«Ich weiss, dass ich privilegiert bin»: Walter Andreas Müller, Schauspieler. Bild: Keystone

Walter Andreas Müller – von vielen Fans einfach WAM genannt – wird am 3. September 80 Jahre alt. Viele seiner Freund*innen wollen den Umstand feiern – ausser der Jubilar selbst. Der steht an diesem Tag auf der Bühne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Walter Andreas Müller alias WAM steht seit 55 Jahren auf der Bühne und bringt das Publikum mit seinen Rollen und Parodien zum Lachen.

Viele Menschen wollten den 80. Geburtstag von WAM am 3. September 2025 mit einer grossen Party begehen – ausser der Jubilar selbst.

Müller wird an seinem runden Geburtstag im Casinotheater Winterthur die Rolle spielen, die ihm wegen seiner Körpergrösse von 1,62 Meter bisher verwehrt geblieben ist. Mehr anzeigen

Walter Andreas Müller alias WAM gehört seit über einem halben Jahrhundert zu den beliebtesten Schweizer Schauspielern.

So wundert es denn auch nicht, dass viele von seinen Freund*innen am Mittwoch, 3. September 2025, gerne mit ihm gemeinsam seinen 80. Geburtstag mit einer grossen Party gefeiert hätten.

Nur leider haben sie die Rechnung ohne den Schauspieler gemacht: Der steht an diesem Tag auf der Bühne vom Casinotheater Winterthur.

Müller: «Das Glück kam per Zufall durch die Hintertür»

Walter Andreas Müller darf an seinem Geburtstag die Rolle spielen, die ihm wegen seiner Körpergrösse, er ist nur 1,62 Meter gross, zeitlebens verwehrt geblieben ist: den Romeo in Shakespeares weltberühmtem Liebesdrama.

«Es ist eine Tatsache: Ich war mein Leben lang immer der Hinterste und Kleinste. Das hat mich geprägt und führte dazu, dass ich beruflich einen besonderen Ehrgeiz entwickelte», so Müller gegenüber blue News.

Und weiter: «Wie so oft im Leben, kam diesmal das Glück per Zufall durch die Hintertür.»

«Romeo und Julia» ist zwar nicht gerade das, was die beiden Casinotheater-Verwaltungsräte Viktor Giacobbo und Christian Jott Jenny auf ihrer Bühne zeigen wollen.

Aber weil der unermüdliche WAM den beiden Herren scheinbar keine Wahl liess, engagierten sie mit Maja Brunner eine Julia und mit Peter Niklaus Steiner einen Regisseur.

Zum Glück liess sich der hartnäckige Müller irgendwann doch noch erweichen, so dass Autor Domenico Blass die Vorgeschichte von WAMs Geburtstagsfeier unter dem Titel «Dinner for WAM» so schreiben konnte, dass Brunner, Giacobbo, Jenny und der Jubilar vor allem sich selber spielen können – also fast.

WAM weiss, dass er privilegiert ist

So oder so: Walter Andreas Müller, der zuletzt im Musical «Sister Äct» neben Fabienne Louves und Sandra Studer in Zürich zu sehen war, ist auf jeden Fall überglücklich, dass er an seinem 80. Geburtstag arbeiten darf.

«Ich weiss, dass ich privilegiert bin», so der Schauspieler.

Auf die Frage, warum er auch mit 80 noch so fit sei, antwortet WAM lachend: «Wenn ich das wüsste, hätte ich längst ein Rezeptbüchlein mit meinem Geheimrezept veröffentlicht und ganz viel Geld verdient.»

Er geniesse es einfach, dass es ihm gesundheitlich nach wie vor gut gehe und dass er auch mit fast 80 weiterhin regelmässig als Schauspieler engagiert werde.

Auf der Bühne sterben will Walter Andreas Müller allerdings nicht: «Nein, das möchte ich dem Publikum nicht antun, und deshalb verzichte ich gerne auf so einen dramatischen Abgang.»

Die Premiere von «Dinner for WAM» findet am 3. September 2025 im Casinotheater Winterthur statt. Weitere Daten und Tickets findest du unter diesem Link.

