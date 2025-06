Das ist wohl die coolste Skaterin von Los Angeles Die wohl coolste Skaterin von Los Angeles heisst Firefly. Simone trifft die Sportlerin, Künstlerin und Musikerin und begleitet sie einen Tag lang in ihrem Leben. Dabei sprechen sie auch über weniger schöne Dinge. 04.06.2025

Die wohl coolste Skaterin von Los Angeles heisst Firefly. Simone trifft die Sportlerin, Künstlerin und Musikerin und begleitet sie einen Tag lang in ihrem Leben. Dabei sprechen die beiden auch über weniger schöne Dinge.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Bargetze trifft am Venice Beach auf die Künstlerin, Skaterin und Musikerin Firefly.

Die junge Frau fällt durch ihren aussergewöhnlichen Look sofort auf.

Beim gemeinsamen Skaten sprechen sie über Fireflys künstlerische Arbeit, ihre Inspirationen sowie Herausforderungen.

Schliesslich zeigt Firefly noch ihr buntes Zuhause in Los Angeles. Mehr anzeigen

Bunte Outfits, auffälliger Schmuck, extravagante Frisuren: Als Simone Bargetze vor ein paar Monaten am Venice Beach war, traf sie dort zufällig auf die Skaterin, Künstlerin und Musikerin Firefly. Die junge Frau fiel sofort auf – durch ihren Look und durch ihr Talent im Skaten.

Heute trifft Simone Firefly erneut. Gemeinsam gehen sie am sonnigen Venice Beach skaten. Währenddessen sprechen sie über Fireflys künstlerische Arbeit, ihre Inspirationen und die Herausforderungen, mit denen sie in ihrer Vergangenheit zu kämpfen hatte. Firefly erzählt offen von schwierigen Zeiten, aber auch davon, wie sie es geschafft hat, durch ihre Kunst und das Skaten neue Lebensfreude zu finden.

Nach dem sportlichen Teil des Tages lädt Firefly Simone in ihre kleine, aber farbenfrohe Wohnung in Los Angeles ein. Hier spiegelt sich ihr kreativer Geist in jedem Detail: bunte Wände, selbstgemalte Bilder und originelle Möbelstücke.

Warum man eine Discokugel in der Dusche braucht und warum Dating in L.A. besonders schwer ist, erfährst du im Video.