«Avatar 3» im Kino Das blaue Wunder ist zurück – Pandora so intensiv wie nie zuvor

Roman Müller

16.12.2025

Das Blaue Wunder ist zurück - Pandora immersiv wie nie zuvor

Das Blaue Wunder ist zurück - Pandora immersiv wie nie zuvor

James Cameron setzt erneut alles auf eine Karte: Mit einem Budget von 400 Millionen Dollar soll «Avatar 3: Fire and Ash» die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Wie gut der Film ist, erfährst du hier.

16.12.2025

James Cameron setzt erneut alles auf eine Karte: Mit einem Budget von 400 Millionen Dollar soll «Avatar 3: Fire and Ash» die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Visuell bietet der Film ein Kinoerlebnis der Superlative.

,
,

Roman Müller, Adrian Kammer, Fabienne Berner

16.12.2025, 15:00

16.12.2025, 15:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das erfolgreichste Franchise der Film-Geschichte geht in die dritte Runde mit dem Ziel, finanziell an seine Vorgänger anzuknüpfen.
  • Die Geschichte um die Familie Sully entwickelt sich weiter, neue Völker werden entdeckt und der Kampf gegen die «Himmelsmenschen» erreicht eine neue Stufe.
  • Visuell setzt der dritte Teil erneut neue Massstäbe. Cameron hat neue 3D-Technologien eingesetzt, was für noch mehr Immersivität als je zuvor sorgt.
Mehr anzeigen

400 Millionen Dollar liess sich James Cameron den neuen Avatar-Film kosten. Logischerweise erwartet der Star-Regisseur nicht weniger als einen weiteren Kinohit für die Geschichtsbücher.

Zurecht, denn die Teile 1 (2009) und 2 (2022) liegen auf Platz 1 und 3 der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten und spülten zusammen über 5 Milliarden Dollar ein.

Visuell setzt Avatar 3 erneut neue Massstäbe: Cameron baute eigens entwickelte 3D-Kamerasysteme mit Unterwasser-Performance-Capture. Diese Technik erlaubt erstmals realistische Bewegungserfassung unter Wasser – ein Meilenstein der Filmtechnik, der sich wortwörtlich sehen lässt.

Der Kinohit ist zurück. Teste jetzt dein Wissen zu «Avatar: Fire and Ash» lässt die Welt blau glühen

Der Kinohit ist zurückTeste jetzt dein Wissen zu «Avatar: Fire and Ash» lässt die Welt blau glühen

Noch nie war Pandora so immersiv wie in «Fire and Ash». Die Gefahr, nach dem Film in den «Post-Avatar-Blues» (siehe Video-Review) zu verfallen, ist gross.

Ein neuer Stamm der Na'vi bringt Pandora in Gefahr

Die Hauptfiguren bleiben vertraut: Sam Worthington schlüpft erneut in die Rolle von Jake Sully, dem ehemaligen Marine, der sich endgültig für das Leben als Na’vi entschieden hat. An seiner Seite steht Zoë Saldaña als Neytiri, die starke Kriegerin und Mutter, deren emotionale Tiefe die Handlung prägt.

Die Geschichte um ihre Adoptivtocher Kiri (Sigourney Weaver), die in Avatar 2 noch im Zentrum stand, tritt eher in den Hintergrund. Dafür übernimmt ein bislang unbekannter Stamm der Na'vi eine zentrale Rolle.

«Avatar: Fire and Ash» demnächst im Kino. Mein Ausflug nach Pandora: Warum mich «Avatar» trotz 3D-Aversion aus den Socken haute

«Avatar: Fire and Ash» demnächst im KinoMein Ausflug nach Pandora: Warum mich «Avatar» trotz 3D-Aversion aus den Socken haute

Die «Ash People», welche der Gottheit Eywa den Rücken gekehrt haben, werden zur Bedrohung für Neytiri und ihre Familie. Ihre Anführerin heisst Varang und wird von Oona Chaplin phänomenal boshaft und geheimnisvoll verkörpert. Weiterhin dabei ist auch Stephen Lang, der als unermüdlicher Antagonist Colonel Quaritch zurückkehrt.

Auch wenn Avatar 3 ein paar Schwächen bezüglich Storytelling aufweist, ist das Kinoerlebnis erneut einzigartig. Die dreieinhalb Stunden Pandora fühlen sich an, wie ein Ferien-Trip. Mehr über die Stärken des Films sowie Details zur Story erfährst du in unserem Video-Review – garantiert spoilerfrei.

«Avatar 3: Fire and Ash» läuft ab 17. Dezember 2025 bei blue Cinema.

Das passierte in Avatar 1 und 2

Das passierte in Avatar 1 und 2

Eine Kurzzusammenfassung der beiden ersten Avatar-Filme.

10.12.2025

Weitere aktuelle Reviews

«Zoomania 2» im Kino. Gags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

«Zoomania 2» im KinoGags, Verschwörungstheorien und eine schrullige Schlange

Springsteen-Biografie im Kino. Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Springsteen-Biografie im KinoEin tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

«One Battle After Another» im Kino. Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«One Battle After Another» im KinoLeonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

