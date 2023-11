Königin Silvia von Schweden wuchs einst in Deutschland als Silvia Renate Sommerlath auf. Aktuell steht ihr Elternhaus in Düsseldorf zum Verkauf. Bild: IMAGO/PPE

Das Elternhaus von Königin Silvia von Schweden ist zum Verkauf ausgeschrieben. Die Villa mit acht Zimmern steht in Düsseldorf. Die heutige Frau von König Carl XVI. Gustaf verbrachte ihre Jugend dort.

Königin Silvia von Schweden wuchs einst in Deutschland als bürgerliches Mädchen Silvia Renate Sommerlath auf.

Nun steht ihr ehemaliges Elternhaus in Düsseldorf zum Preis von 1,6 Millionen Euro zum Verkauf.

In der Immobilienanzeige wird die Villa mit acht Zimmern mit den Worten «Jugendwohnsitz der Königin Silvia von Schweden» beworben.

Wer träumte nicht schon einmal davon, so zu leben wie eine Königin oder ein König?

Aber fangen wir vorne an: Silvia Renate Sommerlath verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Heidelberg, bevor sie 1963 am Luisen-Gymnasium in Düsseldorf ihr Abitur machte.

Nachdem die junge Frau das Sprachen- und Dolmetscher-Institut in München absolviert hatte, arbeitete sie während der Olympischen Sommerspiele 1972 als Hostess, wo sie zum ersten Mal einen jungen schwedischen Adeligen kennen und lieben lernte.

Vier Jahre später heiratete sie König Carl XVI. Gustaf von Schweden und wurde so zur Königin Silvia. Und das ist sie heute immer noch.

280 Quadratmeter und acht Zimmer

Wer dereinst wohnen möchte, wie Königin Silvia es als Teenager tat, muss jedoch das nötige Kleingeld mitbringen, wie die Online-Seite Adelswelt.de zuerst berichtete.

Aktuell steht Silvias Elternhaus in Düsseldorf für knapp 1,6 Millionen Euro zum Verkauf.

Das Elternhaus von König Silvia von Schweden in Düsseldorf steht aktuell zum Verkauf. Bild: Screenshot immobilienscout24.de

Die 280 Quadratmeter grosse Immobilie mit acht Zimmern befindet sich auf einem 1074 Quadratmeter grossen Grundstück im Stadtteil Stockum. Dort lebten die Sommerlaths nach ihrer Rückkehr aus Brasilien, nachdem die Familie von 1947 und 1957 in São Paulo gewohnt hatte.

In der Verkaufsanzeige wird das Haus konkret mit den Worten «Jugendwohnsitz der Königin Silvia von Schweden» beworben: «Die heutige Königin ... hat von 1958 bis 1968 mit ihrer Familie in diesem besonderen Haus gelebt. Ein Beleg liegt vor und kann eingesehen werden.»

Die Einrichtung wirkt so, als wäre die Zeit stehen geblieben

Die Inneneinrichtung des weiss getünchten Hauses wirkt so, als wäre seit dem Auszug der heute 79-jährigen Monarchin die Zeit stehen geblieben:

Blümchentapeten, ein mit Rosen verzierter Fliesenspiegel im Bad und ein Parkettboden erinnern an vergangene Tage des «geschichtsträchtigen Juwels».

Gut möglich, dass bei Königin Silvia die eine oder andere Erinnerung wach wird, wenn sie die Bilder ihres Elternhauses sehen wird. Oder wer weiss, vielleicht spielt sie gar mit dem Gedanken, das Elternhaus selber zu kaufen?

Bisher ist die Immobilie — zumindest im Internet — immer noch zu erwerben.

