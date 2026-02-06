«Dschungelcamp»: Das RTL-Format brachte den Schweizern kein Glück Magier Vincent Raven hat 2008 die TV-Show «The next Uri Geller» gewonnen. Seine Teilnahme beim Dschungelcamp 2012 brachte ihm weniger Glück, er landete auf dem fünften Platz. Auf dem Bild ist er im Finale von «The next Uri Geller» neben dem israelischen Mentalisten Uri Geller (links) zu sehen. Bild: KEYSTONE 2013 probierte der Sänger Patrick Nuo (links) sein Glück beim Dschungelcamp. Und wurde ebenfalls Fünfter. 2010 war Nuo Teil der «Deutschland sucht den Superstar-»Jury, hier auf dem Foto mit Dieter Bohlen (r.), und Kollegin Fernanda Brandao. Bild: KEYSTONE Das Dschungelcamp-Abenteuer brachte Elena Miras 2020 ebenfalls kein Glück. Sie belegte den sechsten Platz der RTL-Abenteuershow. Bild: RTL «Dschungelcamp»: Das RTL-Format brachte den Schweizern kein Glück Magier Vincent Raven hat 2008 die TV-Show «The next Uri Geller» gewonnen. Seine Teilnahme beim Dschungelcamp 2012 brachte ihm weniger Glück, er landete auf dem fünften Platz. Auf dem Bild ist er im Finale von «The next Uri Geller» neben dem israelischen Mentalisten Uri Geller (links) zu sehen. Bild: KEYSTONE 2013 probierte der Sänger Patrick Nuo (links) sein Glück beim Dschungelcamp. Und wurde ebenfalls Fünfter. 2010 war Nuo Teil der «Deutschland sucht den Superstar-»Jury, hier auf dem Foto mit Dieter Bohlen (r.), und Kollegin Fernanda Brandao. Bild: KEYSTONE Das Dschungelcamp-Abenteuer brachte Elena Miras 2020 ebenfalls kein Glück. Sie belegte den sechsten Platz der RTL-Abenteuershow. Bild: RTL

Das Dschungelcamp-Finale steht vor der Tür. Wer gewinnt dieses Jahr die RTL-Show? Das Format brachte bisher noch keinem Schweizer Glück. Was brachte die Teilnahme den TV-Stars? Karriereboost oder Fall ins Nirgendwo?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bisher nahmen nur drei Schweizer am RTL-Dschungelcamp teil: Vincent Raven (2012), Patrick Nuo (2013) und Elena Miras (2020). Keiner hat die Show gewonnen.

Für Vincent Raven und Patrick Nuo brachte die Teilnahme keinen grossen Karriereschub, beide zogen sich später weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Elena Miras nutzte das Dschungelcamp als Teil einer erfolgreichen Reality-TV-Karriere und blieb war danach in mehreren Trash-TV-Fomaten präsent. Mehr anzeigen

Bisher nahm nur drei Schweizer*innen am RTL-Dschungelcamp teil: Reality-Star Elena Miras aus Zürich war im Januar 2020 Kandidatin der 14. Staffel. Sie verliess die TV-Show am 14. Tag als Sechstplatzierte.

Während der 7. Staffel im Jahr 2013 vertrat der Luzerner Sänger Patrick Nuo die Schweiz in Australien. Er schaffte es auf den 5. Platz.

Im Jahr 2012 übte sich zudem Magier Vincent Raven im Essen von Insekten. Er hielt sich elf Tage im Camp und belegte Rang 5.

Rabenflüsterer Vincent Raven war 2012 dabei

Als erster Schweizer Dschungelcamper suchte sich RTL einen mystischen Kandidaten aus: Magier Vincent Raven zog 2012 ins Camp und wurde Fünfter. Der gebürtige Südtiroler lebte lange im Kanton Bern. Er behauptet, über übersinnliche Kräfte zu verfügen.

Mit seiner düsteren Aura, seinen schwarzen Raben und einer Prise Übersinnlichem wurde Vincent Raven 2008 über Nacht zum TV-Phänomen. Der Mentalist (bürgerlich Andreas Plörer) gewann die TV-Castingshow «The Next Uri Geller». Immer an seiner Seite waren seine Raben Corax, Asael und Odin. Kurz darauf versuchte er sich sogar als Musiker und veröffentlichte die Single «Prophezeiung». Der Song verhalf ihm nicht zum Höhenflug, er blieb ohne Chartplatzierung.

2009 dann der Schock: Ein Hirnschlag stoppte seine Karriere. Seither wurde es ruhiger um ihn. Heute meldet er sich gelegentlich über Social Media bei seinen Fans. Sein letzter Post? Er dreht sich um seinen neuen vierbeinigen Begleiter Amon – ein Pitbull. Der Hund trägt denselben Namen wie sein verstorbener Vorgänger.

Heute leitet Raven Seminare übers Pendeln und soll weiterhin in der Schweiz wohnhaft sein. Darüber gibt es keine verlässlichen Quellen.

Hitsänger Patrick Nuo sass 2013 am Lagerfeuer

Der 41-jährige Luzerner Patrick Nuo gehörte in den 2000er-Jahren zu den bekanntesten Schweizer Popstars.

Mit dem Album «Superglue» landete er 2005 seinen grössten Erfolg, die Single «Beautiful» schaffte es in der Schweizer Hitarade in die Top 10. Es folgten kleinere TV-Auftritte als Schauspieler. Zum Beispiel 2006 in der ProSieben-Serie «Lotta in Love». Ein Jahr später schnürte er für die ProSieben-Show «Stars auf Eis» die Schlittschuhe.

Sein grösster TV-Coup? Sein Platz an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen als Juror von «Deutschland sucht den Superstar» 2011.

2013 sorgte Nuo im Dschungelcamp für Schlagzeilen, als er offen über seine Sex- und Pornosucht sprach. Dort schaffte er es auf den fünften Platz.

Heute lebt der Sänger in den USA und hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Reality-Star Elena Miras versuchte 2020 ihr Glück

Die Berufsbezeichnung für die Zürcherin ist wohl Influencerin und Reality-TV-Darstellerin am passendsten. Man kennt Elena Miras von ihrer Teilnahme bei «Love Island» 2017.

Seither ist sie aus dem Trash-TV-Universum kaum wegzudenken: Miras gewann «Das Sommerhaus der Stars» (2019) und ein Jahr später sass sie in Australien am Lagerfeuer vom Dschungelcamp, das sie als Sechstplatzierte verliess.

Später stand sie auch für «Promi Big Brother» (2024) vor der Kamera. 2022 holte sie sich zudem den Titel bei «Kampf der Realitystars», um nur einige der TV-Formate zu nennen, bei denen die Zürcherin zu sehen war.

Mit Ex-Partner Mike Heiter hat sie eine Tochter. 2022 holte sie sich zudem den Titel bei «Kampf der Realitystars».

Sie nahm 2024 an «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» teil und schied im Verlauf der Staffel aus, nachdem sie eine Herausforderung aufgrund ihrer Klaustrophobie nicht absolvieren konnte.

