Edelstahl mit Gitterstruktur US-Designer kreiert Tasche für Lidl – nur ein Schweizer Kunde kann sie bekommen

Carlotta Henggeler

23.2.2026

Nach der Croissant-Bag legt Lidl nach – und bringt eine Einkaufstasche mit Designer-Anspruch auf den Markt. Entworfen wurde sie von einem New Yorker Kreativen. Der neue Wurf ist limitiert – und nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.  

Carlotta Henggeler

23.02.2026, 17:22

23.02.2026, 17:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lidl bringt mit Designer Nik Bentel eine limitierte «Trolley Bag» im Mini-Einkaufswagen-Design heraus, die an der London Fashion Week 2026 Premiere feierte.
  • Die Edelstahl-Tasche ist nach dem viral gegangenen Croissant-Bag die zweite Kooperation mit dem New Yorker Kreativen und kann in der Schweiz nur über eine Verlosung gewonnen werden.
  • Mit der Aktion reiht sich Lidl in einen anhaltenden Trend ein, bei dem Detailhändler Alltagsprodukte in teils limitierte Mode-Statements verwandeln.
Mehr anzeigen

Was passiert, wenn ein Discounter auf Couture trifft? Lidl hat sein Einkaufswägeli zur Designer-Handtasche gemacht – in Kooperation mit dem New Yorker Kreativkopf Nik Bentel. Und das ist kein verführter Aprilscherz. 

Die Trolley-Bag ist die zweite Kooperation des Supermarkt-Riesen mit Designer Nik Bentel. Schon 2024 ging die Lidl-Bentel Croissant-Bag viral und war in kürzester Zeit ausverkauft. 

Der Designer sagt zu seinem neusten Wurf: «Es ist unglaublich spannend, die unerwartetsten Gegenstände in Fashion-Statements zu verwandeln». So wird selbst das Einkaufen beim Discounter zum Mode-Event. 

Ein Exemplar für die Schweiz

Doch das lustige Mini-Einkaufwägeli von Lidl gibts nicht einfach zu kaufen. Interessierte können es über eine Verlosung gewinnen. Und zwar am 26. Februar ab 10 Uhr. 

Premiere für die «Trolley Bag» war an der London Fashion Week 2026. Die spezielle Tasche ist aus Edelstahl, mit Gitterstruktur, Griff und allem, was dazugehört. Doch für den Alltag ist sie  – wohl – nicht gedacht. Fällt Münz oder Accessoires für die Gitter. 

Produkte zum Anziehen – kein neuer Trend

Aus Kultprodukten neue Accessoires oder Kleidungsstücke zu gestalten, ist kein neuer Trend. 2010 brachte etwa die Migros die beliebten Glacé-Sujets erstmals zum Anziehen heraus: Der Vanille-Seehund und der Choco-Bär zierten fortan T-Shirts, Shorts und Taschen. Auch das ikonische Ice-Tea-Sujet wurde später modisch neu interpretiert.

Auch Aldi mischte mit. Die ersten «Aldiletten» kamen im Rahmen der «Aldi Original»-Kollektion von Aldi Nord im September 2020 heraus. Die blau-weiss gestreiften Badelatschen im Marken-Design waren Teil einer limitierten Streetwear-Kollektion, die durch Verlosungen auf Instagram und eine Pop-up-Ausstellung in Berlin bekannt wurde.

