Familienstreit bei den Beckhams Brooklyns Bruder stärkt Mutter Victoria den Rücken – und sendet klare Botschaft

Noemi Hüsser

22.1.2026

Ein Bild aus anderen Zeiten: Die Familie Beckham im Jahr 2023 noch vereint.
Ein Bild aus anderen Zeiten: Die Familie Beckham im Jahr 2023 noch vereint.
Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Während Brooklyn Beckham erneut gegen seine Eltern austeilt, positioniert sich sein Bruder Cruz auf subtile Weise – und macht via Instagram-Meme deutlich, was er von den alten Vorwürfen hält.

Noemi Hüsser

22.01.2026, 10:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Brooklyn Beckham erhebte öffentlich Vorwürfe gegen seine Eltern.
  • Im Zentrum des Streits steht ein angeblich unangemessener Tanz von Victoria Beckham bei Brooklyns Hochzeit.
  • Die Familie reagiert unterschiedlich: Bruder Cruz liked ein spöttisches Meme, während David und Victoria Beckham bisher schweigen.
Mehr anzeigen

Seit Montagabend ist der Familienstreit in der Beckham-Familie auf einem neuen Höhepunkt. Brooklyn Beckham hat mehrere Instagram-Stories gepostet, in denen er seinen Eltern mehrere Vorwürfe macht. «Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen», schrieb Beckham. «Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich ein».

Sabotage, Bruch, Kontrollvorwürfe. Hochzeits-Eklat und Instagram-Abrechnung – so titeln britische Medien zum Beckham-Streit

Sabotage, Bruch, KontrollvorwürfeHochzeits-Eklat und Instagram-Abrechnung – so titeln britische Medien zum Beckham-Streit

Beckham sagt, seine Eltern hätten versucht, seine Beziehung zu Nicola Peltz zu ruinieren. Ein zentraler Vorwurf: Victoria Beckham habe an der Hochzeit von Brooklyn und Nicola unangemessen mit Brooklyn getanzt. Eine Steilvorlage für Memes, die sich derzeit in den sozialen Medien verbreiten und offen interpretieren, wie dieser Tanz wohl ausgesehen haben könnte.

Ein solches Meme hat auch Cruz Beckham, der Bruder von Brooklyn, auf Instagram geliket. Das Video zeigt Victoria Beckham, wie sie im Jahr 2001 ihren Song «I'm Not Such an Innocent Girl» performt.

Ein subtiler Hinweis von Cruz Beckham, dass er Brooklyns Vorwürfe wohl lächerlich findet. Schon in der Vergangenheit haben die anderen Beckham-Kinder sich auf die Seite ihrer Eltern gestellt.

Wie unangebracht der Tanz von Victoria Beckham tatsächlich war, darüber wird derzeit breit spekuliert. Gegenüber dem «Mirror» sagte ein Hochzeitsgast: «Es war unangemessen, aber nur weil sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Es war eine etwas steife, unbeholfene Darbietung.»

Ein anderer Gast sagte hingegen, dass Victorias Tanz tatsächlich unangemessen war. «Brooklyn hat recht», schrieb Stavros Agapiou – der Partner DJ Fat Tony,  der an der Hochzeit aufgelegt haben soll – auf Instagram. Er löschte den Kommentar aber schnell wieder.

«Weinend aus dem Raum gerannt». Familienstreit der Beckhams eskaliert – wer ist eigentlich Nicola Peltz-Beckham?

«Weinend aus dem Raum gerannt»Familienstreit der Beckhams eskaliert – wer ist eigentlich Nicola Peltz-Beckham?

Öffentliche Videoaufnahmen des Tanzes gibt es derzeit nicht. Die Gäste haben laut der «Daily Mail» ihre Handys während der Hochzeit abgeben müssen. Einzig Brooklyn und Nicola würden Aufnahmen des von ihnen angeheurten Videografen besitzen.

David und Victoria Beckham haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen ihres Sohnes geäussert. David hat am Rande des World Economic Forum in Davos teilgenommen, Fragen zum Familienstreit ging er weitgegehnd aus dem Weg. «Meine Kinder machen Fehler», sagte Beckham einmal lediglich. «Kinder dürfen Fehler machen. So lernen sie. Das möchte ich meinen beibringen.»

Laut der «Daily Mail», haben Victoria und David nach der Erklärung ihres Sohnes Schuldgefühle, wie eine Quelle der Zeitung berichtet. David und Victoria hätten ihren Sohn schon als Kind immer stolz der Öffentlichkeit gezeigt – und erst jetzt gemerkt, dass ihm das offenbar geschadet hat.

