Dagmar Manzel bildet seit 2015 mit Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid das Ermittlertrio des Franken-«Tatorts». Bild: dpa

Nur noch einmal will Schauspielerin Dagmar Manzel als «Tatort»-Kommissarin Paula Ringelhahn vor der Kamera stehen. Sie will sich in Zukunft anderen Projekten widmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dagmar Manzel nimmt beim Franken-«Tatort» den Hut und möchte sich in Zukunft auf andere Projekte konzentrieren.

Die 64-Jährige habe die Rolle der Paula Ringelhahn sehr geschätzt, aber sie habe «auf viele andere Sachen viel Bock».

Der «Tatort» kommt am Sonntag, 3. September, mit neuen Folgen zurück aus der Sommerpause. Mehr anzeigen

Dagmar Manzel ist in ihre letzten Dreharbeiten als Kommissarin im «Tatort» gestartet und wird die ARD-Krimi-Reihe danach verlassen. «Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören.»

«Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte – und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe», sagte die 64-Jährige, die seit 2015 dabei ist, nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR).

Für die Zukunft nach dem Dreh hat die Berlinerin schon viele Pläne, «zum Beispiel Oper inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück Urlaub machen».

Nachfolge ist noch nicht geklärt

Bettina Ricklefs, Leiterin des BR-Programmbereichs Spiel-Film-Serie, lobte die Schauspielerin für ihre Arbeit. Sie habe ihre Figur der Paula Ringelhahn mit Präzision, Klugheit, Tiefe und grossem inneren Reichtum lebendig werden lassen.

Seit 2015 bildet Manzel mit Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid das Ermittlertrio des Franken-«Tatorts». Wer ihre Nachfolge übernimmt, ist nach Angaben des BR noch unklar.

Derzeit drehen die drei rund um Nürnberg unter Regie von Max Färberböck den Krimi «Trotzdem». Darin sitzt ein junger Mann nach Meinung seiner Freunde und seiner Familie nach dem gewaltsamen Tod einer Frau unschuldig im Knast. Als er sich umbringt, kommt eine Reihe verstörender Entwicklungen in Gang.

DPA/red