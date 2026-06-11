Daniela Katzenberger möchte sich zwei Körperteile kürzen lassen

TV-Star Daniela Katzenberger hat aus ihren Schönheits-Operationen noch nie kein Geheimnis gemacht. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Daniela Katzenberger spricht offen über ihre Schönheits-OPs – und plant bereits den nächsten Eingriff. Die TV-Bekanntheit will sich im Herbst zwei Zehen kürzen lassen. Zudem denkt sie über eine Haartransplantation nach.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniela Katzenberger hat bereits mehrere Schönheits-Operationen hinter sich.

Nun teilt sie mit ihren Followern ihren nächsten geplanten Eingriff. Katzenberger will sich zwei Zehen kürzen lassen.

Ein weiterer Schönheitseingriff soll kurz danach folgen: Wegen kahler Stellen am Kopf «durch jahrelange Extensions-Experimente» will sich Daniela Katzenberger Haare transplantieren lassen. Mehr anzeigen

Daniela Katzenberger macht aus ihren Schönheits-Operationen kein Geheimnis.

Regelmässig dokumentiert die 39-Jährige ihre Eingriffe auf Social Media und lässt ihre Fans am Prozess teilhaben. Wie der «Goodbye Deutschland»-Star jetzt bekannt gab, ist offenbar eine weitere Beauty-OP geplant – wenn auch eine eher ungewöhnliche.

«Werde im Oktober meine Zehen kürzen lassen», schreibt Daniela Katzenberger zu einem Foto auf Instagram, auf dem ihre Füsse zu sehen sind. Dabei gehe es explizit um ihren «zweiten und dritten Zeh».

Ihr sei «egal, was irgendjemand dazu sagt», stellt die TV-Bekanntheit weiterhin klar. «Bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht.»

Weitere Beauty-OP sind geplant

Mit der Zehen-OP soll es aber nicht getan sein. Die Ehefrau von Lucas Cordalis plant bereits weitere Schönheitseingriffe.

«Ich habe viele kahle Stellen auf dem Kopf, durch jahrelange Extensions-Experimente», meint sie zu einem zusätzlichen Foto in der Bilderstrecke, das ihren Scheitel zeigt.

Darum wolle sie sich Haare transplantieren lassen. Sie nennt sich selbstironisch «Daniela Glatzenberger», doch stören tue es sie extrem, wie sie zugibt.

Bei früheren Eingriffen hat Daniela Katzenberg bereits ihre Brüste machen und ihre Oberlider straffen lassen. Ausserdem verwendet sie regelmässig Botox. Auch diese Behandlungen thematisierte sie in den sozialen Medien.

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Ich hab's getan. Ob die anderen etwas merken? Viele reden über Schönheits-OPs, aber kaum jemand sagt: Ich habe es getan. blue News-Redaktor Bruno Bötschi, 54, steht dazu, dass er sich hat Botox spritzen lassen. 27.10.2021