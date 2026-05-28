«Aha», fehlten auch Moderator Horst Lichter (Zweiter von links) anfangs die Worte, denn mit einem Butler in Lebensgrösse hätte er bei «Bares für Rares» nicht gerechnet. Bild– ZDF

Als das Händlerteam bei «Bares für Rares» die Rarität erblickte, stockte allen kurz der Atem. Doch dann stieg die Begeisterung, und ein Wettbieten brach los. Eine noch höhere Summe hatte zuvor der Experte angesprochen - nur, um die Hoffnung gleich wieder zunichtezumachen.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» sorgt ein Butler in Lebensgrösse für ungläubiges Staunen im Händlerraum.

Experte Detlev Kümmel bringt sogar die Summe von 150'000 Euro ins Spiel – nimmt die Hoffnung aber sofort wieder zurück.

Trotzdem liefern sich die Händler*innen ein Bieterduell um die täuschend echte Figur mit Echthaaren und grimmigem Blick.

Am Ende wechselt der Butler für 2'000 Euro den Besitzer. Mehr anzeigen

«Aha», fehlten Moderator Horst Lichter anfangs die Worte, denn mit einem Butler in Lebensgröße hätte er bei «Bares für Rares» nicht gerechnet. Die verblüffend menschlichen Züge beeindruckten ihn: «Wahnsinn!» – «Der hat Haare aus der Nase», konnte Lichter den Blick gar nicht mehr abwenden.

«Wenn du in die Ohren schaust, siehst du, dass da auch noch ein paar Haare zu sehen sind», verwies der Experte Detlev Kümmel auf ein weiteres Detail. «Das ist ja unglaublich!», staunte Lichter.

«Der Kollege sieht ja ziemlich steif aus. Wie lange steht der schon bei euch rum?», wollte Lichter mehr über die kuriose Figur erfahren. Marcus und seine Tochter Dorina aus Stommeln meinten: «Gar nicht so lange. Wir haben ihn vor etwa eineinhalb Jahren geschenkt bekommen.»

Kümmel: «Dieser Butler ist sogar stattlich angezogen»

Nach dem Tod der Nachbarn wollte deren Erbe die Figur gerne loswerden: «Der Sohn hatte diesen Butler in Erinnerung als nicht so tolle Erfahrung.» Marcus nahm ihn gerne an: «Ich fand ihn toll.» Doch seine Frau legte ein Veto ein, «seitdem wohnt er im Waschkeller».

«Dieser Butler ist sogar stattlich angezogen», deutete Kümmel auf die hochwertige Livree. Die Frisur bestand sogar aus Echthaar. Hier hatte sich also jemand viel Mühe gegeben, die Figur so echt wie möglich aussehen zu lassen: «Da wurde wirklich sehr aufs Detail geachtet.»

Die Fertigung aus Kunstharz datierte der Experte auf die 1990er-Jahre. «Hier haben wir kein normales Kaufhausstück vor uns», vermutete Kümmel sogar einen Designer dahinter. Wäre es ein Dwayne Hanson, «würden wir hier über 150'000 Euro und mehr reden». Das schloss er jedoch aus.

Cizek: «Der sieht aber echt aus!»

Wahrscheinlicher war Gary Mirabelle. Deshalb verdoppelte Detlev Kümmel den Wunschpreis von 1000 Euro auf 2000 bis 2500 Euro. Als sich das Händlerteam umdrehte und den Butler da stehen sah, schraken alle zurück.

«Der sieht aber echt aus!», fand Jan Cizek. «Sieht aus, als wäre der Verkäufer schon da», meinte Daniel Meyer. Wolfgang Pauritsch dachte sofort an das «Wachsfigurenkabinett».

Cizek, Meyer und Pauritsch stürzten sich gleich aufs Objekt. Elke Velten und Sarah Schreiber zögerten ob des grimmigen Gesichtsausdrucks: «Nicht, dass er gleich ausholt!» Cizek hatte eine Idee: «Du kannst den mit nach Hause nehmen und sagen: Wir haben Personal!»

Die drei Händler lieferten sich ein Wettbieten. Da machte Pauritsch Cizek den Vorschlag: «Ich würde ihn gerne kaufen mit dir zusammen und bei dir in den Laden reinstellen.» Cizek willigte ein, bei 2.000 Euro sagte auch der Verkäufer Ja. Pauritsch lachte: «Jetzt haben wir einen Butler gekauft!»

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