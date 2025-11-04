Der 37-Jährige ist unter anderem als Prinz Figaro in seinem grossen Kino-Debüt «Wicked» bekannt geworden oder als Lord Anthony Bridgerton in der Netflix-Serie «Bridgerton».
2024 erhielt Bailey eine Emmy-Nominierung für seine Rolle in der Showtime-Serie «Fellow Travelers». Zuletzt spielte er in «Jurassic World Rebirth», der im Juli in die Kinos kam.
Jonathan Bailey wollte schon als Kind Schauspieler werden
Jonathan Bailey erzählte dem Magazin «People», dass er schon wusste, dass er Schauspieler werden wollte, seit er fünf Jahre alt war und seine Grossmutter ihn zu einer Aufführung des Musicals «Oliver!» mitgenommen hatte. Zwei Jahre später trat er mit der Royal Shakespeare Company auf.
Seitdem hat er zahlreiche Bühnenrollen übernommen, darunter die Hauptrolle in Shakespeares «Richard II.» in London Anfang dieses Jahres.
Bailey, der offen über seine Homosexualität gesprochen hat, gründete ausserdem «The Shameless Fund», der LGBTQ+-Organisationen unterstützt. Sexuelle Minderheiten seien momentan «enormen Bedrohungen ausgesetzt», sagte er.
Bailey übernimmt den Titel von John Krasinski («The Office», «Jack Ryan»), der 2024 gewählt wurde. Erster «Sexiest Man Alive» war Mel Gibson. Vor Bailey gehörten auch Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd und Pierce Brosnan zu den Titelträgern.
