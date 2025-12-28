Das Geheimnis hinter dem Klavierduett von Kate und Charlotte

Komponist über den royalen AuftrittDas Geheimnis hinter dem Klavierduett von Kate und Charlotte
Bruno Bötschi
28.12.2025
Prinzessin Kate und ihrer Tochter Charlotte spielen während des Konzerts «Together At Christmas» das Klavierduett «Holm Sound» von Erland Cooper. Jetzt verrät der Komponist Geheimnisse rund um den Auftritt.
Es war ein royaler Moment, der Gänsehaut erzeugte und möglicherweise noch lange in Erinnerung bleiben wird: Prinzessin Kate setzte sich während dem Konzert «Together At Christmas» mit ihrer Tochter, Prinzessin Charlotte, ans Klavier.
Die bewegende Duett war zuvor in der Inner Hall auf Schloss Windsor aufgezeichnet und am Heiligabend im britischen TV ausgestrahlt worden.
Monate später meldete sich die Ehefrau von Thronfolger William wieder beim Musiker und lud ihn auf Schloss Windsor ein. Dort durfte er sein Stück schliesslich «von zwei Prinzessinnen gespielt» hören.
Viele Anweisungen musste der Komponist dem royalen Duo dabei nicht gegeben. «Sie waren einfach so gut», so Cooper.
Und weiter: «Sie spielten mehrmals, dann baten sie mich, auch kurz zu spielen, und ich gab ein paar kleine Hinweise. Aber eigentlich brauchte ich das gar nicht. Ich glaube, ich war eher als Anfeuerer dort.»
Kate spielte mit der linken Hand, Charlotte mit der rechten
Ihr Klavier-Duett setzten Kate und Charlotte auf ungewöhnliche Art um: Während die Mutter mit der linken Hand spielte, verwendete die Tochter nur die rechte Hand.
«Vor dem Komponisten und einem Kamerateam zu spielen, ist für jeden Menschen nervenaufreibend», sagt Cooper gegenüber der BBC. Von Nervosität sei jedoch weder bei Kate noch bei Charlotte etwas zu bemerken gewesen.
«Holm Sound» hat für Erland Cooper eine besondere Bedeutung. Der Komponist schrieb das Stück für seine Mutter, die ebenfalls den Vornamen Charlotte trägt.
So wundert es denn auch nicht, dass Prinzessin Charlotte beim schottischen Musiker einen bleibenden Eindruck gemacht hat: «Sie ist sehr selbstbewusst. Sie hat es wirklich gut gespielt, wunderschön.»
Mehr Videos aus dem Ressort
«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt
Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.