Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fatales Treffen wegen Andrew Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Bruno Bötschi

20.10.2025

Andrew hat am vergangenen Freitag alle seine royalen Titel abgelegt, bleibt als zweitältester Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. allerdings ein Prinz. Das ist ein Geburtsrecht.
Andrew hat am vergangenen Freitag alle seine royalen Titel abgelegt, bleibt als zweitältester Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. allerdings ein Prinz. Das ist ein Geburtsrecht.
Bild: Keystone

Prinz Andrew verkündete am vergangenen Freitag in einer Mitteilung, dass er ab sofort auf alle seine royalen Titel verzichten werde. Jetzt fragen sich viele Brit*innen: Wieso kommt das Aus für den 65-Jährigen erst jetzt?

Bruno Bötschi

20.10.2025, 10:46

20.10.2025, 10:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Andrew gilt wegen seiner Freundschaft mit dem US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als Persona non grata.
  • Trotzdem hat der als konfliktscheu geltenden König Charles in den vergangenen Jahren bisher nicht wirklich etwas gegen seinen zweitältesten Bruder unternommen.
  • Jetzt hat offenbar Charles' Sohn William vor wenigen Tagen während einer Sitzung ein Machtwort gesprochen.
Mehr anzeigen

Der in der Affäre um den US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallene britische Prinz Andrew teilte Ende letzter Woche mit, dass er per sofort auf alle seine verbliebenen royalen Titel und Pflichten verzichten werde.

Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. hatte sich schon 2019 inmitten des Epstein-Skandals mehrheitlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

In den vergangenen Jahren gab es jedoch immer wieder neue Vorwürfe gegen den 65-Jährigen. Die britischen Royals unternahmen trotzdem nie wirklich etwas gegen den einstigen Lieblingssohn der Queen.

Epstein-Affäre. Prinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf

Epstein-AffärePrinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf

Laut Insidern soll der als konfliktscheu geltende König Charles in der Vergangenheit immer wieder einen Bogen um das Thema gemacht haben. Doch nun soll offenbar sein ältester Sohn, Thronfolger William, ein Machtwort gesprochen haben.

Prinz William drängte den König dazu, endlich zu handeln

«Vor 10 Tagen gab es ein Gespräch zwischen Charles und William, welches eskaliert sein soll», offenbart ein Palast-Insider gegenüber der «Bild». Und weiter: «William drängte den König dazu, endlich zu handeln und Prinz Andrew die Titel zu entziehen.»

Laut dem Insider soll sich Prinz William während der Sitzung sehr verärgert gezeigt haben. 

Wehrhafte Eidgenossen und Kantönligeist. Warum wurde die Schweiz noch nie von einem König regiert?

Wehrhafte Eidgenossen und KantönligeistWarum wurde die Schweiz noch nie von einem König regiert?

Fakt ist: Prinz Andrew wohnt nach wie vor in der Royal Lodge in Windsor. Bisher soll er sich standhaft geweigert haben, das millionenschwere Anwesen zu verlassen.

Der Palast-Insider in der «Bild»: «William möchte, dass er dort auszieht. Doch er hat als Sohn von Queen Elizabeth ein lebenslanges Wohnrecht. Egal wie es ausgeht, arm und mittellos wird er nie leben, er soll reiche Gönner aus dem Mittleren Osten haben, die ihn im Notfall unterstützen würden.»

Mehr zum Thema

Nach Epstein-Skandal. Prinz Andrew sagt Geburtstag seiner Ex ab – muss er Platz räumen?

Nach Epstein-SkandalPrinz Andrew sagt Geburtstag seiner Ex ab – muss er Platz räumen?

Insider offenbart. Darum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insider offenbartDarum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insiderin erklärt. Darum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insiderin erklärtDarum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Meistgelesen

Hüttenpaar wird an erstem Wochenende von Instagram-Touristen überrannt
Tausende Internetseiten melden massive Störung
Eklat im Weissen Haus – Trump und Selenskyj sollen sich angeschrien haben
Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall
Eltern schlagen Alarm – «Es kann nicht sein, dass man Angst haben muss»