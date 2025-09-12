Das 21. ZFF präsentiert ein umfangreiches, attraktives Programm mit vielen Stargästen. © Zurich Film Festival

Weltstars wie Dakota Johnson, Russell Crowe, Colin Farrell und Benedict Cumberbatch besuchen das 21. Zurich Film Festival. blue News stellt 10 Filmtipps aus dem diesjährigen Programm vor.

Das 21. Zurich Film Festival präsentiert ein vielfältiges, attraktives Programm mit insgesamt 114 Filmen, wobei 41 davon Welt- und Europapremieren sind – so viele wie noch nie zuvor.

Des Weiteren sind auch James McAvoy, Nina Hoss, Anthony Mackie, Anke Engelke, Matthias Schweighöfer und Edward Berger zu Gast.

blue News stellt 10 ausgewählte Programmhighlights vor, die es sich unbedingt zu sehen lohnt.

«Splitsville» in Anwesenheit von Dakota Johnson

Dakota Johnson eröffnet am 25. September 2025 mit dem Film «Splitsville» das 21. Zurich Film Festival und gibt im Rahmen eines ZFF Masters Einblicke in ihre Arbeit. Ihren ersten grossen Erfolg feierte die heute 35-jährige Schauspielerin mit ihrer Rolle in «The Social Network», bevor sie mit der «Fifty Shades»-Trilogie internationale Bekanntheit erlangte. Aktuell ist Johnson gemeinsam mit Chris Evans und Pedro Pascal im Kinohit «Materialists» zu sehen. Auch ihr aktuelles Projekt «Splitsville» widmet sich der Liebe, genauer gesagt dem Thema offener Beziehungen.

Die irrsinnig witzige Komödie zeichnet sich nicht nur durch ihr cleveres, humorvolles Drehbuch, sondern auch durch eine geradezu legendäre Slapstick-Prügelei aus.

Dakota Johnson spielt Julie, die mit ihrem Partner Paul (Michael Angelo Covino) eine offene Beziehung führt. Als dessen Freund Carey (Kyle Marvin) völlig aufgelöst bei ihnen auftaucht, weil seine Freundin Ashley (Adria Arjona) sich scheiden lassen will, raten sie dem kriselnden Paar, es auch mit einer offene Beziehung zu versuchen. Doch als Carey und Julie eine Grenze überschreiten, gerät alles völlig ausser Kontrolle. Im Eiltempo nimmt das Beziehungswirrwarr voller absurder Wendungen Fahrt auf.

«Frankenstein»

Guillermo del Toro ist bekannt dafür, Märchen, Gothic-Elemente und Horror miteinander zu verweben – und dem Grotesken dabei stets visuelle und poetische Schönheit zu verleihen.

Nach «The Shape of Water» und «Pinocchio» gelingt ihm mit «Frankenstein» der nächste Geniestreich – ein visuelles Fantasy-Drama voller Emotionen, grotesker Abgründe und märchenhafter Leichtigkeit.

Die Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt: aus jener des Schöpfers Victor Frankenstein (Oscar Isaac) und aus jener des Monsters (Jacob Elordi). Während das Geschöpf zunehmend menschliche Züge annimmt, verliert sein Schöpfer Stück für Stück seine Menschlichkeit.

Der Film feiert am 26. September Premiere im deutschsprachigen Raum.

Schweizer Produktion «Stiller» in Anwesenheit des Casts

Beim Münchner Filmfest sorgte das Schweizer Filmdrama «Stiller» für Begeisterung und wurde mit Standing Ovations gefeiert. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Max Frisch bringt die vielschichtige Geschichte eindrucksvoll auf die Leinwand.

Regisseur Stefan Haupt besetzte die Hauptrolle des James Larkin White mit Albrecht Schuch, bekannt aus «Systemsprenger» oder «Im Westen nichts Neues». White wird an der Grenze festgenommen, da er verdächtigt wird, der verschwundene Schweizer Bildhauer Anatol Stiller zu sein. Paula Beer verkörpert Stillers Frau Julika, die eigens aus Paris anreist, um auszusagen – jedoch zunehmend an der Identität des Mannes zweifelt.

Zum Ensemble gehören ausserdem die Schweizer Stefan Kurt, Max Simonischek und Sven Schelker, während Marie Leuenberger die Rolle der Sibylle übernimmt.

Die Schweizer Produktion feiert am 28. September am Zurich Film Festival internationale Premiere – in Anwesenheit des Casts.

«Bugonia»

Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos und seine Muse Emma Stone setzen nach «Kinds of Kindness» und dem preisgekrönten «Poor Things» ihre Zusammenarbeit fort. Der neuste Film «Bugonia», der 2025 am Filmfestival von Venedig Weltpremiere feierte, ist eine düstere Sci-Fi-Komödie voller absurder Ideen, Schockmomente und gesellschaftskritischer Aussagen.

Emma Stone spielt Michelle – CEO einer erfolgreichen Biomedizin-Firma. Der Verschwörungstheoretiker Teddy (Jesse Plemons) glaubt, dass die Menschen von Ausserirdischen unterwandert werden und hält Michelle für ein Alien. Er ist so sehr überzeugt davon, dass er sie mit Hilfe seines unterbelichteten Freundes Don (Aidan Delbis) kidnappt und in seinem Keller festhält.

Michelle soll Kontakt aufnehmen mit ihrem Herrscher und ihn dazu bringen, den Planeten Erde in Ruhe zu lassen. Dass dabei auch Teddys hospitalisierte Mutter eine Rolle spielt, verleiht der unangenehmen Situation noch mehr Brisanz.

«Bugonia» feiert am 29. September Premiere im deutschsprachigen Raum.

«The Thing with Feathers» in Anwesenheit von Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch ZFF Als Sherlock Holmes und Doctor Strange wurde er weltbekannt – doch Benedict Cumberbatch überzeugt ebenso in bewegenden Dramen. Bild: KEYSTONE Benedict Cumberbatch wird seinen neusten Film «The Thing with Feathers» in Zürich persönlich vorstellen. Bild: Anthony Dickenson / The Thing with Feathers Ltd Zuletzt war Cumberbatch an der Seite von Olivia Colman im Remake der turbulenten Scheidungskomödie «Die Rosenschlacht» zu sehen. Bild: Jaap Buitendijk/Disney/dpa Benedict Cumberbatch ZFF Als Sherlock Holmes und Doctor Strange wurde er weltbekannt – doch Benedict Cumberbatch überzeugt ebenso in bewegenden Dramen. Bild: KEYSTONE Benedict Cumberbatch wird seinen neusten Film «The Thing with Feathers» in Zürich persönlich vorstellen. Bild: Anthony Dickenson / The Thing with Feathers Ltd Zuletzt war Cumberbatch an der Seite von Olivia Colman im Remake der turbulenten Scheidungskomödie «Die Rosenschlacht» zu sehen. Bild: Jaap Buitendijk/Disney/dpa

Als «Doctor Strange» oder «Sherlock» zog Benedict Cumberbatch mit seinen Schauspielkünsten und seinem Charme in Bann. Doch der Brite bewies auch in Dramen wie «The Imitation Game» als Alan Turing oder in «The Power of the Dog» sein Talent und erhielt dafür je eine Oscar-Nomination.

In «The Thing with Feathers» spielt er nun einen jungen Vater, der nach dem Tod seiner Frau mit der Trauer und der Alltagslast kämpft. Während er versucht, seinen zwei Söhnen Halt zu geben, dringt eine dunkle Präsenz in ihr Zuhause ein – und bald geht es nicht nur um seine Trauer, sondern ums nackte Überleben der Familie.

Das ZFF ehrt den Schauspieler mit dem Goldenen Auge für seine vielseitige Karriere. Benedict Cumberbatch wird den Preis im Rahmen der Veranstaltung ZFF Masters am 29. September 2025 entgegennehmen und wird von einem Screening des Films begleitet.

«Nuremberg» in Anwesenheit von Russell Crowe

Für seine ikonische Darstellung des römischen Feldherrn Maximus in «Gladiator» gewann Russell Crowe im Jahr 2001 den Oscar als «Bester Hauptdarsteller». Weitere begnadete Darstellungen zeigte der neuseeländische Schauspieler in «L.A. Confidential» , «A Beautiful Mind» und «Robin Hood».

In dem packenden neuen Thriller «Nuremberg» von Regisseur James Vanderbilt verkörpert Crowe den Nazi Hermann Göring, der als Hitlers rechte Hand galt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sollen Kriegsverbrecher im Nürnberger Prozess zur Rechenschaft gezogen werden. Der junge amerikanische Psychiater Douglas Kelly (Rami Malek) muss die Entscheidung fällen, ob die Nazi-Gefangenen zurechnungsfähig sind, um vor Gericht zu stehen. Dabei gerät er in ein komplexes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Göring.

Am 27. September wird Russell Crowe «Nuremberg» persönlich vorstellen und für seine glanzvolle Karriere mit dem «Career Achievement Award» ausgezeichnet. Zudem wird er in einer ZFF Masters Einblick in seine Arbeit gewähren.

«Ballad of a Small Player» in Anwesenheit von Colin Farrell und Edward Berger

Der irische Schauspieler Colin Farrell wurde mit Filmen wie «Miami Vice», «Minority Report», «In Bruges», «The Batman», «The Lobster» oder «The Banshees of Inisherin» international bekannt. Er zählt zu den temperamentvollsten und facettenreichsten Charakterdarstellern seiner Generation.

Im neuen Film «Ballad of a Small Player» vom Schweizer Regisseur Edward Berger («Im Westen nichts Neues», «Conclave») verkörpert Farrell einen Spielsüchtigen. Im pulsierenden Neonlicht der Casinos von Macau versucht er, seiner Vergangenheit und den sich anhäufenden Schulden zu entkommen. Während die unbeirrbare Steuereintreiberin Cynthia (Tilda Swinton) immer näher rückt, trifft er auf die mysteriöse Dao-Ming, die den Schlüssel zu seiner Rettung in ihren Händen halten könnte.

Gemeinsam mit Edward Berger präsentiert Colin Farrell «Ballad of a Small Player» am Abend des 27. Septembers. Im Rahmen der Premiere erhält er den Golden Icon Award. Zudem wird er an einer ZFF Masters teilnehmen.

«Jay Kelly» von Noah Baumbach

Noah Baumbach vereint in seiner Ensemble-Komödie «Jay Kelly» einen brillanten Cast. Neben George Clooney sind unter anderem Adam Sandler, Laura Dern, Emily Mortimer, Greta Gerwig, Jim Broadbent, Billy Crudup, Patrick Wilson, Isla Fisher, Alba Rohwacher und Lars Eidinger zu sehen.

«Jay Kelly» steckt voller pointierter Dialoge und überzeugt als unterhaltsames Werk über Vergänglichkeit, Selbstfindung und die Mühen des Filmgeschäfts.

George Clooney verkörpert darin einen alternden Filmstar, der an einem Wendepunkt steht: Seine jüngere Tochter Daisy reist für den Sommer nach Italien, die ältere distanziert sich, und seine Karriere erfüllt ihn kaum noch. Der Tod eines Mentors und die Begegnung mit einem ehemaligen Schauspielkollegen verstärken sein Gefühl der Leere.

Kurzentschlossen begibt sich Kelly mit seiner ganzen Entourage auf eine Zugreise durch Europa, offiziell, um in Italien einen Preis für sein Lebenswerk in Empfang zu nehmen, in Wahrheit jedoch, um Daisy aufzuspüren. Begleitet wird er dabei von seinem treuen Manager Ron, der für Kellys Karriere grosse persönliche Opfer gebracht hat.

«Ja Kelly» feiert am 26. September Premiere im deutschsprachigen Raum.

«California Schemin'» in Anwesenheit von James McAvoy

James McAvoy ZFF Der schottische Schauspieler James McAvoy präsentiert am ZFF sein Regiedebüt «California Schemin'». Der Musikfilm erzählt die Geschichte des schottischen Rapduos «Silibil N’ Brains». James McAvoy ZFF Der schottische Schauspieler James McAvoy präsentiert am ZFF sein Regiedebüt «California Schemin'». Der Musikfilm erzählt die Geschichte des schottischen Rapduos «Silibil N’ Brains».

Mit seinem Musikfilm «California Schemin'» feiert der beliebte schottische Schauspieler James McAvoy sein Regiedebüt.

Seine Rolle als Professor Charles Xavier in der «X-Men»-Reihe verschaffte ihm Weltruhm und sein vielseitiges Schauspieltalent demonstrierte er in weiteren erfolgreichen Filmen wie «The Last King of Scotland», «Wanted», «Atonement», «Split» oder «Speak no Evil».

«California Schemin'» erzählt die Geschichte des schottischen Rapduos «Silibil N’ Brains». Anfang der 2000er werden Gavin und Billy in Schottland für ihren Rap nur ausgelacht – ihr Akzent und ihre Herkunft gelten als Karriere-Killer. Also wagen sie das Unmögliche und erfinden sich unter dem Namen Silibil N’ Brains als kalifornisches Rap-Duo neu. Mit gefälschten Biografien, amerikanischen Akzenten und grenzenlosem Selbstvertrauen erschwindeln sie sich in London einen Plattenvertrag und sogar eine Tour mit Eminem. Doch der Höhenflug hält nicht lange.

James McAvoy war bereits 2013 am ZFF zu Gast und präsentierte die schwarze Komödie «Filth», in welcher er einen dreisten Cop verkörpert.

Nun kehrt er nach Zürich zurück und wird am 21. ZFF sein Regiedebüt im Rahmen der Award Night dem Publikum präsentieren. In einer ZFF Masters wird er zudem Einblicke in sein Schaffen geben.

Wagner Moura in «The Secret Agent»

Wagner Moura erlangte besonders für seine kraftvolle Darstellung des berüchtigten Drogenkartellbosses Pablo Escobar in der erfolgreichen Netflix-Serie «Narcos» weltweite Berühmtheit.

Zu den bekanntesten Filmen, in denen er mitwirkte, gehören «Civil War», «The Gray Man», «Sergio», «Wasp Network» oder «Elysium».

In seinem neusten Film «The Secret Agent» spielt Moura einen 40-jährigen Akademiker, der sich im Brasilien der 70er-Jahre auf der Flucht befindet. Er landet während der Karnevalswoche in der Stadt Recife, in der Hoffnung, seinen Sohn wiederzusehen. Doch bald muss er feststellen, dass die Stadt bei weitem nicht die gewaltfreie Zuflucht ist, die er sich erhofft hatte.

Regisseur Kleber Mendonça Filho inszeniert «The Secret Agent» als raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel. In dem ästhetisch brillanten Politthriller wird die brutale Realität des brasilianischen Militärregimes in den Siebzigerjahren förmlich spürbar.

Moura wird «The Secret Agent» am 26. September persönlich vorstellen und für seine Karriere mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet. An einer ZFF Masters wird er auch über sein Filmschaffen erzählen.

Das komplette Programm des 21. Zurich Film Festivals gibt es hier zu entdecken: zff.com

Der Ticketverkauf startet am Montag, 15. September.

