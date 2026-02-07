  1. Privatkunden
Schweizer Extremsportler Joel Mattli «Sage nicht Nein, bevor du es überhaupt versucht hast»

Fabienne Kipfer

7.2.2026

Joel Mattli bei «Lässer» über Grenzen

Joel Mattli bei «Lässer» über Grenzen

Sich nur in der Komfortzone zu bewegen ist für Joel Mattli keine Option. Der Ninja Warrior Champion braucht immer wieder neue Challenges. Bei «Lässer» spricht der aktuelle «Let's Dance»-Kandidat über sein Karriere.

05.02.2026

Joel Mattli ist Ninja-Warrior-Athlet und Teilnehmer in der aktuellen Staffel von «Let’s Dance». Er brauche Grenzerfahrungen, um Aussergewöhnliches leisten zu können, offenbart der 31-Jährige in der TV-Show «Lässer».

Fabienne Kipfer

07.02.2026, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 2018 setzt sich Joel Mattli in verschiedenen Ninja-Warrior-Formaten gegen andere Topsportler durch.
  • Nun wagt sich der 31-jährige Zürcher aufs Tanzparkett und tanzt in der aktuellen Staffel der RTL-Show «Let’s Dance» um den Sieg mit.
  • Mit Claudia Lässer spricht der Extremsportler über seine Karriere und erklärt, warum man sich an seinen Stärken orientieren sollte.
Mehr anzeigen

«Wenn man ausserordentliches Erleben will, muss man sich aus der Komfortzone pushen», erklärt «Ninja Warrior»-Sportler Joel Mattli in der Talkshow «Lässer».

Wer das nicht tue, bleibe im Durchschnitt – etwas, das für den 31-Jährigen keine Option ist. Als Ninja-Warrior-Champion und Rekordhalter im Stangenflug ist Mattli Extremsituationen gewohnt und überschreitet dabei seine Grenzen immer zu wieder. 

Mattlis Tipp: «Sage nicht von Anfang an Nein, bevor du es überhaupt versucht hast.» Es gebe immer einen Punkt, an dem man denke, es gehe nicht mehr weiter. In solchen Situationen sei eine zuversichtliche Haltung entscheidend für den Erfolg.

Den Fokus auf Stärken statt auf Schwächen legen

Es sei wichtig, dass man sich nicht immer auf die Schwächen konzentriert und versucht diese auszumerzen, sondern auf die Stärken und diese noch mehr optimiert.

«Let's Dance»-Juror. Joachim Llambi: «Es ärgert mich, wenn es unter die Gürtellinie geht»

«Let's Dance»-JurorJoachim Llambi: «Es ärgert mich, wenn es unter die Gürtellinie geht»

Joel Mattli kritisiert dieses Denken auch in der Pädagogik: «In der Schule wird der Fokus darauf gelegt, worin ein Kind noch nicht gut ist, statt dessen Stärken zu fördern.»

Eine positive Einstellung führe zu mehr Erfolg, so Mattli. Beim Ninja-Warrior-Finale trainierte er die entscheidende Seil-Challenge auf Rat seines früh verstorbenen Vaters. Dessen Sprachnachricht, die Mattli quasi als morgendliches Ritual abgehört hat, veränderte sein Mindset – mit Erfolg: Er schaffte die letzte Challenge und wurde Champion.

«Let's Dance» als Dating-Show?

Nun stellt sich der Zürcher Extremsportler einer völlig neuen Herausforderung: Unter seinem Motto «Keine Grenzen kennen» betritt er das Tanzparkett der RTL-Show «Let’s Dance», wo er sich unter anderem den strengen Urteilen von Juror Joachim Llambi stellen muss.

Ob ihm sein Erfolgs-Mindset bei «Let’s Dance» helfen wird, das Final zu erriechen, werden die nächsten Wochen zeigen. Die 19. Staffel startet am 27. Februar 2026.

Und wer weiss? Vielleicht findet Joel Mattli auf dem Tanzparkett ja nicht nur den richtigen Rhythmus, sondern, wie einst Luca Hänni, auch die grosse Liebe.

Neuer Schweizer Film. 7 Gründe, warum du dir «Ewigi Liebi» im Kino anschauen solltest

Neuer Schweizer Film7 Gründe, warum du dir «Ewigi Liebi» im Kino anschauen solltest

Der Single erzählt, dass ihm im Vorfeld geraten worden sei, falls er eine Partnerin habe, diese zu den Tanzproben mitzunehmen. Denn die intensive Zeit mit der Tanzpartnerin sei nicht nur körperlich fordernd, sondern könne auch emotional eine Challenge werden.

Welche weiteren Herausforderungen demnächst auf Joel Mattli warten und verrät er in der Talksendung «Lässer».

Die ganze Sendung mit Joel Mattli siehst du hier:

«Lässer» mit Joel Mattli

«Lässer» mit Joel Mattli

Joel Mattli zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Ninja Warrior Athleten im deutschsprachigen Raum.Seit 2018 setzt er sich in diversen Fernseh-Shows gegen Topsportler durch. Bei «Lässer» spricht er über seine neue Challenge.

05.02.2026

Und den Podcast gibt es hier zu hören:

