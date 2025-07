Der Basler Danilo Sellaro sucht im Reality-TV die grosse Liebe. Screenshot Instagram

Der Basler Danilo Sellaro ist kein Unbekannter in der Welt der Kuppelshows. Nachdem er bereits in mehreren Formaten nach der Liebe suchte, wird er nun selbst zum Bachelor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Danilo Sellaro wird der neue Bachelor, wie der Sender 3+ gegenüber der «Glückspost» bestätigte.

Der 30-jährige Basler ist Reality-TV-erprobt – er war 2019 Finalist bei der Bachelorette und nahm seither an mehreren Reality-Formaten teil.

In einem früheren Interview betonte Sellaro, dass er keine One-Night-Stands will, sondern eine feste Beziehung. Mehr anzeigen

Danilo Sellaro wird der neue Bachelor. Das bestätigte der Sender 3+ der «Glückspost».

Der 30-jährige Basler ist in der Welt der Kuppelshows kein unbekanntes Gesicht. 2019 nahm er an der Show «Bachelorette» teil, wo er es bis ins Finale schaffte. Doch die letzte Rose ging an Kenny Leemann, der später selbst auch Bachelor wurde.

Die Abfuhr bei der Bachelorette war für Sellaro der Beginn einer Karriere im Reality-TV. Er nahm an mehreren Formaten teil, darunter «Are You the One», «Ex on the Beach», «Bachelor in Paradise» und «Reality Island».

In einem Interview mit dem «Blick» im Jahr 2019 sagte Sellaro: «One-Night-Stands sind in der Regel nichts für mich. Ich möchte lieber jeden Tag neben meiner Frau aufwachen».

