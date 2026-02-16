Margot Robbie und Jacob Elordi touren mit gefakten Flirts um die Welt, um ihren neuen Kinofilm «Wuthering Heights» zu bewerben. Bild: Keystone

Margot Robbie und Jacob Elordi werben mit gefakten Flirtereien für ihren Film «Wuthering Heights». Klar, das Kinopublikum möchte miträtseln und träumen, aber sich für dumm verkaufen lassen? Nein danke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit vergangenem Donnerstag läuft der Film «Wuthering Heights» in den Schweizer Kinos.

Bereits vor dem Filmstart sorgten die beiden Hauptdarsteller Margot Robbie und Jacob Elordi für Gesprächsstoff.

Robbie und Elordi tourten mit gefakten Flirtereien um die Welt – zum Ärger vieler Kinofans. Mehr anzeigen

Wow, was für ein schönes Paar.

Schauspielerin Margot Robbie trägt ein Kleid aus rotem Samt und weisser Seide. Während sie im Pariser Kino Richtung Bühne schreitet, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Am anderen Ende des Gangs wartet ihr Schauspielkollege Jacob Elordi.

Elordi reicht Robbie die Hand, hilft ihr die Treppe hinauf und richtet ihr Kleid. Das Publikum ist entzückt von der kitschigen Szenerie – und denkt: Das muss Liebe sein.

Margot Robbie und Jacob Elordi bewarben an besagtem Abend in Paris ihren Kinofilm «Wuthering Heights», der seit Donnerstag in den Schweizer Kinos läuft.

«Wuthering Heights» ist die Verfilmung des berühmten Romans der britischen Schriftstellerin Emily Brontë aus dem Jahr 1847. Im Mittelpunkt steht die leidenschaftliche, aber zerstörerische Beziehung zwischen Heathcliff (gespielt von Elordi) und Catherine (Robbie), die an gesellschaftlichen Unterschieden und Konventionen zerbricht.

Von Samtroben und perfekt platzierten Liebesgerüchten

Zwischen teueren Samtroben, kitschiger Nostalgie-Ästhetik und perfekt platzierten Liebesgerüchten inszenierten sich Margot Robbie und Jacob Elordi auf ihrer «Wuthering Heights»-Promotour in den Städten Paris, London, Los Angeles, Brisbane und Sydney als neues Hollywood-Traumpaar.

«Jacob ist bestimmt ein sehr guter Boyfriend», sagte Robbie in einem Interview sichtlich angetan. Er sei während der Dreharbeiten derart aufmerksam gewesen, dass sie bereits nach einer halben Woche «co-abhängig» geworden sei.

Einmal habe er ihre Garderobe kurzerhand in ein Rosenmeer verwandelt. Wow! Bereits ab dem dritten Drehtag habe sie sich am Set immer wieder suchend nach ihm umgeschaut. War Elordi nicht zugegen, sei sie «nervös und verunsichert» gewesen.

Robbie und Elordi liefern mehr Drama als jeder Kinotrailer

Momoll, der Auftritt von Robbie und Elordi in Paris liefert mehr Drama als fast jeder Kinotrailer.

Nur leider: Es war alles nur Show.

Der Australier Jacob Elordi scheint zwar aktuell zu haben zu sein, nachdem die jahrelange On-off-Beziehung mit der US-amerikanischen Influencerin Olivia Jade Giannulli definitiv zerbrochen ist.

Margot Robbie hingegen ist seit Dezember 2016 mit Filmproduzent Tom Ackerley verheiratet. Die beiden sind Eltern eines anderthalb Jahre alten Sohnes und haben den Film «Wuthering Heights» gemeinsam produziert.

Die australische Schauspielerin ist Inhaberin einer Produktionsfirma und seit Jahren in Hollywood gut vernetzt. Es ist deshalb völlig unklar, wieso sich zu Promotionszwecken in Elordis Schatten stellt.

Als sich Robbie und Elordi im Januar in der australischen «Vogue» als Liebespaar inszenierten, orakelte der «Spiegel» in seiner aktuellen Ausgabe, werde Ackerley die Bilder sicher vorab gesichtet haben, «vielleicht war all das sogar seine Idee».

So oder so: Die Gerüchte um die Beziehung zwischen Margot Robbie und Jacob Elordi kommen bei den Fans nicht nur gut an. Die Pressetour sei «kitschig» und «nervig» schreiben die einen, als billiges «Affair Baiting» betiteln es die anderen.

Fingierte Liebesbeziehung zwischen Anderson und Neeson

Solche von der Filmfabrik Hollywood inszenierten weltweiten PR-Aktionen sind aktuell häufiger zu sehen: Manch ein Kinofan wird sich an die Turteleien von Pamela Anderson und Liam Neeson erinnern, die im Sommer 2025 eine Liebesbeziehung rund um die Premiere ihres Kinofilm «Die nackte Kanone» vorspielten.

«Es ist eine beginnende Romanze. Ehrlich und aufrichtig – und es ist offensichtlich, dass sie sehr aneinander hängen», offenbarte ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen «People»-Magazin.

Auch blue News sah damals rosarot und titelte «Vom Filmset zum privaten Glück: Pamela Anderson und Liam Neeson sind verliebt».

Die Fans freuten sich sichtlich, dass Anderson und Neeson von Amors Pfeil getroffen wurden. Natürlich auch deshalb, weil der heute 73-jährige Schauspieler seit dem tödlichen Skiunfall seiner Frau im Jahr 2009 kein Date mehr gehabt haben soll.

Wer denkt sich solche Spielereien aus?

Während der «Kanonen»-Promotour heizte die sichtbar vertraute Chemie zwischen Anderson und Neeson – inklusive Küsschen und Händchenhalten – die Gerüchteküche immer weiter und weiter an ...

Doch kaum war die PR-Arbeit für den Film erledigt, waren auch die Liebesbekundungen ganz schnell ad acta gelegt.

Viele Fans blieben enttäuscht zurück – und manch eine*r fragte sich: Wer denkt sich solche Spielereien aus? Und wieso lassen sich Schauspieler*innen überhaupt darauf ein?

Nun denn, erfahrene PR- und Marketingmenschen sollten doch längst gelernt haben: Mit den Gefühlen der Fans sollte nie gespielt werden – denn das rächt sich meist schneller, als man das Wort «Spoiler» aussprechen kann.

Klar, das Kinopublikum möchte miträtseln, träumen, Teil des Hypes sein und heimlich Herzchen für seine Lieblingsstars verteilen. Aber sich für dumm verkaufen lassen?

Nein danke.

Mehr Videos aus dem Ressort