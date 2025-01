Die deutsche Band Culcha Candela kommt gerade nicht gut weg im Netz, nachdem ein Chatverlauf mit einem Fan öffentlich gemacht wurde. KEYSTONE/DPA/Christoph Soeder

Der Chatverlauf eines Fans taucht Culcha Candela in kein gutes Licht. Dabei wollte die 17-Jährige die Band einfach nur zu ihrem Geburtstag einladen. Anstatt freundlich abzusagen, pöbelten die Musiker die junge Frau an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Instagram-Chatverlauf soll angeblich zeigen, wie Culcha Candela einen Fan abwertend behandelt, nachdem sie die Band gebeten hatte, zu ihrem 18. Geburtstag zu kommen.

Der respektlose Ton sorgt nun für Empörung im Netz: Wegen des Vorfalls erntet Culcha Candela nun einen Shitstorm.

Auf dem Instagram-Account der Band wurde derweil die Kommentarfunktion eingeschränkt. Mehr anzeigen

Ein Culcha-Candela-Fan träumte davon, dass die Band an ihrem 18. Geburtstag für sie ein Ständchen singt. Doch damit hatte es sich schnell ausgeträumt, als die junge Frau «aus Joke» direkt Culcha Candela anschrieb.

Die Antwort der «Hamma»-Interpreten? Fies und abwertend. Anstatt einfach freundlich abzusagen, schreibt die Band: «Ist das eine ernste Frage? Mit 18 solltest Du doch schon etwas schlauer sein, Mausi…»

Der vermeintliche Instagram-Chatverlauf geht gerade durchs Netz und zeigt den respektlosen Umgang der Musikgruppe mit ihren Fans.

Denn das Ganze geht noch weiter. Nachdem die 17-Jährige meint, sie «habe doch nur gefragt», entgegnet Culcha Candela: «Wie kommt man auf so eine Frage? Weisst, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B? Ohne Crew, Bühne, Verpflegung, Unterkunft und Gage.»

Wie nun alle darunter Culcha Candela fragen, ob sie bei deren Geburtstag auftreten. Ich liebe es😁 https://t.co/QNth2ZKi80 — Streaven (@DerStreaven) January 26, 2025

Die junge Frau entschuldigt sich daraufhin bei der Band, versteht aber nicht, warum sie «direkt so angemacht» wird. Als die Band sich mit den grossen Musikern vergleicht («Würdest Du Drake fragen? Oder Cro?»), befindet der Fan, das sei jetzt «ein bisschen lächerlich» geworden.

Anschliessend erreichen die Beleidigungen ihren Höhepunkt: «Girl, deine Frage ist das einzig Lächerliche, ehrlich. Frech einfach. Als ob wir einfach irgendwo zu random Leuten auf Geburtstage fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken?», so Culcha Candela.

Culcha Candela vergleicht sich mit Drake und Cro

Im Netz halten die User*innen zu der jungen Frau. Culcha Candela hat derweil die Kommentarfunktion auf Instagram eingeschränkt. Wie die «Berliner Zeitung» schreibt, seien sogar kritische Kommentare gelöscht worden. Auf eine Anfrage der «Bild»-Zeitung äusserte sich die Band nicht.

Ob es sich dabei um einen echten Chatverlauf handelt, konnte darum bisher nicht bestätigt werden. Laut Medienberichten sei es unklar, wer von der Band geschrieben hat. Es könne sich dabei auch um eine ganz andere Person handeln, wie etwa jemand aus dem Management.

Die Äusserungen im geteilten Chatverlauf sind alles andere als fein, ist sich die X-Community sicher. Jemand befindet dort: «Die sollten froh sein, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die die feiern.» Vor allem schmunzeln die meisten über den Vergleich zu Drake sowie Cro und erinnern daran, dass «Ed Sheeran mal für eine Hochzeit angefragt wurde und einfach kam und dort gesungen hat».

Culcha Candela ist aber nicht gleich Ed Sheeran. Dafür werden sie nun in den Kommentaren von den meisten als «Loser» abgestempelt.

Die 17-Jährige schloss die Unterhaltung mit den Worten: «Dumm gedacht zu haben, dass die Sänger, von denen ich die Musik richtig geil finde, nett antworten.» Auf X finden viele, dass «gar nicht antworten doch auch gereicht hätte».

