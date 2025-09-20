  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er schrieb Songs für Taylor Swift und Bon Jovi Country-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

SDA

20.9.2025 - 13:49

Brett James galt als prägende Figur der Country-Szene. Hier bei einem Auftritt 2002.
Brett James galt als prägende Figur der Country-Szene. Hier bei einem Auftritt 2002.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Der US-Countrymusiker und Grammy-Gewinner Brett James ist bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina gestorben – zusammen mit seiner Ehefrau und seiner Stieftochter.

Keystone-SDA

20.09.2025, 13:49

20.09.2025, 13:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Countrymusiker und Grammy-Gewinner Brett James ist bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina zusammen mit seiner Ehefrau und Stieftochter ums Leben gekommen.
  • Er wurde 57 Jahre alt.
  • James galt als prägende Figur der Country-Szene in Nashville und schrieb Songs für Stars wie Taylor Swift, Bon Jovi und Carrie Underwood.
Mehr anzeigen

Der US-Countrymusiker und Grammy-Gewinner Brett James ist bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat North Carolina ums Leben gekommen. Auch James' Ehefrau sowie seine Stieftochter, die mit ihm am Donnerstagnachmittag mit dem Kleinflugzeug unterwegs waren, starben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Der 57-Jährige war eine feste Grösse der Musikszene im Country-Epizentrum Nashville, Tennessee. Er schrieb Lieder für Stars wie Taylor Swift und Bon Jovi. Zu seinen grössten Hits zählt «Jesus, Take the Wheel», gesungen von Carrie Underwood, für den er 2007 mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde.

«Manche Dinge sind einfach unfassbar. Der Verlust von Brett James für seine Familie und unsere Musikgemeinde ist zu gross, um ihn in Worte zu fassen», schrieb Underwood in einem Instagram-Post am Freitag (Ortszeit). James sei ein «guter Kerl» gewesen, für sie der Inbegriff von «cool». Er hinterlasse eine Lücke, die wohl nie geschlossen werde, so die Sängerin.

Die Countrymusik-Vereinigung CMA würdigte ihr Vorstandsmitglied James: «Sein Talent, seine Grosszügigkeit und Freundlichkeit berührte unzählige Leben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen.» Auch die Nashville Songwriters Hall of Fame betrauerte auf ihrer Facebook-Seite den frühen Verlust ihres Mitglieds.

Mehr aus dem Ressort

Comedienne Anaïs Decasper über ihre erste Rolle als Schauspielerin

Comedienne Anaïs Decasper über ihre erste Rolle als Schauspielerin

Sie ist Journalistin, Content-Creatorin und Comedienne – und feiert jetzt als Schauspielerin ihre Premiere. Anaïs Decasper spielt in der neuen SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» eine Praktikantin, die Diplomatin werden wird.

16.09.2025

Meistgelesen

«Ich musste wieder bei null anfangen»
Grosse Enttäuschung für Ehammer im Zehnkampf
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
Frauenschläger-Vorwürfe, Bruch mit Bruder wegen Neid – jetzt packt Jérôme Boateng aus
Russen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt

Mehr aus dem Ressort

Komiker Marco Rima. «Ich musste wieder bei null anfangen»

Komiker Marco Rima«Ich musste wieder bei null anfangen»

Überraschendes Liebes-Aus. Monica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

Überraschendes Liebes-AusMonica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle. «Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle«Ich wollte als Kind Metzgerin werden»