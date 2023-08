Darren Kent spielte in der vierten Staffel von «Game of Thrones» mit. Instagram/darrenpaulkent

Der Schauspieler Darren Kent ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Der «Game of Thrones»-Darsteller litt während Lebzeiten an verschiedenen Krankheiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler Darren Kent ist nach langem Kampf gegen eine Krankheit gestorben.

Der 36-Jährige spielte in verschiedenen Fantasy-Produktionen mit.

Neben Osteoporose und Arthritis litt er auch unter einer seltenen Hautkrankheit. Mehr anzeigen

Darren Kent spielte einen Ziegenhirten aus Slavers Bay in der vierten Staffel der Hitserie «Game of Thrones». Nun ist der Schauspieler im Alter von 36 Jahren gestorben. Das berichten verschiedene Medien, unter anderem auch die britische «Sun».

Er soll bereits letzte Woche nach langem Kampf gegen eine Krankheit gestorben sein. Die genau Todesursache ist nicht bekannt. Während seines jungen Lebens kämpfte Kent gegen Osteoporose, Arthritis und eine seltene Hautkrankheit.

In seiner Karriere verkörperte er verschiedene Figuren in Fantasy-Filmen. Do war Kent etwa in «Snow White and the Huntsman» neben Kristen Stewart zu sehen oder jüngst auch im Film zu «Dungeons and Dragons».

