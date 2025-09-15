  1. Privatkunden
Angst vor Chaos, Müll und Lärm Darum haben Kate und William grossen Ärger mit den Nachbarn

Andreas Fischer

15.9.2025

Prinzessin Kate und Prinz William haben Ärger mit den Nachbarn im Kensington Palace. (Symbolbild)
Prinzessin Kate und Prinz William haben Ärger mit den Nachbarn im Kensington Palace. (Symbolbild)
Alastair Grant/PA Wire/dpa

Anwohner des Kensington Palace sind gar nicht erfreut über Pläne für grosses Event auf dem Gelände. Die offizielle Residenz von Prinzessin Kate und Prinz William werde zunehmend kommerzialisiert, befürchten sie.

Andreas Fischer

15.09.2025, 17:56

15.09.2025, 17:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kensington Palace ist die offizielle Residenz von Prinzessin Kate und Prinz William.
  • Auf dem Gelände soll im Rahmen der London Fashion Week eine grosse Modenschau stattfinden.
  • Die Nachbarn von Kate und William sind darüber überhaupt nicht erfreut und legen Widerspruch ein. Sie befürchten Müll, Lärm und Chaos.
Mehr anzeigen

So beliebt Prinz William und Prinzessin Kate derzeit auch sind, mit ihren Nachbarn haben sie gerade ziemlichen Ärger. Wie «Daily Mail» berichtet, sind die Anwohner des Kensington Palace «not amused», dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft demnächst eine grosse Modenschau des Labels «Burberry» stattfinden soll.

Die wohlhabenden Nachbarn befürchten deswegen Chaos im «Perks Field». In diesem Teil des privaten Gartens im Kensington Palace will Burberry in diesem Monat im Rahmen der London Fashion Week eine Show veranstalten.

Milliardäre wollen ungestört bleiben

Die Anwohner der angrenzenden Strasse, die «Billionaires’ Row» («Strasse der Milliardäre») genannt wird, befürchten Chaos, Müll und Lärmbelästigung. Sie wehren sich mit Einsprüchen sich gegen eine «zunehmende Kommerzialisierung» ihrer exklusiven Wohngegend.

Prinzessin Kate und Prinz William werden vom Ärger im Kensington Palace nicht viel mitbekommen. Die Familie wohnt bereits seit einigen auf dem Gelände von Schloss Windsor. Nur ihre offiziellen Büros befinden sich noch auf dem geschichtsträchtigen Anwesen mitten in London.

