkauften Live-Shows können wir sagen: Es ist fantastisch! Und wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören. Deswegen haben wir beschlossen, dass der Podcast endet. Wir alle möchten die neu gewonnene Zeit dafür nutzen, uns noch mehr auf unsere weiteren Projekte und Formate zu fokussieren», erklären die Hosts.

Resonanz hat «Comedymänner» umgehauen

Die letzte Folge erscheint am Donnerstag, 12. Juni 2025. Bis dahin können sich die Fans weiterhin wöchentlich auf eine neue Episode freuen. Zum Abschluss verabschieden sich die «Comedymänner» persönlich von ihrem Publikum: Am 14. Juni 2025 laden sie zu einer grossen Live-Show in The Hall, Zürich.

Der Podcast hatte einen unerwartet grossen Erfolg, wie Büsser, Schweizer und Herz betonen: «Den Erfolg des Podcast hätten wir nie erwartet und die Resonanz hat uns umgehauen. In Erinnerung bleiben uns viele schöne Begegnungen, lachende Gesichter, bewegende Nachrichten, persönliche Geschichten und tolle Feedbacks. All unseren Fans, Unterstützerinnen und Unterstützern, Familien, Freundinnen und Freunden sind wir unendlich dankbar.»

