Mit «22 Bahnen» gelang Caroline Wahl der Durchbruch, jetzt läuft die Verfilmung des Romans im Kino. Bild: Felix Hörhager/dpa

Caroline Wahls Bücher verkaufen sich millionenfach, doch ihr Erfolg spaltet: Nutzt sie ihre Privilegien, um am Leid anderer zu verdienen – oder ist die Kritik an ihr vor allem Misogynie?

Darf eine Autorin über Armut schreiben, wenn sie selbst nie arm war? Die Frage wird in den sozialen Medien derzeit kontrovers diskutiert. Anlass ist die Verfilmung von Caroline Wahls Debütroman «22 Bahnen».

Das Buch, das 2023 erschien, begleitet eine Studentin, die für ihre kleine Schwester und alkoholkranke Mutter sorgt. Im Film spielt die Zürcherin Luna Wedler die Hauptrolle. Fast gleichzeitig zum Kinostart des Films hat die Autorin Wahl zudem mit «Die Assistentin» ihr drittes Buch herausgegeben.

Die 30-jährige Autorin ist kommerziell sehr erfolgreich. Ihre Bücher standen jeweils mehrere Wochen lang auf den Bestsellerlisten. «22 Bahnen» hat sich über eine Million Mal verkauft.

Aber mit Erfolg kommt auch Kritik. Bei Caroline Wahl konzentrieren sich die kritischen Stimmen vor allem auf die Frage: Ist sie zu privilegiert, um über Armut zu schreiben?

Laut Medienberichten erhielt sie für «Die Assistentin» über eine Million Euro Vorschuss. In einem Artikel der «Welt» will sie mit einem Journalisten ein Auto kaufen und erklärt: «Cabrio ist mir schon wichtig. Am liebsten einen 911er. Aber auch ein Ferrari oder ein AMG SL.» Ein Auto kaufte sie letztlich nicht – dafür aber eine Prada-Sonnenbrille für 380 Euro.

In den sozialen Medien heisst es daher, die Autorin bereichere sich als «gutbürgerliche» Schriftstellerin am Leid anderer. Ihr Ziel sei es, mit Geschichten über Armut reich zu werden.

Ganz falsch ist dieser Vorwurf nicht: Caroline Wahl sagt in mehreren Interviews selbst, dass sie mit dem Schreiben reich werden möchte. Sie wolle die Beste sein, eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands – und auch den deutschen Buchpreis gewinnen. Als sie dann letztes Jahr dafür nicht nominiert wurde, machte sie ihrem Ärger darüber öffentlich auf Instagram Luft.

Die jetzige Kritik hängt für Wahl und ihre Fans damit zusammen. Und sie vermuten dahinter vor allem eins: Misogynie. Selbstbewusste und ehrgeizige Frauen gelten oft schneller als nervig oder unsympathisch als Männer. Haben Frauen dann sogar Erfolg, erscheinen sie vielen sogar einschüchternd.

Einfache Sprache ist zugänglich, aber auch platt

Stimmen kann beides: Die Frage, ob Autor*innen über etwas schreiben dürfen, das sie selbst nicht kennen, wurde schon hundertmal gestellt – und ebenso oft beantwortet: Natürlich dürfen sie das. Sonst gäbe es keine Fiktion.

Ob sie es gut machen, ist allerdings die viel wichtigere Frage. Auch bei Caroline Wahl. Wer die Lebensrealität, über die er oder sie schreibt, nicht kennt, tut sich womöglich schwerer, gut darüber zu schreiben. Und das darf und soll man kritisieren.

So wird Wahls einfacher Stil von einigen als zugänglich empfunden, wirkt aber häufig auch platt. Man kann ihr auch vorwerfen, Armut in ihren Geschichten zu romantisieren. Oder dass es unkreativ und kitschig ist, wenn ihre Protagonistinnen am Ende stets in Beziehungen mit Männern landen. Auch ihre pathetischen Sätze lassen viele Leser*innen eher cringen als sich berühren. So lautet ein Satz in ihrem Buch: «Eigentlich ist eigentlich ein schlechtes Wort.»

Auch dieses Jahr nicht für Buchpreis nominiert

Doch die Kritik geht weiter: Sie nimmt auch die Form von Memes an, die sich über ihr Aussehen oder ihre Stimme lustig machen. Damit zielt die Kritik nicht mehr nur auf ihr Werk, sondern auf ihre Person.

Wahl schreibt auf Instagram: «Dass das alles gerade aufkocht, zu dem Zeitpunkt, in dem ‹Die Assistentin› erscheint, ein Roman, in dem ich vom patriarchalen Machtmissbrauch in der Verlagsbranche erzähle, finde ich einfach nur bezeichnend.»

Doch Caroline Wahl wird weiterschreiben. Für den Buchpreis ist sie auch dieses Jahr nicht nominiert. Dafür landete «Die Assistentin» direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerliste.

Caroline Wahl: «22 Bahnen». Dumont Buchverlag, 2023. 208 Seiten.

Seit dem 4. September 2025 im Kino.

