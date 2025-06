In Venedig regt sich Widerstand – das musst du zu Jeff Bezos' Mega-Hochzeit wissen

Lauren Sánchez und Jeff Bezos – eines reichsten Paare der Welt und bald verheiratet- KEYSTONE

Jeff Bezos und Lauren Sánchez wollen Ende Juni in Venedig heiraten. Offiziell bestätigt ist fast nichts. Dafür gibt es jede Menge Gerüchte, Promi-Namen und Proteste. Ein Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Amazon-Gründer Jeff Bezos und die ehemalige Fernsehmoderatorin Lauren Sánchez feiern Ende Juni ihre Hochzeit in Venedig.

Medienberichte sprechen von einer zehn Millionen Dollar teuren Feier und zahlreichen Stargästen.

In Venedig regt sich Widerstand: Aktivist*innen planen Proteste gegen die Hochzeit. Sie befürchten Einschränkungen. Mehr anzeigen

Wenn Superreiche heiraten, wird es selten leise. Besonders nicht, wenn der Bräutigam der drittreichste Mensch der Welt ist. Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez planen ihre Traumhochzeit in Venedig – mit 250 Gästen, 27 Outfits und einer Jacht, die zu gross für die Lagune ist. Hier erfährst du, was du wissen musst.

Die Lovestory

Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) sind seit 2019 offiziell ein Paar. Kurz nachdem Bezos die Scheidung von seiner Ex-Frau MacKenzie Scott (55) bekannt gegeben hatte, spekulierte das US-Boulevardmagazin «National Enquirer» über eine Affäre zwischen Bezos und Sánchez. Die beiden wurden schon zuvor gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Später veröffentlichte das Magazin intime Chatnachrichten.

Sánchez ist ehemalige Fernsehmoderatorin, 2016 hat sie sich zur Helikopterpilotin ausbilden lassen und gründete anschliessend Black Ops Aviation, eine nur von Frauen betriebene Produktionsfirma für Luftaufnahmen. Übrigens soll der Ex-Mann von Sánchez, der Hollywood-Agent Patrick Whitesell, ein Freund von Bezos gewesen sein – und ihn Sánchez vorgestellt haben.

Als Paar suchen sie seither das Rampenlicht. Bezos und Sánchez lassen sich an einer Oscar-Party blicken, an der Met-Gala, im Weissen Haus. Dabei präsentieren sie sich als Powercouple, das gleichzeitig normal wirken will. Symbolisch dafür ein «Vogue»-Fotoshooting im November 2023, bei dem Bezos in T-Shirt und mit Cowboyhut so tut, als hätte er gerade mit blossen Händen ein Wildpferd eingefangen.

Doch die Botschaft, sie gehörten zur Arbeiterklasse, wirkt wenig glaubwürdig, wenn Sánchez gleichzeitig einen Verlobungsring im Wert von 2,5 Millionen Dollar trägt.

Verlobt haben sich Bezos und Sánchez im Mai 2023 auf Bezos' 500 Millionen teuren Jacht «Koru» – auf Maori, der Sprache der indigenen Bevölkerung Neuseelands, bedeutet der Name des Schiffs Neuanfang.

Die Hochzeit

Zwei Jahre nach der Verlobung folgt nun die Hochzeit in Venedig. Vieles ist unbestätigt, Medienberichte stützen sich auf Gerüchte und anonyme Quellen. Die Feier soll zwischen dem 24. und 28. Juni 2025 stattfinden – manchmal ist auch vom 26. bis 28. Juni die Rede.

Auch der Ort ist unklar. Im Gespräch sind die Insel San Giorgio Maggiore und die Chiesa dell'Abbazia della Misericordia, eine Kirche im Zentrum Venedigs.

Die Insel San Giorgio Maggiore ist eine mögliche Hochzeitslocation. Bestätigt ist es nicht. IMAGO/ABACAPRESS

Kosten soll die Hochzeit rund 10 Millionen Dollar. Organisiert werde sie von den Hochzeitsplanern, die bereits die Hochzeit von George und Amal Clooney im Jahr 2016 organisiert haben. «Diskretion ist für uns oberstes Gebot. Wir haben keine Präsenz in den sozialen Medien und es werden keine Beispiele von früheren Arbeiten öffentlich gemacht», schreiben sie auf ihrer Website.

Auch die «Koru», Bezos Jacht, soll für die Hochzeit nach Venedig kommen. Sie ist aber zu gross, um direkt in der Lagune von Venedig anzulegen, und müsste an einem abgelegenen Pier ankern.

Für die Braut dürfte die Feier zudem ein Kleiderwechsel-Marathon werden. Laut der italienischen Zeitung «Corriere Della Sera» plant Sánchez in 72 Stunden 27 verschiedene Outfits.

Die Gästeliste

Leonardo DiCaprio, die Kardashians, Ivanka Trump, Katy Perry, Oprah Winfrey – you name it. Alles, was irgendwie Rang und Namen hat, ist laut «TMZ» eingeladen. Von bis 200 bis 250 Gästen ist die Rede. Fünf der exklusivsten Hotels Venedigs sollen gebucht sein, um sie zu beherbergen.

Laut der «Daily Mail» soll Lady Gaga sogar für das Hochzeitspaar auftreten.

Natürlich gab es mit dem engen Kreis von Freund*innen auch schon Junggesellenabschiede. Sánchez feierte in Paris unter anderem mit Kim Kardashian, Kris Jenner und Katy Perry (wir erinnern uns: Sánchez und Perry flogen im April gemeinsam ins Weltall). Jeff Bezos verbrachte ein paar Tage in Madrid.

Der Ehevertrag

Bezos 25 Jahre dauernde Ehe mit seiner Ex-Frau endete in einem für ihn sehr teuren Scheidungsdeal. 38 Milliarden Dollar erhielt MacKenzie Scott, grösstenteils in Amazon-Aktien.

Bezos hat laut «Forbes» aktuell ein Vermögen von rund 225 Milliarden Dollar. Falls die Ehe mit Lauren Sánchez scheitern würde, will er nun besser abgesichert sein. Die «Daily Mail» schreibt, dass Sanchez und Bezos nicht schon längst geheiratet haben, weil die Verhandlungen für einen Ehevertrag länger dauern als geplant.

Auch was der genau beinhaltet, ist Spekulation von Medien. Das Magazin «L'Officiel USA» schreibt, dass Sanchez im Falle einer Trennung maximal eine Million Dollar für jedes Jahr der Ehe bekommen soll.

Die Proteste

2016 wurden die Clooneys in Venedig gefeiert, Bezos und Sanchez hingegen sind unerwünscht. In der Stadt hängen Plakate mit der Aufschrift «No Space for Bezos». Am Tag der Hochzeit wollen Aktivist*innen die Zugänge zu möglichen Locations blockieren.

«Wir haben nichts gegen Hochzeiten, aber wir mögen die Arroganz dieses Milliardärs nicht, der glaubt, er könne mit seinem Geld alles kaufen, sogar Venedig», sagte ein Aktivist von «No Space for Bezos», dem «Corriere della Sera». Die Aktivist*innen befürchten verstärkte Sicherheitsvorkehrungen, gesperrte Strassen und eine erhöhte Polizeipräsenz.

«No Space For Bezos» – «Kein Platz für Besoz». Solche Plakate hängen momentan in ganz Venedig. KEYSTONE

Es sei ein privates Fest ohne Einschränkungen für die Bevölkerung, heisst es wiederum vom Bürgermeister von Venedig. Gerüchte, dass Jeff Bezos sämtliche Wassertaxis der Stadt reserviert hätte, stimmten nicht. Auch der venezianische Gouverneur sagte gegenüber dem «Corriere della Sera»: «Ich verstehe diesen Protest für 200 Personen nicht, wenn an manchen Tagen bis zu 150'000 Touristen nach Venedig kommen.»

Mehr zum Thema