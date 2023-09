Kaum ist Al Pacino wieder Vater, geht die Beziehung in die Brüche

Al Pacino hat sich von der Mutter seines jüngsten Sohns getrennt. imago stock&people

Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah haben sich drei Monate nach der Geburt ihres Sohns getrennt. Die 29-Jährige hat dabei das volle Sorgerecht für das Kind beantragt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noor Alfallah (29) und Al Pacino (83) haben sich getrennt.

Drei Monate nach der Geburt des gemeinsamen Sohns Roman Alfallah Pacino sind sie nicht mehr zusammen.

Alfallah hat das alleinige Sorgerecht beantragt, Pacino soll dabei die Erlaubnis zu «angemessenen Besuchen» haben. Mehr anzeigen

Al Pacino und Noor Alfallah waren seit April 2022 in einer Beziehung. Am 6. Juni 2023 brachte die 29-Jährige in Los Angeles den gemeinsamen Sohn zur Welt.

Nun hat sich das Paar getrennt, drei Monate nach der Geburt. Alfallah hat dabei beantragt, das alleinige Sorgerecht für Roman Alfallah Pacino zu bekommen. Der 83-jährige Schauspieler soll dabei das Recht auf «angemessene Besuche» haben. Das berichtet «Daily Mail».

Pacino hat schon drei Kinder von zwei Frauen: die 22-jährigen Zwillinge Olivia und Anton James Pacino mit Beverly D'Angelo und Julie Pacino, 33, mit Jan Tarrant.

Pacino willigt ein, für alles zu bezahlen

Wie die britische Zeitung schreibt, war Alfallah bereit, das gemeinsame Sorgerecht zu beantragen. Der Schauspieler hätte so Mitspracherecht bei der Erziehung, Ausbildung und bei medizinischen Behandlungen.

In den Dokumenten, die Alfallah in Los Angeles eingereicht hat, sei auch ein Abschnitt dabei, der heisst «freiwillige Erklärung der Abstammung». Pacino und Alfallah hätten dies sechs Tage nach der Geburt zusammen unterschrieben.

Das Dokument bestätigt, dass Pacino der Vater des Kinds ist. Die 29-Jährige habe darin gar versichert, der Sohn sei das Resultat von «Geschlechtsverkehr» mit dem Schauspieler, der in Kalifornien stattgefunden haben soll.

Alfallah mag «ältere, schwerreiche Männer»

Weiter verlangt Alfallah eine Kostenübernahme Pacinos in Sachen Anwälte und ähnlichen Ausgaben. Wie viel der Schauspieler genau für den Unterhalt des Kindes bezahlen muss, ist nicht klar.

Al Pacino selbst habe keine Einwände gegen die Forderungen seiner Ex-Freundin.

Die 29-Jährige hatte zuvor schon Beziehungen mit Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger (80) oder Milliardär Nicolas Berggruen (62). Der Altersunterschied sei für Alfallah kein Problem, sie date «vor allem ältere, schwerreiche Männer», schreibt «Daily Mail». Sie komme aus einer reichen Familie und hat «den Jet-Set-Lifestyle».

Mehr aus dem Ressort Entertainment