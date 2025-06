Der Schweizer Starkoch Daniel Humm und die US-amerikanische Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones gaben sich am vergangenen Wochenende das Jawort. Bild: MAGO/ABACAPRESS

Der Schweizer Starkoch Daniel Humm und die US-amerikanische Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones haben geheiratet. Zum ersten Mal öffentlich gezeigt hatte sich das Paar im September 2024.

Zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt haben sich der Schweizer Starkoch («Eleven Madison Park» in New York) und die US-amerikanische Schauspielerin (TV-Serie «Succession») im vergangenen September 2024.

Das Paar besucht damals gemeinsam das US-Open-Tennisturnier in New York. Mehr anzeigen

Daniel Humm hat seine liebevolle Drohung schon nach wenigen Stunden wahr gemacht. Auf Instagram schrieb der Schweizer Starkoch («Eleven Madison Park» in New York) am gestrigen Sonntag:

«Next time we’ll kiss we’ll be married» (auf Deutsch: Wenn wir uns das nächste Mal küssen, sind wir verheiratet).

Nun haben Humm und seine Partnerin, die US-amerikanische Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones, den Plan scheinbar bereits umgesetzt.

Die Braut trägt ein weisses Kleid, der Bräutigam einen Anzug

Laut dem «Blick» ist in einer Instagram-Story eines Hochzeitsgastes zu sehen, wie der 48-jährige Humm und die 38-jährige Dexter-Jones vor dem Traualtar stehen und sich das Jawort geben.

Die Braut trägt auf dem Bild ein weisses Kleid, der Bräutigam einen dunklen Anzug.

Humm und Dexter-Jones sind seit rund einem Jahr ein Paar und haben sich im vergangenen Februar verlobt.

Auf seinem Instagram-Account postete Daniel Humm damals drei Bilder: Das erste Sujet zeigt das Paar küssend vor einem Gemälde. Das zweite Bild zeigt ein gemaltes Porträt von Annabelle Dexter-Jones.

Auf dem dritten Foto sitzen Humm, Dexter-Jones und der Maler Francesco Clemente vor dem Bild, welches die Schauspielerin halbnackt zeigt. «Wenn man es weiss, weiss man es. Bei dir war es so offensichtlich», kommentierte Humm die Bilderserie.

Daniel Humm war kurzzeitig mit Demi Moore liiert

Vor drei Jahren war Humm kurzzeitig mit Hollywood-Schauspielerin Demi Moore liiert. Davor war er mit Laurene Powell Jobs, der Witwe von Steve Jobs, zusammen. 2020 hatten die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht.

Der 1976 in Strengelbach AG geborene und in Schinznach-Dorf aufgewachsene Humm schmiss mit 14 die Schule. Danach absolvierte er eine Kochlehre im Kurhotel in Schinznach-Bad. Später zog er in die USA, ohne ein Wort Englisch zu sprechen.

Aus früheren Beziehungen hat Daniel Humm drei Kinder. Seine älteste Tochter ist bereits erwachsen und lebt in der Schweiz; seine beiden Teenager-Töchter sind in den USA daheim.

