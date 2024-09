Weltpremiere «Joker 2» in Venedig: Das Musical untergräbt die Erwartungen – kommt das gut? Joaquin Phoenix und Lady Gaga finden in einer wahnsinnigen Liebesgeschichte zusammen. Doch «Joker: Folie à deux» ist nicht, was du erwartest. Eine Einschätzung nach der Premiere in Venedig. 05.09.2024

F. Tschamper, G. Izzo Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Joker» bescherte Joaquin Phoenix den Oscar für die beste Hauptrolle – nun bekommt er von Lady Gaga Verstärkung.

Die Fortsetzung schlägt einen komplett anderen Weg ein, als viele erwarten dürften. Der Film ist nämlich ein Musical, das mit unterschiedlichen Genres spielt.

Nach den Ausschreitungen der Joker-Anhänger muss sich Arthur Fleck nun vor Gericht verantworten. Mehr anzeigen

Arthur Fleck (Phoenix) hat im ersten Teil unzählige Verbrechen begangen, unter anderem hat er sechs Menschen umgebracht. Nun blüht ihm der Gerichtsprozess – unterstützt wird er dabei von Harley Quinn (Lady Gaga).

Das Sequel von Regisseur Todd Phillips ist ein Musical, aber eben nicht nur: Es ist auch ein Drama und eine emotionale Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptfiguren.

An den Filmfestspielen in Venedig feierte der Film seine Weltpremiere – wie kommt die mutige Fortsetzung bei der internationalen Presse an? Unser Redaktor Gianluca Izzo hat sich das Werk vor Ort angeschaut und schätzt «Joker: Folie à deux» ein.

«Joker: Folie à deux» startet am 3. Oktober in allen blue Cinema Kinos.

