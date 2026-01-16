«Das ist Quatsch» – Lanz führt AfD-Frau von Storch vor

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video entlarvt Falschaussage «Das ist Quatsch» – Lanz führt AfD-Frau von Storch vor

Sven Ziegler

16.1.2026

In der ZDF-Sendung «Markus Lanz» ist es zu einem offenen Schlagabtausch gekommen: Moderator Markus Lanz wies Vorwürfe von Beatrix von Storch scharf zurück. Die AfD-Politikerin hatte behauptet, Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther habe ein Medienverbot gefordert.

Sven Ziegler

16.01.2026, 09:31

16.01.2026, 09:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrix von Storch warf Daniel Günther in der ZDF-Sendung «Markus Lanz» vor, ein Verbot des Portals «Nius» gefordert zu haben.
  • Moderator Markus Lanz widersprach deutlich und sprach von «Fake News».
  • Ein Videoausschnitt zeigte später: Die Aussagen Günthers wurden verkürzt und missverständlich verbreitet.
Mehr anzeigen

In der ZDF-Talkshow von Markus Lanz ist eine Debatte um Meinungsfreiheit eskaliert. Auslöser war der Vorwurf von Beatrix von Storch, Daniel Günther habe sich für ein Verbot des Onlineportals «Nius» ausgesprochen.

Bei der Plattform handelt es sich um ein vor wenigen Jahren gegründetes Onlinemedium, es wird als rechtspopulistisch und rechtskonservativ im Stil von Fox News eingeordnet. 

«Wo haben Sie das gesehen?», fragte der Moderator Lanz bei der Politikerin von Storch mehrfach nach. Ob in der ZDF-Mediathek oder bei «Nius» selbst?

Von Storch konnte es nicht präzisieren, wies jedoch immer wieder darauf hin, dass Günther ein solches Verbot gefordert habe. Lanz unterbrach sie schliesslich: «Nein, das ist falsch. Das sind Fake News.»

Eskalation und Handschlag-Verweigerung. «Machen Sie ihn nicht dümmer, als er ist!» – AfD-Politikerin legt sich im TV mit allen an

Eskalation und Handschlag-Verweigerung«Machen Sie ihn nicht dümmer, als er ist!» – AfD-Politikerin legt sich im TV mit allen an

Hintergrund ist ein früherer Auftritt von Daniel Günther in der Sendung von Markus Lanz, der aufgrund verschiedener Zusammenschnitte eine heftige Debatte ausgelöst hatte. In der Sendung sprach der CDU-Politiker über den Einfluss sozialer Medien auf die politische Debatte.

«Nius» schnitt Gespräch zusammen

Lanz fragte in dieser Sendung Günther, ob man manche Medien zensieren oder gar verbieten müsste. «Ja», antwortete dieser und konkretisierte kurze Zeit später: «Social Media darf bis-16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden.»

In der Folge machte Daniel Günther deutlich, dass es ihm ausschliesslich um ein Social-Media-Verbot gehe, wie es beispielsweise in Australien bereits existiert. 

Die Redaktion von «Nius» schnitt das Gespräch später zusammen. Darin wirkte die Aussage ganz anders. Günthers Aussagen wurden hier so zurechtgeschnitten, dass der Eindruck entstand, er wolle «Nius» und andere rechte Medien zensieren und verbieten.

AfD-Politikerin Beatrix von Storch war bei «Markus Lanz» zu Gast.
AfD-Politikerin Beatrix von Storch war bei «Markus Lanz» zu Gast.
Bild: ZDF

Laut Daniel Günther selbst sei dies nie seine Absicht gewesen. In einem späteren Interview stellte er klar, er habe weder ein Verbot noch eine Zensur von Medienportalen verlangt.

In der aktuellen Talk-Sendung liess Moderator Markus Lanz schliesslich sowohl den Originalausschnitt als auch ein später verbreitetes Video von «Nius» zeigen. Dabei wurde deutlich, dass Aussagen Günthers verkürzt zusammengeschnitten wurden.

Beatrix von Storch räumte daraufhin ein, dass der Clip missverständlich gewesen sei – kritisierte jedoch weiterhin Günthers Umgang mit sogenannten «alternativen Medien».

Zum Abschluss schlug Markus Lanz einen grundsätzlichen Ton an: Die Meinungsfreiheit sei kein Instrument, das man je nach politischer Position unterschiedlich auslege. Genau damit habe er «ein grosses Problem».

Mehr zum Thema

Wo liegt die Wahrheit?. Maduros Festnahme und die Flut an Fake-News – wie man sich nicht täuschen lässt

Wo liegt die Wahrheit?Maduros Festnahme und die Flut an Fake-News – wie man sich nicht täuschen lässt

Fake News. Deshalb lassen wir uns von ihnen verführen

Fake NewsDeshalb lassen wir uns von ihnen verführen

Fake News. Mit diesen Tricks erkennst du falsche Videos und Nachrichten zum Krieg

Fake NewsMit diesen Tricks erkennst du falsche Videos und Nachrichten zum Krieg

Meistgelesen

Trumps Sprecherin startet vor laufenden Kameras Hass-Tirade
«Das ist Quatsch» – Lanz führt AfD-Frau von Storch vor
«Es ist wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst»
Federer spielt wieder in der Rod Laver Arena – und besiegt Ruud im Tiebreak
Die ICE-«Gestapo» und 3 Fälle, die zeigen, wie gespalten die USA sind