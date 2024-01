Darum blieb der Rücktritt von Königin Margrethe bis zuletzt geheim

12. Januar, 13.30 Uhr

Königin Margrethe gab während der Neujahrsansprache live im Fernsehen ihre Abdankung bekannt. Jetzt kam heraus: Nur ganz wenige Menschen wurden in das Vorhaben der 83-jährigen Monarchin eingeweiht. Nicht bekannt ist bisher, wann die Königin das Kronprinzen-Paar Frederik und Mary über ihre Pläne informiert hat.

Eine der wenigen Vertrauten soll die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gewesen sein. Die Politikerin verbrachte ihre Ferien in der Region Nordjütland – also in der Nähe von Schloss Marselisborg in Aarhus. Dort verbringt auch die Königin jeweils mit ihrer Familie die Weihnachtstage.

Laut dem dänischen Online-Newsportal Zetland.dk sollen sich die zwei Frauen kurz vor Silvester getroffen haben, um ihre Neujahrsansprache miteinander abzugleichen. Die Ministerpräsidentin musste in der Folge ihre Rede überarbeiten.

Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen soll sogar erst am 30. Dezember über die Pläne der Königin eingeweiht worden sein – also nur einen Tag vor der öffentlichen Bekanntgabe.

Der vielleicht einzige Normalsterbliche, der weder zur Regierung noch zum europäischen Hochadel gehört, und bereits kurz vor der royalen Rede Bescheid wusste, war Peter Bjerre Rosa. Er produziert seit Jahren die Video-Texte der royalen Neujahrsansprache für alle dänischen Fernsehsender

Rosa erhielt in den Vormittagsstunden des 31. Dezembers die Information, dass er sich nach 16.30 Uhr auf eine umfassende Änderung der Rede einstellen müsse. Das Stillschweigen sei ihm – sagte Rosa gegenüber der dänischen Zeitung «Ekstra Bladet» – nicht leicht gefallen.