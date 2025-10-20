Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Andrew hat am vergangenen Freitag alle seine royalen Titel abgelegt, bleibt als zweitältester Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. allerdings ein Prinz. Das ist ein Geburtsrecht. Bild: Keystone

Prinz Andrew verkündete am vergangenen Freitag in einer Mitteilung, dass er ab sofort auf alle seine royalen Titel verzichten werde. Jetzt fragen sich viele Brit*innen: Wieso kommt das Aus für den 65-Jährigen erst jetzt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Andrew gilt wegen seiner Freundschaft mit dem US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als Persona non grata.

Trotzdem hat der als konfliktscheu geltenden König Charles in den vergangenen Jahren bisher nicht wirklich etwas gegen seinen zweitältesten Bruder unternommen.

Jetzt hat offenbar Charles' Sohn William vor wenigen Tagen während einer Sitzung ein Machtwort gesprochen. Mehr anzeigen

Der in der Affäre um den US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallene britische Prinz Andrew teilte Ende letzter Woche mit, dass er per sofort auf alle seine verbliebenen royalen Titel und Pflichten verzichten werde.

Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. hatte sich schon 2019 inmitten des Epstein-Skandals mehrheitlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

In den vergangenen Jahren gab es jedoch immer wieder neue Vorwürfe gegen den 65-Jährigen. Die britischen Royals unternahmen trotzdem nie wirklich etwas gegen den einstigen Lieblingssohn der Queen.

Laut Insidern soll der als konfliktscheu geltende König Charles in der Vergangenheit immer wieder einen Bogen um das Thema gemacht haben. Doch nun soll offenbar sein ältester Sohn, Thronfolger William, ein Machtwort gesprochen haben.

Prinz William drängte den König dazu, endlich zu handeln

«Vor 10 Tagen gab es ein Gespräch zwischen Charles und William, welches eskaliert sein soll», offenbart ein Palast-Insider gegenüber der «Bild». Und weiter: «William drängte den König dazu, endlich zu handeln und Prinz Andrew die Titel zu entziehen.»

Laut dem Insider soll sich Prinz William während der Sitzung sehr verärgert gezeigt haben.

Fakt ist: Prinz Andrew wohnt nach wie vor in der Royal Lodge in Windsor. Bisher soll er sich standhaft geweigert haben, das millionenschwere Anwesen zu verlassen.

Der Palast-Insider in der «Bild»: «William möchte, dass er dort auszieht. Doch er hat als Sohn von Queen Elizabeth ein lebenslanges Wohnrecht. Egal wie es ausgeht, arm und mittellos wird er nie leben, er soll reiche Gönner aus dem Mittleren Osten haben, die ihn im Notfall unterstützen würden.»