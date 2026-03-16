Darum holte Sean Penn seinen Oscar nicht ab

Sean Penn wurde zum dritten Mal mit einem Oscar ausgezeichnet – aber der Schauspieler glänzte bei der Verleihung einmal mehr mit Abwesenheit. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Schauspieler Sean Penn blieb der Oscar-Verleihung fern – obwohl er bereits zum dritten Mal als Gewinner auf die Bühne gerufen wurde. Dass er Award-Shows nicht besonders ernst nimmt, ist seit Längerem bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sean Penn gewann bei der 98. Oscar-Verleihung den Preis als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another», war jedoch selbst nicht anwesend.

Kieran Culkin nahm den Oscar stellvertretend entgegen, was im Saal zunächst für Verwirrung und eine ungewöhnliche Stille sorgte.

Penn hat zuvor mehrfach Oscar-Shows ausgelassen und sogar einmal erwogen, seine Oscars einschmelzen zu lassen, um die Ukraine zu unterstützen. Mehr anzeigen

Sean Penn hätte zum grossen Star der diesjährigen Oscar-Verleihung werden können: Der Schauspieler wurde zum dritten Mal prämiert.

Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Im Gegensatz zu seinen vorherigen zwei Gewinnen – Penn räumte 2004 als bester Hauptdarsteller für «Mystic River» und 2009 für «Milk» einen Oscar ab – hatte der Schauspieler diesmal scheinbar keine Lust auf grosse Party.

Seltsame Stille breitet sich im Saal aus

Kieran Culkin gewann in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» im vergangenen Jahr. Als er nun bei der 98. Verleihung der Academy Awards Sean Penn auf der Bühne als Sieger verkündete, sagte er direkt dazu: «Sean konnte heute Abend nicht hier sein – oder wollte nicht –, deshalb nehme ich in seinem Namen den Preis an.»

Für manch eine*n Zuschauer*in fühlte sich dies zuerst wie ein Scherz an. Doch dann verliess Culkin die Bühne und seltsame Stille breitete sich im Saal des Dolby-Theaters in Los Angeles aus.

Penn wollte seinen Oscar einschmelzen

Bleibt die Frage: Warum glänzte Sean Penn bei der diesjährigen Oscar-Verleihung?

Gemäss einem Bericht der «New York Times» soll Sean Penn nach Europa gereist sein, um die Ukraine zu besuchen.

«Sean Penn konnte heute Abend nicht hier sein – oder wollte nicht –, deshalb nehme ich in seinem Namen den Preis an»: Kieran Culkin. Bild: IMAGO/Everett Collection

Laut dem US-Branchenblatt «Variety» hat der Schauspieler in der Vergangenheit bereits mehrfach die Oscar-Verleihungen verpasst. Er hat als Nominierter drei von fünf Oscar-Verleihungen ausgelassen – und das wohl jeweils ganz bewusst.

Im Interview mit «Variety» sagte Sean Penn 2023, er habe sogar erwogen, seine Oscars zu zerstören und sie der Ukraine zu geben, damit sie eingeschmolzen und als Munition im Krieg gegen Russland verwendet werden könnten.

Am Ende habe er sich dagegen entschieden – und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stattdessen einen Oscar geschenkt.

Dass Sean Penn die diversen Award-Shows nicht besonders sehr ernst nimmt, hat er schon öfter bewiesen. Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes fiel der Schauspieler vor allem damit auf, drinnen inmitten der Nominierten zu rauchen.

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