In voller Blüte als Charakterdarstellerin: Dakota Johnson – hier bei der «Splitsville»-Premiere am 19. August in Los Angeles – hat sich als eine der vielseitigsten Schauspielerinnen ihrer Generation etabliert. Bild: Keystone/AP Photo/Chris Pizzello

US-Schauspielerin Dakota Johnson eröffnet am 25. September das 21. Zurich Film Festival. Im Gepäck hat sie ihre aktuelle Beziehungskomödie «Splitsville». Für ihre Rolle in dem Film und ihre herausragende Karriere wird sie mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet.

Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspielerin Dakota Johnson wird das 21. Zurich Film Festival eröffnen.

An der Opening Night stellt sie ihre Beziehungskomödie «Splitsville» vor.

Für ihre Rolle in dem Film und ihre herausragende Karriere wird sie mit dem Golden Eye ausgezeichnet. Mehr anzeigen

Das Rampenlicht beim 21. Zurich Film Festival (25. September bis 5. Oktober) richtet sich auf die US-Schauspielerin und Produzentin Dakota Johnson. Die 35-jährige Charakterdarstellerin eröffnet das diesjährige ZFF. Im Rahmen eines ZFF Masters gibt sie auch Einblicke in ihre Arbeit.

Bei der Eröffnungsgala stellt Johnson gemeinsam mit dem Regisseur, Schauspieler und Produzenten Michael Angelo Covino ihren neuesten Film «Splitsville» vor. In der rasanten Beziehungskomödie spielt die 35-Jährige nicht nur die Hauptrolle, der Film wurde auch von ihr produziert.

Bei der feierlichen Eröffnungsgala erhält Johnson für ihre Rolle in dem Film und ihre herausragende Karriere auch das Goldene Auge (Golden Eye Award). Als Ehrengästen des Abends werden auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch an der Ehrung teilnehmen.

«Geschenk für das Zürcher Publikum»

Der Direktor des Zurich Film Festivals, Christian Jungen, schwärmt von dem Ehrengast: «Dakota Johnson ist eine der faszinierendsten Schauspielerinnen des modernen Kinos. Sie verleiht ihren Figuren durch ihre Ehrlichkeit grosse Glaubwürdigkeit, und man spürt immer, wie sehr sie ihnen am Herzen liegen. Sie beeindruckt mit ihrer subtilen Ausdruckskraft, der kompromisslosen Rollenwahl und der Fähigkeit, sowohl Publikumslieblinge als auch anspruchsvolle Charakterstudien zu verkörpern.» Der Besuch von Johnson beim diesjährigen ZFF sei eine «grosse Ehre und ein wunderbares Geschenk für das Zürcher Publikum.»

In der rasanten Indie-Komödie «Splitsville» spielt Dakota Johnson die Figur Julie. Als ihre Freundin Ashley (Adria Arjona) ihrem Ehemann Carey (Kyle Marvin) mitteilt, dass sie sich scheiden lassen will, sucht er Trost bei Julie und Paul (Michael Angelo Covino). Das Paar rät ihm zu einer offenen Beziehung. Doch als Carey und Julie eine Grenze überschreiten, gerät alles völlig ausser Kontrolle. Im Eiltempo nimmt das Beziehungswirrwarr voller absurder Wendungen Fahrt auf.