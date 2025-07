Laut US-Medien liebäugeln Justin und Hailey Bieber mit einem Leben in Europa. Screenshot Instagram

Justin und Hailey Bieber verbringen derzeit Zeit in der Schweiz. Mit Social-Media-Posts geben sie Einblicke in ihren Aufenthalt – und heizen gleichzeitig Gerüchte um einen möglichen Neuanfang in Europa an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Justin und Hailey Bieber halten sich derzeit in der Schweiz auf und teilen Eindrücke ihres Aufenthalts auf Social Media.

Sie haben unter anderem das Uhrenmuseum von Audemars Piguet im Kanton Waadt besucht.

Der Schweiz-Aufenthalt folgt auf Spekulationen über eine Ehekrise und den Gesundheitszustand von Justin Bieber.

Laut US-Medien ziehen die Biebers auch einen Umzug nach Europa in Betracht, um ein ruhigeres Leben zu führen. Mehr anzeigen

Justin (31) und Hailey Bieber (28) verbringen gerade Zeit in der Schweiz. Am Mittwoch postete der Popstar ein Video auf Tiktok, das ihn in Genf zeigte. «Das ist verrückt. Wahnsinn. Es ist so schön», sagt er darin.

Seither teilen die Biebers in den sozialen Medien fleissig Bilder von ihrem Ausflug in die Schweiz. So besuchte das Paar das Museum der Schweizer Uhrenmarke Audemars Piguet im Kanton Waadt. Hailey postete ein Bild einer goldenen Audemars Piguet Uhr.

Am Abend ass das Paar Sushi auf einem Rooftop in einem japanischen Restaurant in Genf. Und dann gab Bieber sogar noch ein Konzert. Ein sehr kleines zwar. Er sang vom Balkon seines Hotels aus ein Ständchen. Ein Video davon teilte er auf Instagram.

Laut US-Medien liebäugeln die Biebers mit einem neuen Zuhause in Europa. «Sie wollen wieder ein einfacheres Leben geniessen», so eine Quelle gegenüber der «The US Sun». «Ein langsameres Lebenstempo, um in einer ruhigen Umgebung wieder zueinander zu finden.»

Zuvor wurde über eine Ehekrise zwischen Hailey und Justin spekuliert, weil er der Popstar Instagram innerhalb weniger Stunden zahlreiche Postings zu seinem Seelenleben geteilt hat. Er bekannte sich darin zu Aggressionsproblemen und erlebten Traumata.

Vielleicht wollten die Biebers mit ihrem Schweiz-Trip also auch einfach mal etwas Ruhe – und herausfühlen, wie es ihnen in der Schweiz so gefällt.

Mehr aus dem Ressort