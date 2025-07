Die deutsche Rapperin Katja Krasavice. picture alliance/dpa

Katja Krasavice positioniert sich öffentlich gegen das Kinderkriegen. In einer Instagram-Story spricht sie über die Entscheidung. Und erhält Zuspruch von Fans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Katja Krasavice erklärte auf Instagram, dass sie keine Kinder will.

Sie kritisierte Männer scharf und betonte, sie könne Sex und Geld auch alleine haben.

Statt eigene Kinder zu bekommen, unterstütze sie lieber bereits existierende Kinder in Not. Mehr anzeigen

Die Rapperin Katja Krasavice (28) will keine Kinder. Das machte sie in einer Instagram-Story deutlich. «Schön, dass viele Frauen aufwachen!», schrieb sie zu einem Post, der eine Studie aufgreift, die prognostiziert, dass bis 2030 etwa 45 Prozent der Frauen zwischen 25 und 44 Jahren kinderlos und ohne Partner leben werden.

Sie betonte, dass sie sich nicht von einem Partner in die Mutterrolle drängen lassen werde: «Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Kind anzuhängen, das ich für ihn neun Monate austrage. Niemals wird das passieren.»

«Ich bin so sauer auf diese Männerwelt»

Sie liebe Männer zu wenig, um Kinder mit ihnen zu haben. «Für Sex und Geld sind die gut (kann ich aber am Ende auch alles alleine besser). Aber alles andere muss nicht sein», schrieb sie. Viel lieber gebe sie ihr Geld für Kinder aus, die bereits existieren und Hilfe benötigen, anstatt ein weiteres Kind in eine «dreckige Welt» zu setzen.

Katja Krasavice sprach sich in ihrer Instagram-Story gegen das Kinderkriegen aus. Screenshot Instagram

Ihre Worte fanden Zuspruch. Krasavice postete auch Antworten von Frauen, die ihr zustimmen. «Ich bin so sauer auf diese Männerwelt», schreibt jemand, die es bereut Jemand anderes postete die Bestätigung einer Spende für in Not lebende Kinder.

