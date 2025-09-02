Graham Greene ist tot. Imago

Der kanadische Schauspieler Graham Greene ist tot. Der Star aus «Dances With Wolves» und «The Green Mile» starb im Alter von 73 Jahren, wie seine Familie bestätigte.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Graham Greene starb im Alter von 73 Jahren eines natürlichen Todes.

Berühmt wurde er 1990 mit seiner Rolle im Western-Epos «Dances With Wolves».

Er war Mitglied der Oneida Nation und wurde 2016 in den Order of Canada aufgenommen.

Der kanadische Schauspieler Graham Greene ist tot. Wie sein Manager gegenüber CBC News bestätigte, starb Greene im Alter von 73 Jahren eines natürlichen Todes.

Internationale Bekanntheit erlangte er 1990 durch seine Rolle als Lakota-Medizinmann Kicking Bird in Kevin Costners Western-Epos «Dances With Wolves». Für diese Leistung wurde Greene für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Vielfach ausgezeichneter Schauspieler

Greene, Mitglied der Oneida Nation im Süden Ontarios, begann seine Karriere in den 1970er-Jahren im britischen Theater. «Das Theater gibt dir Disziplin – es hilft dir, eine Figur aufzubauen», sagte er 2012 in einem Interview mit dem Fachmagazin Playback. Einen prägenden Moment habe auch seine Ehe mit Hilary Blackmore dargestellt, «die beste Zeit meines Lebens».

In den folgenden Jahrzehnten war Greene in zahlreichen Hollywood-Produktionen zu sehen, darunter «Thunderheart» (1992), «Maverick» (1994), «Die Hard With a Vengeance» (1995), «The Green Mile» (1999), «Twilight: New Moon» (2009) und «Wind River» (2017).

Für sein Lebenswerk wurde er vielfach ausgezeichnet. 2004 erhielt er den Earle Grey Award der Academy of Canadian Film and Television, 2016 wurde er in den Order of Canada aufgenommen – die zweithöchste zivile Auszeichnung des Landes.