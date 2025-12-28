  1. Privatkunden
Komponist über den royalen Auftritt Das Geheimnis hinter dem Klavierduett von Kate und Charlotte

Bruno Bötschi

28.12.2025

Ein berührender Moment: Prinzessin Kate und ihre Tochter Prinzessin Charlotte spielen beim Konzert «Together At Christmas» zusammen Klavier.
Ein berührender Moment: Prinzessin Kate und ihre Tochter Prinzessin Charlotte spielen beim Konzert «Together At Christmas» zusammen Klavier.
Bild: IMAGO/Avalon.red

Prinzessin Kate und ihrer Tochter Charlotte spielen während des Konzerts «Together At Christmas» das Klavierduett «Holm Sound» von Erland Cooper. Jetzt verrät der Komponist Geheimnisse rund um den Auftritt.

Bruno Bötschi

28.12.2025, 22:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinzessin Kate und ihre zehnjährige Tochter Charlotte spielten während des Weihnachtskonzerts «Together At Christmas» ein Klavierduett.
  • Das royale Duo trug das Stück «Holm Sound» des schottischen Komponisten Erland Cooper vor.
  • Der 41-jährige Musiker war bei der Aufzeichnung auf Schloss Windsor live dabei – und hat gegenüber der BBC jetzt einige Geheimnisse rund um das royale Duett verraten.
Mehr anzeigen

Es war ein royaler Moment, der Gänsehaut erzeugte und möglicherweise noch lange in Erinnerung bleiben wird: Prinzessin Kate setzte sich während dem Konzert «Together At Christmas» mit ihrer Tochter, Prinzessin Charlotte, ans Klavier.

Die bewegende Duett war zuvor in der Inner Hall auf Schloss Windsor aufgezeichnet und am Heiligabend im britischen TV ausgestrahlt worden.

Seit kurzem ist das Video auch auf  YouTube verfügbar. Mutter und Tochter spielten das Stück «Holm Sound» des schottischen Komponisten Erland Cooper.

Cooper: «Kate und Charlotte waren einfach gut»

Der 41-jährige Musiker war bei der Aufzeichnung des royalen Duetts vor Ort und zeigte sich überwältigt von der Performance der beiden Frauen.

«Ich hatte Anfang des Jahres ein Gespräch mit Prinzessin Kate und wusste, dass sie dieses Musikstück gerne spielt», verrät Cooper gegenüber der BBC.

Insiderin erklärt. Darum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insiderin erklärtDarum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Monate später meldete sich die Ehefrau von Thronfolger William wieder beim Musiker und lud ihn auf Schloss Windsor ein. Dort durfte er sein Stück schliesslich «von zwei Prinzessinnen gespielt» hören.

Viele Anweisungen musste der Komponist dem royalen Duo dabei nicht gegeben. «Sie waren einfach so gut», so Cooper.

Und weiter: «Sie spielten mehrmals, dann baten sie mich, auch kurz zu spielen, und ich gab ein paar kleine Hinweise. Aber eigentlich brauchte ich das gar nicht. Ich glaube, ich war eher als Anfeuerer dort.»

Kate spielte mit der linken Hand, Charlotte mit der rechten

Ihr Klavier-Duett setzten Kate und Charlotte auf ungewöhnliche Art um: Während die Mutter mit der linken Hand spielte, verwendete die Tochter nur die rechte Hand.

«Vor dem Komponisten und einem Kamerateam zu spielen, ist für jeden Menschen nervenaufreibend», sagt Cooper gegenüber der BBC. Von Nervosität sei jedoch weder bei Kate noch bei Charlotte etwas zu bemerken gewesen.

«Holm Sound» hat für Erland Cooper eine besondere Bedeutung. Der Komponist schrieb das Stück für seine Mutter, die ebenfalls den Vornamen Charlotte trägt.

So wundert es denn auch nicht, dass Prinzessin Charlotte beim schottischen Musiker einen bleibenden Eindruck gemacht hat: «Sie ist sehr selbstbewusst. Sie hat es wirklich gut gespielt, wunderschön.»

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

