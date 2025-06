Moderatorin Michelle Hunziker hat verraten, wie sie vorgeht, wenn sie einen Mann daten will. Bild: Jens Kalaene/dpa

Für Prominente gestaltet sich die Suche nach einem neuen Partner oft komplizierter als für normalsterbliche Menschen. Michelle Hunziker hat deshalb in den letzten Jahren ein spezielles Datingkonzept erarbeitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moderatorin Michelle Hunziker verriet in der RTL-Sendung «Punkt 8», wie sie vorgeht, wenn sie eine neue Bekanntschaft daten will.

Die 48-Jährige entwickelte seit der Trennung von Modeunternehmer Tomaso Trussardi vor drei Jahren ein ausgeklügeltes Datingkonzept, damit nicht sofort Paparazzi-Bilder in den Medien erscheinen. Mehr anzeigen

Theoretisch kann die grosse Liebe überall warten: im Freibad, im Supermarkt oder im Zug.

Bleibt die Frage: Wie gehen prominente Menschen vor, die solche Orte kaum aufsuchen?

In der RTL-Morgensendung «Punkt 8» verriet Moderatorin Michelle Hunziker, was sie unternimmt, wenn sie eine neue Bekanntschaft daten will, aber nicht sofort Paparazzi-Bilder von ihr und ihrem Gegenüber in der Presse erscheinen sollen.

Michelle Hunziker: «Ich bin Single»

Die 48-jährige Moderatorin hat seit der Trennung von Modeunternehmer Tomaso Trussardi im Jahr 2022 ein ausgeklügeltes Datingkonzept entwickelt, um unerkannt einen Mann zu daten.

«Die ersten drei Monate nach dem Kennenlernen gibt es keine Schlagzeilen in der Presse, weil wir uns in Garagen treffen. Es gibt aber auch gute Airbnb-Unterkünfte», erklärt Hunziker.

Auf die Frage von «Punkt 8»-Moderatorin Annika Lau, wie ihr aktueller Beziehungsstatus aussehe, antwortet die Moderatorin: «Ich bin Single, aber ich weiss nicht wie lange noch. Aber für die Öffentlichkeit bin ich noch Single.»

