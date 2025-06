Michelle Hunziker soll neu verliebt sein. Die Entertainerin wurde beim Flirten mit einem bekannten Manager in Mailand ertappt. Jens Kalaene/dpa

Michelle Hunziker wurde flirtend in Mailand gesichtet. Wer ist der Mann, der Hunzikers Herz höher schlagen lässt? Er ist ein bekannter Unternehmer und Milliardär. Und darum ist Nino Tronchetti Provera der perfekte Match.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker macht mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Die ESC-Moderatorin wurde flirtend in Mailand gesichtet.

Zwei Wochen zuvor hatte sie noch erzählt, für die Öffentlichkeit Single zu sein.

Das Liebesleben von Michelle Hunziker ist das Tuschel-Thema Nummer eins in den Boulevardmedien: Die 48-Jährige wurde flirtend in ihrer Heimat Mailand gesichtet.

Der Mann an Hunzikers Seite ist in der italienischen Finanzwelt zu Hause – und hat ebenfalls drei Kinder.

Wer ist Michelle Hunzikers Sommerflirt?

Vorhang auf für Nino Tronchetti Provera!.

Der Unternehmer und Visionär

Nino Tronchetti Provera ist ein italienischer Finanzmanager. Der 57-Jährige gründete Ambienta im Jahr 2007 mit der Vision, Umweltschutz und wirtschaftlichen Erfolg zu vereinen – ein Konzept, das er bereits 1992 in seiner Uni-Abschlussarbeit entwickelt hatte. Er erkannte früh, dass Umwelt-Nachhaltigkeit eine der bedeutendsten globalen Trends ist.

Zuvor war er Umweltberater bei McKinsey in Mailand (ab 1993), gründete 1997 das Clean-Tech-Unternehmen Cam Tecnologie und trieb die Gründung von Kyoto-Clubs in Europa mit voran. Kyoto-Clubs sind freiwillige Zusammenschlüsse von Unternehmen, Institutionen und Organisationen, die sich für Klimaschutz und die Umsetzung der Ziele des Kyoto-Protokolls starkmachen.

Danach war er in leitender Funktion bei der Telecom Italia Gruppe tätig – unter anderem als CEO von Finsiel und Generaldirektor bei Olivetti, steht unter seinem Profil auf seiner Firmenseite.

Der Reifenhersteller Pirelli wird von seinem Cousin Marco Tronchetti Provera geleitet, mit dem Nino früher zusammengearbeitet hat, berichtet «Handelsblatt.com».

Der Familienvater

Nino Tronchetti Provera hat mit seiner Ex-Frau drei erwachsene Töchter. Auch Michelle Hunziker ist Mutter von drei Mädchen – Aurora (*1996) mit Eros Ramazzotti, sowie Sole (12) und Celeste (10) mit Tomaso Trussardi.

Der perfekte Match für Hunziker

In einem Interview mit «Vanity Fair» Italia hat Michelle Hunziker kürzlich gesagt: «Eine finanziell unabhängige Frau, die weiss, was sie will, ihr Leben selbst organisiert und vielleicht auch noch erfolgreich ist, löst beim Mann einen seltsamen Konkurrenzmechanismus aus.»

Wie die heissen Flirtfotos aus Mailand zeigen, hat Nino Tronchetti Provera – gestandener Unternehmer und dreifacher Vater – kein Problem mit starken, unabhängigen Frauen. Ganz im Gegenteil.

