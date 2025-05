Chaos auf der Insel: Der Alien Stitch sorgt für Wirbel in Disneys Realfilm «Lilo & Stitch». © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Alien Stitch und das hawaiianische Mädchen Lilo kehren zurück auf die Leinwand. Bei der Realverfilmung hält sich Disney nah an die beliebte Zeichentrickvorlage von 2002 – mit wenigen Ausnahmen.

Die Realverfilmung von «Lilo & Stitch» erhält im Gegensatz zu anderen Disney-Remakes wie « Schneewittchen » bereits im Vorfeld überwiegend positive Rückmeldungen.

Der Film bleibt der Handlung des Zeichentrick-Klassikers weitgehend treu, setzt jedoch auf echte Schauspieler und verlagert den Fokus stärker auf die Suche der Alien-Figuren auf der Erde.

Disney hat es nicht immer leicht, wenn alte Klassiker des Filmstudios neu auf die Leinwand kommen. Beispiel «Schneewittchen»:

Kontroversen hatten die Adaption des Zeichentrickfilms bereits monatelang vor dem eigentlichen Kinostart überschattet. Bei «Lilo & Stitch» hingegen ist praktisch das Gegenteil der Fall.

Positive Reaktionen auf die neu aufgelegte Geschichte

Denn erste Reaktionen auf die neu aufgelegte Geschichte rund um das kleine Mädchen Lilo und den hundeähnlichen Alien Stitch fallen vor dem Kinostart am Donnerstag (22. Mai) bislang positiv aus. Unter dem deutschsprachigen Trailer der Realverfilmung schreibt ein Fan: «Gänsehaut pur».

Tatsächlich ist Regisseur Dean Fleischer Camp eine originelle Adaption des Zeichentrickfilms aus dem Jahr 2002 gelungen, die sich weitgehend an die Originalgeschichte hält. Im Gegensatz zur Oscar-nominierten Vorlage sind in «Lilo & Stitch» dieses Mal echte Schauspieler zu sehen.

Stitch, ein blauer, flauschiger Alien, ist das Ergebnis eines missratenen genetischen Experiments eines verrückten ausserirdischen Wissenschaftlers in einer anderen Galaxie. Er ist enorm stark, intelligent und zerstörerisch – und soll verbannt werden.

Auf seiner Flucht strandet Stitch auf der Erde und lernt Lilo (Maia Kealoha) kennen. Das hawaiianische Mädchen lebt alleine mit ihrer grossen Schwester Nani (Sydney Agudong) zusammen und findet als Aussenseiterin in dem Chaos liebenden Alien einen besten Freund.

Stitchs Landung auf der Erde sorgt indessen für allerlei Turbulenzen. So suchen die CIA sowie der ausserirdische Wissenschaftler ("Hangover»-Star Zach Galifianakis) und ein Alien-Agent (Billy Magnussen) nach dem «Monster».

Bedeutung von Familie

Schnell wird klar, dass in Stitch mehr als nur Zerstörungswut schlummert. Im Laufe des Films zeigt er Gefühle und seine guten Seiten. «Lilo & Stitch» ist daher von Anfang bis zum Ende ein Film über die Bedeutung von Familie und an vielen Stellen – trotz der zugegebenermassen etwas kitschigen Geschichte – ergreifend.

Nach dem Tod ihrer Eltern müssen Lilo und Nani selbst lernen, wieder als Familie zusammenzuwachsen. Doch Nani scheitert an der Erziehung ihrer frechen Schwester, hat viele offene Rechnungen zu begleichen, einen leeren Kühlschrank und bekommt Probleme mit dem Jugendamt. Die Situation spitzt sich zu, als sie wegen Stitch auch noch ihren Job verliert.

Dennoch ist es gerade der Ausserirdische, der die Schwestern wieder näher zusammenrücken lässt. Wie in der Zeichentrickvorlage ist die Botschaft: «Ohana» – das hawaiianische Wort für Familie. «Familie heisst, dass alle zusammenhalten».

Generell hält sich der Film nah an das Original, Lilo ist zum Beispiel nach wie vor grosser Elvis-Fan. Einige Details und Figuren wurden aber geändert. So spielt etwa der rigorose ausserirdische Kapitän Gantu, der in der Vorlage im späteren Verlauf Stitch einfangen soll, dieses Mal keine Rolle.

Unterhaltsame Momente

Stattdessen liegt der Fokus mehr auf der Suche des Wissenschaftlers und des Agenten. Die beiden schlüpfen auf der Erde in Menschenrollen, während sie sich in der Zeichentrickversion lediglich mit Perücken und anderer Kleidung tarnen. Das sorgt für einige unterhaltsame Momente – etwa wenn das Duo nach seiner Verwandlung in einem Hotel mehr schlecht als recht versucht, aufrecht auf zwei Beinen wie ein Mensch zu laufen.

Veränderungen bei Disney-Remakes kommen nicht immer gut an. Bei «Schneewittchen» konnten viele Fans der modernen Adaption des Märchens nur wenig abgewinnen.

Laut dem Branchenmagazin «Variety» hatte der erste «Lilo & Stitch»-Film von Dean DeBlois und Chris Sanders weltweit 273 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von 80 Millionen Dollar. Zudem wurde er für einen Oscar in der Kategorie bester Animationsfilm nominiert. Es folgten Fortsetzungen und Serien. Die Latte liegt also hoch, wenn die Neuauflage an den Erfolg seines 23 Jahre alten Vorgängers anknüpfen will.

Ein kurzer Ausschnitt aus dem Film – als Vorgeschmack auf den Kinostart:

