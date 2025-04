Bernhard Russi (76): «Das ist wie eine Droge – eine Krankheit, die man in sich trägt» Bernhard Russi hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Bei «Lässer» spricht die Ski- und TV-Legende über das Älterwerden, das Leben am Limit – und verrät, warum Erfolg für ihn nicht messbar ist. 17.04.2025

Bernhard Russi hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Bei «Lässer» spricht die Ski- und TV-Legende über das Älterwerden, das Leben am Limit – und verrät, warum Erfolg für ihn nicht messbar ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Abfahrts-Olympiasieger und langjährige Ski-Experte spricht mit Moderatorin Claudia Lässer über seine Bucketlist und die Endlichkeit des Lebens.

Für Bernhard Russi ist das Alter nur eine Zahl – so geht er noch heute gerne an seine Grenzen.

In einer herzerwärmenden Nachricht erzählt der Altbundesrat Adolf Ogi, was Bernhard Russi als Mensch so besonders macht. Mehr anzeigen

Auch mit 76 Jahren sucht Bernhard Russi noch das Limit. «Ich spreche gern darüber, die Grenzen auszuloten», sagt die Ski- und TV-Legende schmunzelnd in der Talkshow «Lässer».

Denn: Die eigenen Grenzen erkenne man nur, wenn man sie gelegentlich auch überschreite. «Man kennt sich selbst und weiss, was man kann – etwa beim Klettern kenne ich den Schwierigkeitsgrad, den ich sicher beherrsche», so Russi. Doch das dürfe nicht der Massstab bleiben – auch mit 76 Jahren nicht. Für ihn sei das Alter ohnehin nur eine Zahl.

Mit seinem Älterwerden hadert Russi nicht. Wenn er auf sein Leben zurückblicke, sei er in jeder Phase ein Realist gewesen: stets zufrieden mit dem, was er habe – und nicht unzufrieden wegen dem, was ihm fehle. Diese Haltung habe er von seinen Eltern übernommen. Das bedeute jedoch nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln solle. «Der Mensch ist gemacht, um Erfolg zu haben», betont der Abfahrts-Olympiasieger von Sapporo 1972.

Bei ihm sei der Wettbewerbsgeist immer noch stark ausgeprägt. Manchmal müsse er sich selbst bremsen – selbst heute noch. «Wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, schaue ich auf die Uhr und messe die Zeit.» Für Russi ist dieser Ehrgeiz wie eine Sucht: «Das ist wie eine Droge – eine Krankheit, die man in sich trägt.»

Altbundesrat Adolf Ogi über seinen Freund

Einer der Russi stark geprägt hat, ist Adolf Ogi. Der Altbundesrat erklärt im Video, warum der Urner noch heute zu beliebtesten Sportlern der Schweiz gehört.

«Adolf Ogi war eine sehr wichtige Person – nicht nur für mich», sagt Bernhard Russi. Der Altbundesrat habe dem alpinen Skirennsport entscheidende Impulse gegeben – und habe damals als Coach auch kein Blatt vor den Mund genommen.

«Er hat uns angespornt – und manchmal auch eine harte Kelle gerührt», erinnert sich Russi. Besonders eindrücklich sei ihm Ogis Grundsatz geblieben: «Auf der Welt gibt es Dutzende, die 100 Prozent geben. Gewinnen kann nur, wer noch ein Prozent drauflegt.»

Diese Philosophie habe Russi tief verinnerlicht. «Ich habe immer eine Liegestütze mehr gemacht», sagt er. Und als er am Tag X am Start stand und sich fragte, warum gerade er gewinnen solle, habe er sich gesagt: «Wegen der Plus-1-Regel.»

In der Talksendung erklärt Russi nicht nur seine Plus-1-Regel, sondern auch, was Erfolg für ihn ausmacht. So lasse sich dieser nicht in Zahlen fassen und werde oft mit Resultaten verwechselt. Doch für ihn habe wahre Leistung wenig mit Medaillen, Kontoständen oder Applaus zu tun.

«Erfolg erkennst du nur im Spiegel», erklärt Russi. Es gehe darum, ehrlich mit sich selbst zu sein – und im Rückblick sagen zu können: Ich habe mein Bestes gegeben. «Manchmal habe mich auch abgedreht und wollte mich nicht anschauen», gesteht der ehemalige Ski alpin Co-Kommentator.

Wer ihm diesen Spiegel-Trick beigebracht hat – das verrät Russi im Video.

