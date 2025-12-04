Max Hubacher: «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch» Max Hubacher stand als Teenager zum ersten Mal vor der Kamera. Heute gilt der 32-Jährige als einer der erfolgreichsten Schauspieler der Schweiz. Ein Gespräch über das Drehen von Sexszenen, offene Beziehungen – und seine Eltern sind auch ein Thema. 25.11.2025

Max Hubacher stand als Teenager zum ersten Mal vor der Kamera. Heute gilt der 32-Jährige als einer der grossen Schauspieler der Schweiz. Ein Gespräch über die Liebe, offene Beziehungen und Sexszenen in Filmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Max Hubacher ist einer der erfolgreichsten Schweizer Schauspieler – und ab Donnerstag, 4. Dezember, neben Yvonne Eisenring im Film «Love Roulette» in den Schweizer Kinos zu sehen.

In diesem Liebesfilm gewährt sich das langjährige Paar Charlie und Tom kurz vor der Hochzeit eine Pause, um sich sexuell nochmals ausleben zu können.

«Mein Generation tut sich schwer mit einem Commitment», sagt 32-jährige Hubacher im Gespräch mit blue News. Mehr anzeigen

«Love Roulette» erzählt die Liebesgeschichte von Charlie (gespielt von Yvonne Eisenring) und Tom (Max Hubacher).

Das Paar will heiraten – und wird deswegen von seinen Freund*innen unter Druck gesetzt. Charlie und Tom sind seit dem Teenageralter zusammen.

Statt sich mit den Vorbereitungen für die Hochzeit zu beschäftigen, gehen sie der Frage nach, ob sie es später vielleicht bereuen werden, weil sie sich vor dem Jawort sexuell nicht ausgelebt haben.

Hubacher: «Viele tun sich schwer mit einem Commitment»

Damit das nicht passieren wird, wollen Charlie und Tom sich ein halbes Jahr alles erlauben – also die Beziehung öffnen, sich ausleben, auf Dates gehen und One-Night-Stands haben.

«Mein Generation tut sich schwer mit einem Commitment», sagt Max Hubacher im Gespräch mit blue News. Privat mag der 32-jährige Schauspieler diese «Mal luege»-Haltung zwar nicht besonders und ist genervt über den Niedergang der Verbindlichkeit.

Hubacher nimmt gerne seine Eltern als positives Beispiel. Sie gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben.

Gar nicht genervt ist Max Hubacher von Yvonne Eisenring, die im Film «Love Roulette» seine Freundin spielt: «Wir haben es super zusammen und hatten während den Dreharbeiten immer viel zu lachen – und konnten deshalb auch viel improvisieren.»

«Wir haben es super zusammen und hatten während den Dreharbeiten immer viel zu lachen – und konnten deshalb auch viel improvisieren.»: Max Hubacher über seine Filmpartnerin Yvonne Eisenring. Bild: Mirjam Kulka

Die 38-jährige Zürcherin, die als Bestsellerautorin und Podcasterin bekannt geworden ist, schrieb nicht nur das Drehbuch zum Film, sondern spielt auch die Hauptrolle – gibt also ihr Debüt als Schauspielerin.

Hubacher hat keine Mühe mit Sexszenen, aber ...

Eisenring und Hubacher sind in «Love Roulette» einige Male unbekleidet zu sehen. Der Schauspieler sagt, er habe sich mittlerweile an das Spielen von erotischen Szenen gewöhnt. «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch.»

Mühe habe er aber nur dann, wenn für ihn die Nacktheit in einer Szene keinen Sinn mache – oder nur zum Schocken des Publikums benutzt werde.

Im Video-Interview mit Max Hubacher, welches in der Bar Daniel H. in Zürich aufgenommen wurde, erfährst du zudem, welchem Ritual der Schauspieler vor jedem Dreh einer Sexszene frönt, wofür Intimitätscoaches auf dem Set zuständig sind und was Hubacher privat von offenen Beziehungen hält.

«Love Roulette» läuft ab Donnerstag, 4. Dezember 2025, bei blue Cinema.

