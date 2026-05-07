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Horst Lichter nervt sich über Abfallsünder «Das macht mich extremst wütend»

Bruno Bötschi

7.5.2026

Horst Lichter nervt sich auf seinem Instagram-Account über Abfallsünder.
Horst Lichter nervt sich auf seinem Instagram-Account über Abfallsünder.
Oliver Berg/dpa

Horst Lichter ist für sein freundliches Gemüt bekannt. Auf Instagram präsentiert der «Bares für Rares»-Moderator nun eine andere Seite – denn was er auf seinem Arbeitsweg entdeckt hat, mache ihn wütend.

Teleschau

07.05.2026, 21:12

07.05.2026, 21:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der deutsche TV-Moderator Horst Lichter gilt als gut gelaunt und bodenständig.
  • Doch auf seinem Instagram-Account zeigt sich der «Bares für Rares»-Moderator diese Woche ungewohnt aufgebracht.
  • Der Grund: Ein Fund im Wald machte ihn nach eigenen Worten «extremst wütend».
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«Guten Morgen», hört man TV-Moderator Horst Lichter zunächst gewohnt gut gelaunt sagen.

In einem heute Donnerstag veröffentlichten Instagram-Video zeigt der «Bares für Rares»-Moderator zunächst eine grüne Waldkulisse, im Hintergrund ist Vogelgezwitscher zu vernehmen.

«Das ist wunderschön hier im Wald», findet auch Lichter selbst. Doch die Stimmung des 64-Jährigen ist getrübt.

«Bares für Rares»-Moderator. Horst Lichter polarisiert mit freizügigem Bikini-Foto

«Bares für Rares»-ModeratorHorst Lichter polarisiert mit freizügigem Bikini-Foto

Auf dem Weg in die Arbeit habe er einen Berg an Müll entdeckt, berichtet Lichter weiter und schwenkt mit der Kamera auf den Abfallhaufen, der am Wegesrand liegt und unter anderem aus mehreren vollen Kehrichtsäcken und alten Wäschekörben besteht. «Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das macht mich nicht nur ärgerlich, das macht mich extremst wütend.»

Horst Lichter ist «echt sauer»

Horst Lichter betont: «Ich habe noch nie Leute beschimpft, die etwas verlieren.» In diesem Fall mache er jedoch eine Ausnahme.

Unter dem Instagram-Video schreibt der TV-Moderator zudem: «Unmöglich und ich bin echt sauer! Warum macht man sowas? Wenn die Wildtiere das fressen, wissen wir alle was passiert!»

Seine Fans pflichten Lichter bei. «Das ist ein Problem unserer Gesellschaft», klagt ein Follower. Ein weiterer Nutzer hält das – in Deutschland genau wie in der Schweiz illegale – Littering im Wald längst nicht mehr für «hinnehmbar».

Lichter: «Umweltschutz fängt vor der Haustür an»

Bereits in der Vergangenheit machte der ehemalige Fernsehkoch Lichter immer wieder auf Umweltverschmutzung aufmerksam.

«Miteinander und Umweltschutz fängt vor der Haustür an», mahnte Lichter etwa im Februar. Er und seine Frau würden «täglich beim Gassigehen Abfall am Wegesrand» einsammeln.

Wenige Tage später teilte «Bares für Rares»-Moderator ein weiteres Bild von im Wald verteilten Abfällen: «Wenn jemand das vermisst, kann er sich gerne melden», schrieb Lichter dazu, «wir bringen ihm das gerne nach Hause.»

Es sei «ziemlich traurig», auch für «die ganzen Tiere im Wald», mahnt Horst Lichter: «Wenn sie das essen, sterben sie, das ist nicht schön.»

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