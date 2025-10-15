  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unerfüllter Kinderwunsch Darum will Jennifer Aniston kein Kind adoptieren

dpa

15.10.2025 - 16:50

Jennifer Aniston spricht in Interview immer wieder offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch.
Jennifer Aniston spricht in Interview immer wieder offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch.
dpa

Jennifer Aniston hat viel versucht, um schwanger zu werden. Allerdings ohne Erfolg. In einem Interview sprach sie jetzt darüber, warum die Adoption eines Kindes für sie keine Option war.

DPA

15.10.2025, 16:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jennifer Aniston betonte in einem Interview, dass sie Adoption trotz unerfülltem Kinderwunsch ausschloss.
  • Sie sagte, sie wünsche sich ein Kind mit ihrer eigenen DNA.
  • In Interviews spricht die Schauspielerin offen über erfolglose Schwangerschaftsversuche, darunter IVF-Behandlungen und alternative Methoden.
Mehr anzeigen

Trotz ihres unerfüllten Kinderwunsches kommt für US-Schauspielerin Jennifer Aniston die Adoption eines Kindes nicht infrage. «Wenn Leute sagen: ‹Aber du kannst doch adoptieren› – ich will nicht adoptieren», zitiert das Promi-Portal «People» die 56-Jährige aus dem Podcast «Armchair Expert with Dax Shepard», in dem der «Friends»-Star zu Gast war. Die Folge wird nächste Woche veröffentlicht. 

«Ich will meine eigene DNA in einem kleinen Menschen. Das ist der einzige Weg – egoistisch oder nicht, was auch immer das sein mag. So wollte ich das immer», sagte die Schauspielerin weiter.

«Ich habe versucht, schwanger zu werden»

Erst 2022 hatte Aniston in einem Interview ihren unerfüllten Kinderwunsch thematisiert. In ihren Dreissigern und Vierzigern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, sagte sie im Gespräch mit dem Magazin «Allure». «Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich», erzählte sie. «All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen – das war wirklich hart.»

«Friends»-Star. Mutmasslicher Stalker von Jennifer Aniston angeklagt

«Friends»-StarMutmasslicher Stalker von Jennifer Aniston angeklagt

Sie habe In-Vitro-Fertilisations-Behandlungen durchgemacht, chinesische Tees getrunken und alle möglichen weiteren Dinge versucht. Die Schauspielerin war zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux.

Aniston spricht über öffentlichen Druck

Im Interview mit dem Modemagazin «Harper's Bazaar» sprach Aniston kürzlich erneut über den Umgang der Medien mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch: «Sie kannten meine Geschichte nicht, sie wussten nicht, was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht habe, um eine Familie zu gründen – weil ich nicht hinausgehe und ihnen meine medizinischen Sorgen erzähle», sagte sie.

Das gehe niemanden etwas an, sagte Aniston weiter. «Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man es nicht mehr überhören kann – dieses Narrativ, dass ich kein Kind bekomme, keine Familie habe, weil ich egoistisch bin, eine Workaholic. Natürlich trifft mich das – ich bin ein Mensch.»

Mehr aus dem Ressort

Bachelor Danilo: «Ich gebe mir mit Anmachsprüchen keine Mühe – ich werde angemacht»

Bachelor Danilo: «Ich gebe mir mit Anmachsprüchen keine Mühe – ich werde angemacht»

Ab Ende Oktober 2025 verteilt Danilo Sellaro Rosen auf 3+. 16 Frauen buhlen um den Schweizer Bachelor. Wie gut steht's um seine Flirt-Skills? blue News hat den 30-jährigen zum Liebes-Interview getroffen.

14.10.2025

Meistgelesen

Rennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben
Anne-Sophie Mutter über Roger Federer: «Da gibt es viele Parallelen»
Lindsey Vonn bricht Trainingslager in Chile ab
Vermisste Wanderin tot geborgen
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst

Mehr Entertainment

«Ich fühle mich lebendiger». Mit diesem albernen Trick trainiert Julianne Moore ihr Gehirn

«Ich fühle mich lebendiger»Mit diesem albernen Trick trainiert Julianne Moore ihr Gehirn

Hausdurchsuchung bei der Rapperin. Katja Krasavice erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei – doch sie könnten erfunden sein

Hausdurchsuchung bei der RapperinKatja Krasavice erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei – doch sie könnten erfunden sein

Letztes Buch veröffentlicht. «Er soll sich verpissen» – Ozzy Osbourne fand klare Worte für den Tod

Letztes Buch veröffentlicht«Er soll sich verpissen» – Ozzy Osbourne fand klare Worte für den Tod