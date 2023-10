David Beckham bereut seine Luxus-Hochzeit

Nach der Hochzeit im Jahr 1999 stiegen Victoria und David Beckham endgültig zu Englands begehrtestem Promi-Paar auf. Bild: Imago/PanoramiC

Denkt David Beckham zurück an seinen Hochzeitstag, kommen bei ihm ungute Gefühle hoch. Ganz anders bei seiner Frau Victoria: Sie schwärmt auch 24 Jahre nach der Trauung noch von der glamourösen Zeremonie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen David Beckham hat ungute Gefühle, wenn er an seine Hochzeit zurückdenkt.

Das Ehepaar Beckham schiffte vor 24 Jahren gemeinsam in den Hafen der Ehe ein.

Die Vorbereitungen für die Zeremonie überliess der Ex-Fussballer grösstenteils seiner Frau Victoria, was er im Nachhinein bereut. Mehr anzeigen

Geheiratet wurde am 4. Juli 1999 — Victoria Caroline Adams mit Krönchen und Kreuzkette. David Beckham mit blonden Strähnen im Haar. Das Brautpaar war ganz in Weiss gekleidet.

Eine halbe Million Schweizer Franken soll das Spektakel gekostet haben. Weltbekannter Fussballer heiratet weltbekannte Sängerin. Es war DIE Hochzeit des Jahres.

Die Trauung fand auf Schloss Luttrellstown in Irland statt. Danach avancierten die Beckhams endgültig zu Grossbritanniens begehrtestem Promi-Paar.

Nicht der schönste Tag im Leben von David Beckham

«Meine Hochzeit» geben viele Menschen — also jene, die verheiratet sind — zur Antwort, wenn sie nach dem schönsten Tag des Lebens gefragt werden.

Umso überraschender ist deshalb, dass David Beckham nicht nur gute Erinnerungen an den Tag hat, als er in den Hafen der Ehe einschiffte. Aber keine Angst, es ist nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst.

Nein, der Ex-Fussballer bereut nämlich nicht, dass er Victoria, also seine heutige Frau, geheiratet hat. Mühe hat er im Rückblick vielmehr mit dem glamourösen Stil der Zeremonie.

Die Hochzeitsgäste trugen alle leuchtende Outfits in der Farbe Lila, derweil das Brautpaar auf goldenen Thronsesseln sass.

In der neuen Netflix-Dokumentation «Beckham» sagt der 48-Jährige nun: «Ich glaube, ich habe mich einfach an Victoria orientiert, aber was haben wir uns dabei gedacht?»

Victoria Beckham: «Es hat Spass gemacht»

Keine schlechten Gefühle hingegen hat Victoria Beckham, wenn sie an die Trauung zurückdenkt. Sie sagt in der TV-Doku: «Es hat Spass gemacht. Wir machten uns keine Sorgen darüber, was die Leute sagen würden.»

Die einstige «Spice Girls»-Sängerin, die heute eine erfolgreiche Modedesignerin ist, gibt jedoch zu, dass sie sich bei der Wahl der beiden goldenen Sitzen auch nicht ganz sicher war:

«Ich weiss nicht, woher die Throne kamen.»

