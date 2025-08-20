«Show Me Love» von WizTheMC x bees und honey war einer der Nominierten. Screenshot Youtube

Jeden Sommer wird in Deutschland der offizielle Sommerhit gekürt. Zur Auswahl stehen sieben Lieder. Auch die Schweiz hat ein Favorit.

Für 2025 standen mehrere Songs zur Auswahl, darunter «Show Me Love», «Jump» und «Ordinary».

Auch die Schweiz hat einen klaren Favorit. Mehr anzeigen

Einmal im Jahr kürt Deutschland den offiziellen Sommerhit. Letztes Jahr wurde es «Bauch, Beine, Po» von Shirin David. Das Jahr davor «Mädchen auf dem Pferd» von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian.

Die Liste der Sommerhits reicht bis ins Jahr 1990 zurück.

Der Sommerhit 2025 stammt aus dem Netflix-Film «KPop Demon Hunters» – es ist der Popsong «Golden».

Das teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts in Baden-Baden mit. «Golden» von der fiktiven Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben) führt demnach seit zwei Wochen die deutschen Single-Charts an.

In Deutschland sei der zweisprachige Song auf Englisch und Koreanisch bereits knapp 30 Millionen Mal gestreamt worden. Hinter dem Gesang stecken die Sängerinnen Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami. Es ist der erste internationale Track seit vier Jahren nach «Bad Habits» von Ed Sheeran (2021), der in Deutschland zum Sommerhit gekürt wird.

Der Song handelt davon, sich nicht zu verstecken, sondern seiner eigenen Bestimmung zu folgen («Ich habe es satt, mich zu verstecken, jetzt strahle ich»). Unterlegt ist der Text mit einem treibenden Elektropop-Sound.

Kein Wunder, dass «Golden» damit die wichtigsten Kriterien für den Sommerhit erfüllt. Dazu gehören laut GfK Entertainment «ein Text, den man gut mitsingen kann und eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet». Auch der Rhythmus lade zum Tanzen ein und unzählige Fans ahmten auf der Plattform Tiktok die Choreographie aus dem Film nach.

Beliebtester Animationafilm von Netflix

«KPop Demon Hunters» ist die popkulturelle Überraschung des Jahres. Innerhalb weniger Wochen ist die Produktion zum beliebtesten Animationsfilm in der Geschichte von Netflix geworden. Innerhalb von zwei Monaten registrierte Netflix mehr als 200 Millionen Abrufe für den Film. Das Werk schickt sich an, der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt zu werden.

Es geht um die K-Pop-Girlgroup Huntrix, bestehend aus Mira, Rumi und Zoey, die ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Erzählt wird mit allerhand Fantasy-Elementen eine Geschichte der drei Freundinnen, eingebettet in die aufregende Welt von Superstars, die riesige Stadien füllen.

Der Song «Golden» habe in etlichen Ländern – etwa in den USA, Grossbritannien und Schweden – die Chartspitze erobert, teilte GfK Entertainment mit.

In den deutschen Top 100 sind aktuell sechs weitere Lieder aus «KPop Demon Hunters» platziert. Und auch der Soundtrack des Films führte zeitweise die Album-Charts hierzulande an.

Das ist der Schweizer Sommerhit

Und welches Lied steht in diesem Sommer in der Schweiz ganz oben?

Laut Watsonbelegt hierzulande ebenfalls Alex Warren mit seinem Song «Ordinary» den ersten Platz. Das ist aus den helvetische Spotify-Charts Anfangs Juli zusehen.

Am zweitmeisten gestreamt wurde in der Schweiz der Song «I Adore You» vom französischen DJ Hugel, dem deutschen DJ Topic, dem iranischen Sänger Arash und dem britischen Singer-Songwriter Daecolm.

Auf dem dritten Platz befindet sich «Show me Love» des Rappers WizTheMc und dem Producer-Kollektiv «bees & honey».

Alle offiziellen Sommerhits im Überblick 1990: MC Hammer – U Can’t Touch This

1991: Kate Yanai – Bacardi Feeling (Summer Dreamin’)

1992: Dr. Alban – It’s My Life

1993: Culture Beat – Mr. Vain 0

1994: Prince Ital Joe feat. Marky Mark – United

1995: Scatman John – Scatman’s World

1996: Los del Río – Macarena

1997: Bellini – Samba de Janeiro

1998: Loona – Bailando

1999: Lou Bega – Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)

2000: ATC – Around The World (La La La La La)

2001: Dante Thomas feat. Pras – Miss California

2002: Las Ketchup – The Ketchup Song

2003: Buddy vs. DJ The Wave – Ab in den Süden

2004: O-Zone – Dragostea din tei

2005: US5 – Maria

2006: Gnarls Barkley – Crazy

2007: Culcha Candela – Hamma!

2008: Katy Perry – I Kissed a Girl

2009: Emilíana Torrini – Jungle Drum

2010: Yolanda Be Cool & DCUP – We No Speak Americano

2011: Alexandra Stan – Mr. Saxobeat

2012: Lykke Li – I Follow Rivers

2013: Avicii – Wake Me Up

2014: Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz – Prayer in C (Robin Schulz Remix)

2015: Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson – Ain’t Nobody (Loves Me Better)

2016: Imany – Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

2017: Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito

2018: El Profesor – Bella Ciao (Hugel Remix)

2019: Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

2020: Jawsh 685 & Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren Beat) 2021: Ed Sheeran – Bad Habits

2022: DJ Robin & Schürze – Layla

2023: Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian – Mädchen auf dem Pferd

2024: Shirin David – Bauch Beine Po

2025: KPop Demon Hunters – Golden Mehr anzeigen

