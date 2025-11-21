Das liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry

Meghan Markle spricht im Interview über ihr Leben im Rampenlicht – und darüber, wie sie gelernt hat, ihr Privatleben zu schützen: «Meine Grenzen sind stärker geworden», sagte die Zweifach-Mutter gegenüber «Harper’s Bazaar». Heute finde sie «andere Wege, sich zu schützen.»
Als das Gespräch auf Ehemann Prinz Harry – von ihr liebevoll nur «H» genannt – kommt, wird die ehemalige «Suits»-Darstellerin emotional. «Er liebt mich so bedingungslos und mutig», schwärmte die Amerikanerin. Niemand auf der Welt liebe sie mehr als er. «Deshalb weiss ich, dass er immer für mich da sein wird.»
Das liebt die Herzogin besonders an ihrem H
Dabei offenbarte Herzogin Meghan ein süsses Detail: Sie liebe an Harry ganz besonders seine «Verspieltheit»: «Das hat mich sehr angezogen. Er hat diese Eigenschaften auch in mir geweckt.»
Diese Charaktereigenschaft präge jeden Bereich ihres Lebens. Die 44-Jährige erzählt zudem: «Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielerisch und mit Freude Neues entdecken und kreativ sind.»
Um in der Nähe ihrer Familie zu sein, arbeite sie aus dem Homeoffice an der Weiterentwicklung ihrer Lifestylemarke As Ever. Sie liebe das Leben als zweifache Mutter und Entrepreneurin: «Mit meinen Kindern im Sandkasten spielen und gleichzeitig in der ersten Reihe bei einer Fashion-Show sitzen. Ich denke, sobald man anfängt, alle persönlichen Entscheidungen von der Meinung anderer abhängig zu machen, verliert man seine Authentizität.»
