A House of Dynamite Rebecca Ferguson als Leiterin des White House Situation Rooms. Bild: © Netflix In «A House of Dynamite» werden die USA von einem Atomraketenangriff bedroht ... Bild: © Netflix ...und es verbleiben nur 18 Minuten bis zum Einschlag. Bild: © Netflix Die Hauptdarsteller Idris Elba und Rebecca Ferguson posieren beim Photocall in Venedig. Bild: © Netflix Am Abend der Weltpremiere nimmt sich Ferguson Zeit für Selfies mit den Fans. Bild: © Netflix

Oscarpreisträgerin Kathryn Bigelow zeichnet in «A House of Dynamite» das Schreckensszenario eines Nuklear-Angriffs auf die USA. Im Fokus des Politthrillers steht nicht der Anschlag selbst, sondern die 18 Minuten davor.

Von Gianluca Izzo aus Venedig Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «A House of Dynamite» erzählt aus verschiedenen Perspektiven vom absoluten Notstand für die USA – den 18 letzten Minuten vor dem Einschlag einer Atomrakete.

In dem nervenzerreissenden Thriller spielt Rebecca Ferguson eine Offizierin des White House Situation Rooms. Idris Elba verkörpert den Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Regie führte Kathryn Bigelow , die 2009 für ihr Kriegsdrama «The Hurt Locker» als erste Frau den Oscar für die «Beste Regie» gewann. Mehr anzeigen

US-Filmemacherin Kathryn Bigelow hat in ihrer Karriere Historisches erreicht. Für ihr Kriegsdrama «The Hurt Locker» wurde sie 2009 als erste Frau mit dem Academy Award für die «Beste Regie» ausgezeichnet. Den Hauptpreis für den «Besten Film» holte das Meisterwerk ebenfalls.

Ein weiterer Grosserfolg gelang ihr mit dem Politthriller «Zero Dark Thirty», der die Jagd nach dem Terroristenführer Osama bin Laden thematisierte. Auch ihr neues Werk «A House of Dynamite» inszeniert Bigelow als nervenaufreibenden, intensiven Politthriller, in dem die USA vor eine gravierende Bedrohung gestellt werden.

Erzählung aus diversen Perspektiven als Spannungsfaktor

18 Minuten beträgt die vom US-Militär errechnete Dauer vom Aufspüren einer Nuklearrakete über dem Pazifik bis zum Einschlag in Chicago. Diese 18 Minuten spielen eine zentrale Rolle in «A House of Dynamite»: Sie werden aus mehreren Perspektiven erzählt, wobei die verschiedenen Handlungsstränge sich zum Teil überdecken oder ineinanderfliessen. Wer für die Lancierung der Bombe verantwortlich ist, kann dabei nicht umgehend geklärt werden.

Dasselbe Telefongespräch wird beispielsweise einmal aus der Sicht des Verteidigungsministers im Pentagon und einmal aus Sicht des US-Präsidenten im Helikopter dargestellt. Dramaturgisch erzeugt dies eine ungemeine Spannung, weil die Reaktion des Präsidenten auf die Konversation erst zu einem späteren Zeitpunkt offenbart wird. Ein- und dasselbe Gespräch kann dadurch plötzlich völlig neu eingeordnet werden und eine andere Wirkung haben.

Neben der Perspektive des Präsidenten, authentisch und sympathisch verkörpert von Idris Elba, werden auch jene von Rebecca Ferguson als Leiterin des White-House-Situation-Rooms, jene von Anthony Ramos als Kommandant einer Militärstation in Alaska oder jene von Gabriel Basso als Sicherheitsberater dargestellt.

Je prekärer die Situation wird, desto wichtiger werden für die Protagonisten die privaten Situationen und Beziehungen, die Pflichten in den Arbeitsfeldern treten immer mehr in den Hintergrund. Dies resultiert in vielen hochemotionalen Momenten. Was hat für diese Menschen Priorität in solch einer drastischen Notlage? Wen kontaktieren sie und was bleibt ihnen zu sagen?

Statement gegen die Waffenpolitik der Weltmächte

Mit ihrem Film übt Kathryn Bigelow scharfe Kritik an der Rüstungspolitik, insbesondere an der Atomwaffenbeschaffung der Weltmächte. «A House of Dynamite» zeigt deutlich: Im schlimmstmöglichen Szenario helfen noch so viele Waffen nicht, einen Anschlag zu vereiteln und die Bevölkerung zu schützen. Im Gegenteil provozieren sie einen Angriff sogar eher, als dass sie ihn verhindern. Dies haben nicht zuletzt die vielen schrecklichen Terroranschläge bewiesen.

«A House of Dynamite» wirkt wie ein Warnsignal! Aufwühlend, besorgniserregend und mitreissend.

Die Netflix-Produktion läuft ab dem 9. Oktober im Kino.

Videobeitrag aus Venedig