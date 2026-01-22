Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren. Bild: RTL TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›» Bild: RTL «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Bild: RTL Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!» Bild: RTL «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). Bild: RTL Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL. Bild: RZL Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.» Bild: RTL «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. Bild: RTL Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.» Bild: RTL Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt». Bild: RTL Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!» Bild: RTL Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.» Bild: RTL Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren. Bild: RTL TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›» Bild: RTL «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Bild: RTL Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!» Bild: RTL «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). Bild: RTL Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL. Bild: RZL Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.» Bild: RTL «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. Bild: RTL Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.» Bild: RTL Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt». Bild: RTL Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!» Bild: RTL Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.» Bild: RTL

Sie sitzt am Lagerfeuer, doch die Chancen auf die Dschungelkrone scheinen gering: Moderatorin Sonja Zietlow erklärt, warum Kandidatinnen ohne grosse Lebensgeschichte im Dschungelcamp kaum überzeugen – eine Aussage, die auch die Baslerin Ariel betrifft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Influencerin Ariel hat laut Moderatorin Sonja Zietlow geringe Chancen auf die Dschungelkrone.

Zietlow betont, dass authentische Kandidat*innen mit echten Erfahrungen beim Publikum besser ankommen als reine Reality-TV-Gesichter.

Als Vorbild nennt sie Lilly Becker , die im Camp Offenheit, Emotionen und Entwicklung gezeigt habe. Das Dschungelcamp startet am Freitag, 23. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL. Mehr anzeigen

Die Kakerlaken freuen sich schon auf die neuen Dschungelcamp-Teilnehmer*innen, 2026 wird ein gutes Jahr für die RTL-Show «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Es sind wieder viele bunte Trash-TV-Gesichter dabei – auch aus der Heimat. Die Baslerin Ariel nimmt am Lagerfeuer einen Platz ein.

Doch wie stehen ihre Chancen auf die Dschungelkrone aus? Nicht rosig ist die Lage für sie, meint Sonja Zietlow, die das «Dschungelcamp» seit Beginn der Show moderiert. Sonja Zietlow über den perfekten Dschungelcamper: «Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen.»

Oops, damit meint die RTL-Ikone wohl auch die Basler Influencerin Ariel.

Schweizer schneiden schlecht ab

Ein Blick über die vergangenen Staffeln zeigt generell ein unterirdisch schlechtes Abschneiden der Schweizer Teilnehmer: Der Erste im Camp war Raben-Magier Vincent Raven in der 6. Staffel 2012. Er wurde Fünfter. Ein Jahr später versuchte der Luzerner Hitparadenstürmer und «Deutschland sucht den Superstar»-Juror Patrick Nuo («Beautiful») sein Glück – und wurde ebenfalls Fünfter. Die Zürcherin Elena Miras nahm im Januar 2020 an der 14. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» teil und belegte den sechsten Platz. 2024 kehrte sie für «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» zurück, verliess die Show jedoch vorzeitig aus persönlichen Gründen.

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow verrät im Interview mit dem RTL-Medienportal, wer für sie die perfekte Camperin war – und warum.

Sonja Zietlow: «Für mich war Lilly Becker die perfekte Kandidatin. Sie war offen, ehrlich, kämpferisch, hat gelacht, ist an Grenzen gegangen, ist auch mal zusammengebrochen und hat abgebrochen. Sie war extrovertiert, hatte eine Geschichte zu erzählen und blieb authentisch.»

Für Jan Köppen steht ebenfalls fest, dass die Person extrovertiert sein muss, aber ohne unangenehm zu werden – Authentizität sei der Schlüssel.

Und wenn ein 23-Jähriger Lebensweisheiten erzähle, «nimmt man das nicht immer unbedingt ernst», sagt Köppen weiter.

Sonja Zietlow doppelt nach: «Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen.»

Sonja Zietlow war von Ross Anthony beeindruckt

Kurz vor dem Start des Dschungelcamps 2026 zeigten sich Sonja Zietlow und Jan Köppen entspannt. Beide sagten, sie seien inzwischen «abgebrühte Medienschweine» und nicht nervös. Zietlow erklärte, sie freue sich besonders auf die Reise nach Australien. Köppen betonte, erst in seiner dritten Staffel habe er sich wirklich sicher gefühlt.

Und auf die Frage, welche Camper sie mit einer überraschenden Entwicklung beeindruckt hätten, nannte Sonja Zietlow unter anderem Ross Antony. Er habe anfangs abbrechen wollen, viel geweint, sei jedoch zunehmend stärker geworden und am Ende sogar Dschungelkönig gewesen.

Jan Köppen erklärte, ihn habe vor allem Sam Dylan überrascht. Dieser habe zu Beginn sehr inszeniert gewirkt, in der Mitte der Staffel jedoch einen echten Moment gezeigt, als er im Höhennetz hing. In diesem Augenblick sei der Mensch hinter der Showfigur sichtbar geworden.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Fr 23.01. 20:15 - 23:15 ∙ RTL ∙ DE 2026 ∙ 180 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Mehr Videos aus dem Ressort