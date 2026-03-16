Darum holte Sean Penn seinen Oscar nicht ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verwirrung und Stille Darum holte Sean Penn seinen Oscar nicht ab

Bruno Bötschi

16.3.2026

Sean Penn wurde zum dritten Mal mit einem Oscar ausgezeichnet – aber der Schauspieler glänzte bei der Verleihung einmal mehr mit Abwesenheit.
Sean Penn wurde zum dritten Mal mit einem Oscar ausgezeichnet – aber der Schauspieler glänzte bei der Verleihung einmal mehr mit Abwesenheit.
Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Schauspieler Sean Penn blieb der Oscar-Verleihung fern – obwohl er bereits zum dritten Mal als Gewinner auf die Bühne gerufen wurde. Dass er Award-Shows nicht besonders ernst nimmt, ist seit Längerem bekannt.

Bruno Bötschi

16.03.2026, 07:18

16.03.2026, 07:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sean Penn gewann bei der 98. Oscar-Verleihung den Preis als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another», war jedoch selbst nicht anwesend.
  • Kieran Culkin nahm den Oscar stellvertretend entgegen, was im Saal zunächst für Verwirrung und eine ungewöhnliche Stille sorgte.
  • Penn hat zuvor mehrfach Oscar-Shows ausgelassen und sogar einmal erwogen, seine Oscars einschmelzen zu lassen, um die Ukraine zu unterstützen.
Mehr anzeigen

Sean Penn hätte zum grossen Star der diesjährigen Oscar-Verleihung werden können: Der Schauspieler wurde zum dritten Mal prämiert.

Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Im Gegensatz zu seinen vorherigen zwei Gewinnen – Penn räumte 2004 als bester Hauptdarsteller für «Mystic River» und 2009 für «Milk» einen Oscar ab – hatte der Schauspieler diesmal scheinbar keine Lust auf grosse Party.

Seltsame Stille breitet sich im Saal aus

Kieran Culkin gewann in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» im vergangenen Jahr. Als er nun bei der 98. Verleihung der Academy Awards Sean Penn auf der Bühne als Sieger verkündete, sagte er direkt dazu: «Sean konnte heute Abend nicht hier sein – oder wollte nicht –, deshalb nehme ich in seinem Namen den Preis an.»

Skandalfreie Oscar-Verleihung. «One Battle After Another» triumphiert, Barbra Streisand bewegt – und Timothée Chalamet geht leer aus

Skandalfreie Oscar-Verleihung«One Battle After Another» triumphiert, Barbra Streisand bewegt – und Timothée Chalamet geht leer aus

Für manch eine*n Zuschauer*in fühlte sich dies zuerst wie ein Scherz an. Doch dann verliess Culkin die Bühne und seltsame Stille breitete sich im Saal des Dolby-Theaters in Los Angeles aus.

Penn wollte seinen Oscar einschmelzen

Bleibt die Frage: Warum glänzte Sean Penn bei der diesjährigen Oscar-Verleihung?

Gemäss einem Bericht der «New York Times» soll Sean Penn nach Europa gereist sein, um die Ukraine zu besuchen.

«Sean Penn konnte heute Abend nicht hier sein – oder wollte nicht –, deshalb nehme ich in seinem Namen den Preis an»: Kieran Culkin.
«Sean Penn konnte heute Abend nicht hier sein – oder wollte nicht –, deshalb nehme ich in seinem Namen den Preis an»: Kieran Culkin.
Bild: IMAGO/Everett Collection

Laut dem US-Branchenblatt «Variety» hat der Schauspieler in der Vergangenheit bereits mehrfach die Oscar-Verleihungen verpasst. Er hat als Nominierter drei von fünf Oscar-Verleihungen ausgelassen – und das wohl jeweils ganz bewusst.

Im Interview mit «Variety» sagte Sean Penn 2023, er habe sogar erwogen, seine Oscars zu zerstören und sie der Ukraine zu geben, damit sie eingeschmolzen und als Munition im Krieg gegen Russland verwendet werden könnten.

Premiere von Sean Penns Dokfilm. «Die Ukraine ist im Moment für die Welt wie die Beatles»

Premiere von Sean Penns Dokfilm«Die Ukraine ist im Moment für die Welt wie die Beatles»

Am Ende habe er sich dagegen entschieden – und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stattdessen einen Oscar geschenkt.

Dass Sean Penn die diversen Award-Shows nicht besonders sehr ernst nimmt, hat er schon öfter bewiesen. Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes fiel der Schauspieler vor allem damit auf, drinnen inmitten der Nominierten zu rauchen.

Mehr Videos aus dem Ressort

«One Battle After Another» im Kino: Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«One Battle After Another» im Kino: Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Der neue Film von Paul Thomas Anderson ist kein gewöhnlicher Actionthriller. «One Battle After Another» ist ein Zeitdokument und erzählt so viel über das heutige Amerika – absurd, humorvoll und aufwühlend.

24.09.2025

Mehr zum Thema

Kuriose Fakten. Das hast du garantiert noch nicht über die Oscars gewusst

Kuriose FaktenDas hast du garantiert noch nicht über die Oscars gewusst

Autumn Durald Arkapaw. Sie holte als erste Frau den Kamera-Oscar

Autumn Durald ArkapawSie holte als erste Frau den Kamera-Oscar

Oscars 2026. Die schönsten Looks vom roten Teppich – und ein paar Ausrutscher

Oscars 2026Die schönsten Looks vom roten Teppich – und ein paar Ausrutscher

Meistgelesen

Grosse Wut gegen Bundesrätin Baume-Schneider wegen Krankenkassen-Reform
Die schönsten Looks vom roten Teppich – und ein paar Ausrutscher
Darum holte Sean Penn seinen Oscar nicht ab
«One Battle After Another» triumphiert, Barbra Streisand bewegt – und Timothée Chalamet geht leer aus
Trump droht: Nato vor «sehr schlechten Zukunft», wenn Staaten im Iran nicht helfen