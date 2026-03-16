Darum holte Sean Penn seinen Oscar nicht ab

Verwirrung und StilleDarum holte Sean Penn seinen Oscar nicht ab
Bruno Bötschi
16.3.2026
Schauspieler Sean Penn blieb der Oscar-Verleihung fern – obwohl er bereits zum dritten Mal als Gewinner auf die Bühne gerufen wurde. Dass er Award-Shows nicht besonders ernst nimmt, ist seit Längerem bekannt.
Im Gegensatz zu seinen vorherigen zwei Gewinnen – Penn räumte 2004 als bester Hauptdarsteller für «Mystic River» und 2009 für «Milk» einen Oscar ab – hatte der Schauspieler diesmal scheinbar keine Lust auf grosse Party.
Seltsame Stille breitet sich im Saal aus
Kieran Culkin gewann in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» im vergangenen Jahr. Als er nun bei der 98. Verleihung der Academy Awards Sean Penn auf der Bühne als Sieger verkündete, sagte er direkt dazu: «Sean konnte heute Abend nicht hier sein – oder wollte nicht –, deshalb nehme ich in seinem Namen den Preis an.»
Für manch eine*n Zuschauer*in fühlte sich dies zuerst wie ein Scherz an. Doch dann verliess Culkin die Bühne und seltsame Stille breitete sich im Saal des Dolby-Theaters in Los Angeles aus.
Penn wollte seinen Oscar einschmelzen
Bleibt die Frage: Warum glänzte Sean Penn bei der diesjährigen Oscar-Verleihung?
Gemäss einem Bericht der «New York Times» soll Sean Penn nach Europa gereist sein, um die Ukraine zu besuchen.
Laut dem US-Branchenblatt «Variety» hat der Schauspieler in der Vergangenheit bereits mehrfach die Oscar-Verleihungen verpasst. Er hat als Nominierter drei von fünf Oscar-Verleihungen ausgelassen – und das wohl jeweils ganz bewusst.
Im Interview mit «Variety» sagte Sean Penn 2023, er habe sogar erwogen, seine Oscars zu zerstören und sie der Ukraine zu geben, damit sie eingeschmolzen und als Munition im Krieg gegen Russland verwendet werden könnten.
Am Ende habe er sich dagegen entschieden – und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stattdessen einen Oscar geschenkt.
Dass Sean Penn die diversen Award-Shows nicht besonders sehr ernst nimmt, hat er schon öfter bewiesen. Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes fiel der Schauspieler vor allem damit auf, drinnen inmitten der Nominierten zu rauchen.
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