Der britische Schauspieler Jonathan Bailey ist laut dem Magazin «People» der «Sexiest Man Alive» 2025. Bild: Keystone

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey ist für das US-Magazin «People» der «Sexiest Man Alive» des Jahres 2025. Die Wahl wurde in der «Tonight Show» mit Jimmy Fallon bekanntgegeben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jonathan Bailey ist vom US-amerikanischen Magazin «People» zum «Sexiest Man Alive» des Jahres 2025 gekürt worden.

«Es ist eine riesige Ehre», sagt der 37-Jährige nach der Wahl.

Und weiter: «Natürlich fühle ich mich unglaublich geschmeichelt. Und es ist völlig absurd.» Mehr anzeigen

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey ist laut dem US-amerikanischen Magazin «People» der «Sexiest Man Alive» – also zumindest in diesem Jahr.

Der 37-Jährige ist unter anderem als Prinz Figaro in seinem grossen Kino-Debüt «Wicked» bekannt geworden oder als Lord Anthony Bridgerton in der Netflix-Serie «Bridgerton».

2024 erhielt Bailey eine Emmy-Nominierung für seine Rolle in der Showtime-Serie «Fellow Travelers». Zuletzt spielte er in «Jurassic World Rebirth», der im Juli in die Kinos kam.

Jonathan Bailey wollte schon als Kind Schauspieler werden

Jonathan Bailey erzählte dem Magazin «People», dass er schon wusste, dass er Schauspieler werden wollte, seit er fünf Jahre alt war und seine Grossmutter ihn zu einer Aufführung des Musicals «Oliver!» mitgenommen hatte. Zwei Jahre später trat er mit der Royal Shakespeare Company auf.

Seitdem hat er zahlreiche Bühnenrollen übernommen, darunter die Hauptrolle in Shakespeares «Richard II.» in London Anfang dieses Jahres.

Jonathan Bailey vom US-amerikanischen Magazin «People» zum «Sexiest Man Alive» des Jahres 2025 gekürt worden. Bild: Cover People

Bailey, der offen über seine Homosexualität gesprochen hat, gründete ausserdem «The Shameless Fund», der LGBTQ+-Organisationen unterstützt. Sexuelle Minderheiten seien momentan «enormen Bedrohungen ausgesetzt», sagte er.

Bailey übernimmt den Titel von John Krasinski («The Office», «Jack Ryan»), der 2024 gewählt wurde. Erster «Sexiest Man Alive» war Mel Gibson. Vor Bailey gehörten auch Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd und Pierce Brosnan zu den Titelträgern.

Mehr Videos aus dem Ressort