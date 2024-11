Mit seiner Frau, der Fernsehproduzentin Anna Eberstein, hat Hugh Grant drei Kinder. Zwei weitere Kinder hat der britische Schauspieler aus einer früheren Beziehung. Bild: IMAGO/Shutterstock

Hugh Grant galt als ewiger Junggeselle. Dann wurde er innerhalb von sieben Jahren Vater von fünf Kinder. Nun erzählt der Schauspieler, wie das Papisein ihn veränderte – und wie ihn der Nachwuchs auf Trab hält.

Lange Zeit war der britische Schauspieler Hugh Grant als verträumter Schönling und ewiger Junggeselle verschrien.

In Sachen Zeugung von Nachwuchs hat der heute 64-Jährige aber kräftig aufgeholt in den letzten Jahren.

Ab 2011 wurde Grant innerhalb von sieben Jahren Vater von fünf Kindern. Mehr anzeigen

Es gibt Leute, die behaupten, der britische Schauspieler Hugh Grant hätte während seiner bisherigen Karriere bloss eine einzige Rolle gespielt: den ewig suchenden und leicht verträumten Schönling.

Nun denn, in den vergangenen Jahren war der 64-Jährige etwas seltener auf der Leinwand zu sehen.

Der Grund: Statt Romanzen für Kino zu drehen, wurde er Vater von fünf Kinder – und das innerhalb von nur sieben Jahren.

Hugh Grant war einst als ewiger Junggeselle verschrien

Der früher als ewiger Junggeselle verschriene Hugh Grant hat mit seiner seiner Ex-Partnerin Tinglan Hong eine 13-jährige Tochter und einen 11-jährigen Sohn.

Mit seiner jetzigen Ehefrau, der Fernsehproduzentin Anna Eberstein, hat er drei weitere Kinder: Mungo (12), Lulu (8) und Blue (6).

Bevor Hugh Grant 2011 zum ersten Mal Vater wurde, war er 13 Jahre lang mit Schauspielerin Elizabeth «Liz» Hurley zusammen.

Und wie nicht anders zu erwarten: Die fünfköpfige Kinderbande hält ihren Papi ganz schön auf Traub. In einem Interview in der TV-Show von der US-amerikanischen Sängerin Kelly Clarkson verriet Hugh Grant, dass er als «alter Vater» im Alltag alle Hände voll zu tun habe.

Grant: «Jetzt habe ich mich zum Weinen gebracht»

Bei ihm daheim sei es wegen seiner fünfköpfigen Rasselbande, so Grant weiter, regelmässig «laut und unerträglich», um danach scherzhaft anzumerken:

«Ich verstecke mich oft auf der Toilette. Ich schlafe jetzt viel dort. Es gibt zwar ein Türschloss, aber das ist jetzt so gut wie kaputt.»

Natürlich habe das Leben als Vater auch viele schöne Seiten, so der Schauspieler. Besonders gut gefällt Hugh Grant, wenn ihm am Abend, also nach getaner Arbeit, die Kinder daheim in seine Arme springen würden.

Als Grant erzählt, dass seine kleinste Tochter diesen Moment Schimpansenumarmung nennt, werden seine Augen plötzlich feucht und er sagt gerührt: «Jetzt habe ich mich zum Weinen gebracht.»

Hugh Grant machte in der Vergangenheit immer wieder Witze über seine späte Vaterschaft. Im November 2020 sagte er unter anderem in der «Los Angeles Times», dass er «von Stunde zu Stunde als alter Mann mit sehr kleinen Kindern und einer sehr erschöpften Frau» lebe.

