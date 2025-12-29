Darum ist Christa Rigozzi gegen ein Wehrpflicht-Obligatorium für Frauen Christa Rigozzi spielt im Kinofilm «Frontaliers Sabotage» eine Generalin. Sie soll bei der Rettung der Schweizer Schokolade mithelfen. blue News sprach mit der 42-Jährigen über ihr Verhältnis zur Armee. 18.12.2025

Christa Rigozzi spielt im Kinofilm «Frontaliers Sabotage» eine Generalin. Sie soll bei der Rettung der Schweizer Schokolade mithelfen. blue News sprach mit der 42-Jährigen über ihr Verhältnis zur Armee.

2006, also vor bald 20 Jahren, wurde Christa Rigozzi zur Miss Schweiz gewählt. Seither steht die Tessinerin regelmässig vor der Kamera.

Jetzt hat die 42-Jährige zum ersten Mal eine Rolle in einem Film ergattert.

In «Frontaliers Sabotage», der ab 1. Januar 2026 in den Schweizer Kinos zu sehen ist, spielt Rigozzi eine Generalin, die den unvergleichlichen Geschmack der Schweizer Schokolade retten soll.

Schweizer Behörden schicken geheime Taskforce nach Italien

Im Film von Regisseur Alberto Meroni findet der helvetische Geheimdienst Beweise für einen hinterhältigen Sabotageplan:

Ein Mafioso will den Geschmack der Schweizer Schokolade verändern. In der Folge schicken die Behörden eine geheime Taskforce nach Italien.

Die Redaktion von blue News sprach mit Christa Rigozzi über ihr Verhältnis zur Schweizer Armee im Allgemeinen und zu einem möglichen Wehrpflicht-Obligatorium für Frauen im Speziellen.

In Rigozzis Verwandtschaft gibt es mehrere Männer, die im Militär Karriere gemacht haben. Einer ihrer Cousins brachte es sogar bis zum Brigadier.

Im obigen Video erklärt sie, warum sie trotzdem Mühe hätte, wenn auch die Frauen in der Schweiz künftig zum Militärdienst verpflichtet würden.

Mehr Videos aus dem Ressort