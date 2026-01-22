  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dschungelcamp 2026 Darum könnte es für die Schweizerin Ariel schwierig werden

Carlotta Henggeler

22.1.2026

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer
Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren.

Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren.

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›»

TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus».

«Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus».

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!»

Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). 

«Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). 

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL.

Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL.

Bild: RZL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.»

Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. 

«Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. 

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.»

Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt».

Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt».

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!»

Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.»

Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer
Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren.

Die Basler Fachfrau Betreuung, Influencerin und Reality-TV-Darstellerin Ariel nimmt am Dschungelcamp teil. Die 22-Jährige sagt über sich: «Ich bin zu 50 Prozent Diva und 50 Prozent Mami.» Sie hat zudem panische Angst vor Tieren.

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›»

TV-Reality-Tourist und Altenpfleger Umut Tekin (28) sagt über sein nächstes TV-Abenteuer: «Es wird mit Sicherheit auch im Camp Menschen geben, die sagen: ‹Ich fühle mich von Umut getriggert.›»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. «Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus».

«Dschungelprüfungen? Ich esse alles, ich trinke alles, ich schlucke alles und ich krieche überall durch», sagt TV-Bauer Patrick Romer (30) über seine Strategie bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus».

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!»

Die gelernte Drogistin und Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) verfolgt eine klare Strategie in Australien: «Ich bleibe am Feuer sitzen, egal wie unangenehm der Dschungel wird. Ich bin keine Aufgeberin!»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. «Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). 

«Ich bin mir sicher, dass ich sehr oft in die Dschungelprüfung gehen werde…», orakelt Flugbegleiterin und Influencerin Eva Benetatou (33). 

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL.

Sänger Gil Ofarim (43) wurde 2021 bekannt, als er einem Leipziger Hotel antisemitisches Verhalten vorwarf, später jedoch vor Gericht einräumte, dass diese Anschuldigung nicht der Wahrheit entsprach. «Ich habe mein Leben umgekrempelt und an mir gearbeitet», sagt er zu RTL.

Bild: RZL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.»

Simone Ballack ist Hotelmanagerin und Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack. Die 49- Jährige macht im Vorgeld eine Kampfansage an ihre Dschungelcamp-Konkurrenz: «Alles, was ich mache, will ich auch gewinnen.»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. «Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. 

«Ich weiss, wie ich mit der Angst umgehen müsste, wenn sie einen überkommt», behauptet Schauspielerin Mirja du Mont (49) vor dem Einzug ins Dschungelcamp. 

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.»

Soapdarsteller Stephen Dürr (51, «Unter uns») sagt über sein RTL-Abenteuer: «Der Dschungel ist auch ein mentaler Urlaub für mich, um von meinen Teenager-Töchtern weg zu sein.»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt».

Schauspieler, Buchautor und Unicef-Botschafter Hardy Krüger Jr. (51, «Stauffenberg») freut sich auf Australien, denn dort «kann man einfach mal zeigen, wie man wirklich tickt».

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!»

Hubert Fella (57), Produkttest-Legende, freut sich: «Der Dschungel ist ein Ritterschlag. Mehr kannst du nicht erreichen!»

Bild: RTL

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis ziehen ans Lagerfeuer. Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.»

Schauspielerin und Sprecherin Nicole Belstler-Boettcher ist mit 61 Jahren die Dienstälteste im Dschungelcamp 2026. Sie sagt: «Ich bin über 60 und bekomme weniger Rollen. Ich möchte mal wieder im Fernsehen auftauchen.»

Bild: RTL

Sie sitzt am Lagerfeuer, doch die Chancen auf die Dschungelkrone scheinen gering: Moderatorin Sonja Zietlow erklärt, warum Kandidatinnen ohne grosse Lebensgeschichte im Dschungelcamp kaum überzeugen – eine Aussage, die auch die Baslerin Ariel betrifft.

Carlotta Henggeler

22.01.2026, 21:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Influencerin Ariel hat laut Moderatorin Sonja Zietlow geringe Chancen auf die Dschungelkrone.
  • Zietlow betont, dass authentische Kandidat*innen mit echten Erfahrungen beim Publikum besser ankommen als reine Reality-TV-Gesichter.
  • Als Vorbild nennt sie Lilly Becker, die im Camp Offenheit, Emotionen und Entwicklung gezeigt habe. Das Dschungelcamp startet am Freitag, 23. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL. 
Mehr anzeigen

Die Kakerlaken freuen sich schon auf die neuen Dschungelcamp-Teilnehmer*innen, 2026 wird ein gutes Jahr für die RTL-Show «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Es sind wieder viele bunte Trash-TV-Gesichter dabei – auch aus der Heimat. Die Baslerin Ariel nimmt am Lagerfeuer einen Platz ein.

Doch wie stehen ihre Chancen auf die Dschungelkrone aus? Nicht rosig ist die Lage für sie, meint Sonja Zietlow, die das «Dschungelcamp» seit Beginn der Show moderiert. Sonja Zietlow über den perfekten Dschungelcamper: «Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen.»

Oops, damit meint die RTL-Ikone wohl auch die Basler Influencerin Ariel.

Schweizer schneiden schlecht ab

Ein Blick über die vergangenen Staffeln zeigt generell ein unterirdisch schlechtes Abschneiden der Schweizer Teilnehmer: Der Erste im Camp war Raben-Magier Vincent Raven in der 6. Staffel 2012. Er wurde Fünfter. Ein Jahr später versuchte der Luzerner Hitparadenstürmer und «Deutschland sucht den Superstar»-Juror Patrick Nuo («Beautiful») sein Glück – und wurde ebenfalls Fünfter. Die Zürcherin Elena Miras nahm im Januar 2020 an der 14. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» teil und belegte den sechsten Platz. 2024 kehrte sie für «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» zurück, verliess die Show jedoch vorzeitig aus persönlichen Gründen. 

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow verrät im Interview mit dem RTL-Medienportal, wer für sie die perfekte Camperin war – und warum.

Sonja Zietlow: «Für mich war Lilly Becker die perfekte Kandidatin. Sie war offen, ehrlich, kämpferisch, hat gelacht, ist an Grenzen gegangen, ist auch mal zusammengebrochen und hat abgebrochen. Sie war extrovertiert, hatte eine Geschichte zu erzählen und blieb authentisch.»

Für Jan Köppen steht ebenfalls fest, dass die Person extrovertiert sein muss, aber ohne unangenehm zu werden – Authentizität sei der Schlüssel.

«IBES» 2020. Doktor Bob: Der prämierte Dschungeldoktor

«IBES» 2020Doktor Bob: Der prämierte Dschungeldoktor

Und wenn ein 23-Jähriger Lebensweisheiten erzähle, «nimmt man das nicht immer unbedingt ernst», sagt Köppen weiter.

Sonja Zietlow doppelt nach: «Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen.»

Sonja Zietlow war von Ross Anthony beeindruckt

Kurz vor dem Start des Dschungelcamps 2026 zeigten sich Sonja Zietlow und Jan Köppen entspannt. Beide sagten, sie seien inzwischen «abgebrühte Medienschweine» und nicht nervös. Zietlow erklärte, sie freue sich besonders auf die Reise nach Australien. Köppen betonte, erst in seiner dritten Staffel habe er sich wirklich sicher gefühlt.

Und auf die Frage, welche Camper sie mit einer überraschenden Entwicklung beeindruckt hätten, nannte Sonja Zietlow unter anderem Ross Antony. Er habe anfangs abbrechen wollen, viel geweint, sei jedoch zunehmend stärker geworden und am Ende sogar Dschungelkönig gewesen.

Jan Köppen erklärte, ihn habe vor allem Sam Dylan überrascht. Dieser habe zu Beginn sehr inszeniert gewirkt, in der Mitte der Staffel jedoch einen echten Moment gezeigt, als er im Höhennetz hing. In diesem Augenblick sei der Mensch hinter der Showfigur sichtbar geworden. 

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

Fr 23.01. 20:15 - 23:15 ∙ RTL ∙ DE 2026 ∙ 180 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Mehr Videos aus dem Ressort

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald’s-Räuber

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald’s-Räuber

«Roofman» erzählt die Geschichte des höflichen Kriminellen Jeffrey Manchester, der zahlreiche Fast-Food-Filialen ausraubte. blue News sprach mit dem Schauspielduo Channing Tatum und Kirsten Dunst über die verrückte True-Crime-Story.

01.12.2025

Meistgelesen

Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
Trump hebt wieder ab +++ Musk: «Bald mehr Roboter als Menschen auf der Erde»
«Amerikanischer Faschismus direkt vor der Tür» – so krass ist die Lage in Minneapolis
Ittigen gönnt sich ein Velo für 170'000 Franken – und hat jetzt Ärger
Ende des KI-Hypes? Microsoft-CEO spricht am WEF Klartext

Mehr zum Thema

Von Simone Ballack bis Gil Ofarim. Dschungelcamp mit radikalem Neustart – RTL kündigt Überraschungen an

Von Simone Ballack bis Gil OfarimDschungelcamp mit radikalem Neustart – RTL kündigt Überraschungen an

Mehr aus dem Ressort

«Wie im Krieg». Schweizer Auswanderer erleben Zyklon Harry in Sizilien hautnah

«Wie im Krieg»Schweizer Auswanderer erleben Zyklon Harry in Sizilien hautnah

«Hamnet» im Kino. Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken

«Hamnet» im KinoBei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken

Oscar-Nominierungen 2026. «Blood & Sinners» bricht Rekord – Schweizer Film «Heldin» geht leer aus

Oscar-Nominierungen 2026«Blood & Sinners» bricht Rekord – Schweizer Film «Heldin» geht leer aus