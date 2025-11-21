Das liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry

Harry und Meghan leben seit Jahren in den USA weit weg vom britischen Königshaus. (Archivbild) Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Herzogin Meghan und Prinz Harry geben selten öffentlich Details über ihr Familienleben preis. In einem neuen Interview mit einem Modemagazin gewährt die amerikanische Schauspielerin neue Einblicke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Herzogin Meghan gibt im «Harper’s Bazaar»-Interview seltene Einblicke in ihr Familienleben und betont den Schutz ihrer Privatsphäre.

Besonders schätzt sie an Prinz Harry seine bedingungslose Liebe und verspielte Art, die auch ihre eigene Kreativität fördert.

Meghan arbeitet von zu Hause an ihrer Lifestylemarke, um Familie und Karriere besser zu vereinen. Mehr anzeigen

Selten äussert sich Herzogin Meghan (44) in der Öffentlichkeit über ihr Familienleben mit Prinz Harry (41) und den beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) im kalifornischen Montecito.

Für die Winterausgabe des bekannten Modemagazins «Harper’s Bazaar» hat die Herzogin eine Ausnahme gemacht. Der Grund? Sie ist das Cover-Gesicht der Ausgabe.

Meghan Markle spricht im Interview über ihr Leben im Rampenlicht – und darüber, wie sie gelernt hat, ihr Privatleben zu schützen: «Meine Grenzen sind stärker geworden», sagte die Zweifach-Mutter gegenüber «Harper’s Bazaar». Heute finde sie «andere Wege, sich zu schützen.»

Als das Gespräch auf Ehemann Prinz Harry – von ihr liebevoll nur «H» genannt – kommt, wird die ehemalige «Suits»-Darstellerin emotional. «Er liebt mich so bedingungslos und mutig», schwärmte die Amerikanerin. Niemand auf der Welt liebe sie mehr als er. «Deshalb weiss ich, dass er immer für mich da sein wird.»

Das liebt die Herzogin besonders an ihrem H

Dabei offenbarte Herzogin Meghan ein süsses Detail: Sie liebe an Harry ganz besonders seine «Verspieltheit»: «Das hat mich sehr angezogen. Er hat diese Eigenschaften auch in mir geweckt.»

Diese Charaktereigenschaft präge jeden Bereich ihres Lebens. Die 44-Jährige erzählt zudem: «Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielerisch und mit Freude Neues entdecken und kreativ sind.»

Um in der Nähe ihrer Familie zu sein, arbeite sie aus dem Homeoffice an der Weiterentwicklung ihrer Lifestylemarke As Ever. Sie liebe das Leben als zweifache Mutter und Entrepreneurin: «Mit meinen Kindern im Sandkasten spielen und gleichzeitig in der ersten Reihe bei einer Fashion-Show sitzen. Ich denke, sobald man anfängt, alle persönlichen Entscheidungen von der Meinung anderer abhängig zu machen, verliert man seine Authentizität.»

